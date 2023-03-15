Як перевірити, чи не зіпсувалася вакцина? Пояснення МОЗ

Вакцини мають зберігатися при певній температурі, однак через відключення світла препарати можуть псуватися.

Замість зіпсованих вакцин лікарі замовляють нову партію препаратів, які зберігаються на складах, оснащених електрогенераторами, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.

Утім, якщо ви тривожитеся, то можете перевірити термін придатності вакцини, яку збираються вводити вам або вашій дитині.

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У МОЗ пояснили, як переконатися, що вакцина не зіпсована.

"Українські медичні заклади, в яких проводиться вакцинація, готові до можливих вимкнень світла. Вони підключені до критичних ліній електропередачі, оснащені електрогенераторами та необхідним холодовим обладнанням. Медики мають чіткий план дій на випадок аварійних відключень.

Якщо попри усі ці застереження, вакцини все ж таки зіпсувалися, їх списують та знищують", – кажуть у МОЗ.

Фото: IgorVetushko /Depositphotos

Як перевірити, чи не протермінована вакцина?

✅ Попросіть медика, який робить щеплення, показати вам кінцеву дату терміну придатності на флаконі.

"Бувають випадки, що виробник подовжує термін придатності для певних серій вакцини. У такому випадку вам покажуть копію листа від виробника і від МОЗ, що термін придатності цієї серії вакцини було подовжено", – кажуть у МОЗ.

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✅ Попросіть показати вам термоіндикатор на флаконі – вони є на багатьох, але не на всіх вакцинах.

✅ Також медик може показати вам реєстратори температури вакцини (якщо є) чи термометр у холодильнику в пункті щеплення.

Зазвичай вже в пункті щеплення вакцина повинна зберігатись за температури від +2 до +8 С градусів.

"Важливо! У випадку вакцинації протермінованою вакциною або ж вакциною, яка зберігалася за неправильної температури, слід розуміти, що це не шкодить здоров'ю. Але така вакцина не викличе потрібної імунної відповіді", – кажуть у МОЗ.

Водночас у відомстві нагадують: медики стежать за дотриманням правил зберігання вакцин, тож не варто боятися вакцинації.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, які щеплення мають бути в українців після 25 років.

Також у відомстві нагадали, якого інтервалу між вакцинацією проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб варто дотримуватися.