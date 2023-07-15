Українська прокуратура впроваджує нові практики підтримки потерпілих та свідків

Офіс Генпрокурора оновлює стандарти роботи. Наразі створено новий підрозділ – Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків, який опікуватиметься допомогою учасникам кримінального процесу.

На першому етапі Центр працюватиме зі свідками та потерпілими від воєнних злочинів, згодом коло підтримки розповсюдиться на всіх потерпілих від насильницьких злочинів. Практика створення відповідних центрів почала формуватися в Хорватії та Боснії і Герцеговині для вирішення питань повоєнної підтримки потерпілих і свідків воєнних злочинів.

Підтримки Координаційного Центру потребують тисячі українців

Наразі в Україні зафіксовано понад 112 тисяч злочинів, пов’язаних з агресією рф, у тому числі – понад 93 тисячі воєнних злочинів. З метою акумуляції інформації про воєнні злочини було створено єдиний ресурс warcrimes.gov.ua, за допомогою якого свідки та потерпілі надсилають інформацію про події, очевидцями яких вони стали, при цьому є можливість вказати дату та місце події, за наявності, додаючи фото та відеоматеріали. Наразі на портал надійшло понад 20 тисяч повідомлень. Відтак, 20 тисяч разів люди знайшли в собі мужність розповідати про жахіття, які довелося пережити, та свідчити перед громадськістю та державою про воєнні злочини, скоєні окупантами.

Реклама:

Треба розуміти, що за кожною з цих цифр – понівечена людська доля, травмоване фізичне тіло, пошкоджена психіка. Іноді це не той випадок, коли людина має змогу беземоційно брати участь у слідчих або процесуальних діях, які супроводжують відповідні впровадження. Таким людям потрібен провідник, щоб мати змогу раз за разом звертатися до власного пекла і повертатися звідти не обпаленими. Саме на такий рівень підтримки налаштований новостворений Координаційний центр підтримки.

Зміни у підходах до розслідування кримінальних проваджень в Україні

Першочерговим завданням кримінального провадження є не лише притягнення винних до відповідальності та захист особи від кримінальних правопорушень, та вже точно не робота задля звіту.

Всі гравці поля кримінальної юстиції мають охороняти права, свободи та законні інтереси його учасників, зокрема й потерпілих та свідків. Органи прокуратури в ході збройної агресії рф проти України зіштовхнулись із безпрецедентною кількістю воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноцидом тощо. Такі виклики потребували змін у підходах до розслідування кримінальних проваджень, з’явилося розуміння того, у яких напрямках ми мусимо модернізувати та переформатувати роботу прокуратури, щоб потерпілі та свідки отримували належний рівень допомоги.

Хто такі координатори і як вони можуть допомогти

Координатори нашого Координаційного центру будуть сполучною ланкою між потерпілими, свідками та державою в її кримінально-правових аватарах. Співробітники Центру тісно співпрацюватимуть зі слідчими, прокурорами та судом.

Чого ж можна очікувати від координатора? Наприклад, координатори мають надавати своїм підопічним своєчасну та точну інформацію про їх права у кримінальному провадженні – не в розрізі вже звичної всім пам'ятки про права і обов'язки, яка є необхідною в матеріалах провадження, а в контексті роз'яснень звичною їм мовою про "Що, Де, Коли" з людьми буде відбуватись в кожній із ситуацій, та надання інформації про стан досудового розслідування та судового розгляду в обсязі, визначеному кримінальним процесуальним законодавством.

Реклама:

Крім того, метою є допомога потерпілим і свідкам в отриманні юридичної консультації та представництві, включаючи направлення до центрів з надання безоплатної правової допомоги, їх направлення до відповідних служб із надання психологічної, медичної та соціальної допомоги, допомога в оформленні заяв щодо отримання виплат потерпілим та свідкам, які потребують невідкладної фінансової допомоги.

У контексті індивідуальної оцінки особлива увага буде приділятися особам старшого віку та особам з особливими потребами, потерпілим і свідкам сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, потерпілим і свідкам тортур, потерпілим, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень, членам сімей осіб, смерть яких була безпосередньо спричинена злочином. Діти, які є потерпілими та свідками воєнних злочинів, завжди вважаються вразливими.

Центр супроводжуватиме потерпілих та свідків на довгому шляху до міжнародного суду над рф

В цілому мало б виникати питання – а чи не повинен всі питання закривати першочергово прокурор або слідчий, чи ж зрештою, інші державні відомства або недержавні організації?

Ми маємо бути свідомі того, що юридична і фактичні дистанція у нашій війні – не спринт, а марафон, фінішна стрічка якого видніється близько до міжнародних судів. При направленні справи до національного суду вона вже перестає бути пріоритетом для слідчого, при набранні вироку законної сили – для прокурора, а людина залишається і надалі з усім болем, який завдано ворогом та раз за разом відтворено під час слідства та суду. Повинна бути відповідальність держави – на жодному з етапів не лишати більше особу сам на сам, а "передавати її по маршруту" і розуміти, хто і в який спосіб допомогатиме в подальшому.

Завдання Координаційного центру – не тільки і не стільки про особисту підтримку, а й про координацію зусиль всіх спроможних та зацікавлених суб'єктів, тому історія про створення міжвідомчого, в тому числі, реферального механізму підтримки, є великими викликом для всіх.

Вероніка Плотнікова, керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків, спеціально УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.