Сім’ї військових і цивільних полонених можуть отримати психологічну, юридичну і фінансову допомогу: як це зробити

Рідні та близькі цивільних або військових українців, які опинилися у російському полоні, можуть отримати юридичну або психологічну допомогу.

Такі громадяни також можуть звернутися, якщо потребують фінансової підтримки, розповідають у фонді "Мрія".

Останній, за ініціативи парамедикині Юлії Паєвської (Тайра) привітав з Різдвом сім’ї військовополонених і цивільних бранців на Чернігівщині, Львівщині, Київщині та інших куточків України. Понад 200 дітей отримали омріяні подарунки.

За словами Тайри, у грудні команда фонду зв'язалася з мамами дітей, чиї батьки знаходяться у полоні, і попросила подивитися, що малеча написала у листах до Святого Миколая і Санти.

"А потім чималою командою фундації "Мрія" сіли за кермо і почали шлях довжиною в тисячу кілометрів, щоб здійснити ці мрії", – говорить парамедикиня.

Фото: фонд "Мрія"

Як розповідає виконавча директорка фонду Тетяна Комлик, найважливішим для волонтерів було надати дружинам, батькам, дітям полонених розуміння того, що вони не самі зі своєю бідою і що їхні мрії – цінні і доречні.

В результаті дітям привезли набори для ліплення, конструктори LEGO, графічні планшети, телефони, 3D ручки, гірський велосипед, футбольні м’ячі.

"Кожна історія – це окрема доля дитинки, яка залишилася зараз без батька і розуміє, які жахи він зараз проходить. Словами не передати емоції хлопчика, який відкривши подарунок побачив футбольний м’яч. Сльози щастя і гордості, коли малюк, отримавши конструктор, сказав: "Я побудую з нього танк, щоб перемогти росіян", – розповідають у фонді.

Присутність Тайри, яку повернули з російського полону 17 червня, у такі моменти вселяє матерям і дружинам надію у те, що кожен військовий та цивільний українець також повернеться додому, говорить Комлик:

"Ми їздили від дому до дому, від однієї дитячої мрії до іншої. Ми бачили щастя. Ми бачили смуток. Але ми бачили і НАДІЮ. Величезну, як всесвіт НАДІЮ. Бо кожна родина бачила саме в Тайрі цю надію, і говорила: "Я бачу вас і мені додається сил вірити і чекати, бо, якщо ви повернулися, то і мій чоловік теж, неодмінно повернеться".

Команда фонду вже, зокрема, привітала сім'ї військовополонених і цивільних бранців, які 10 місяців знаходяться у неволі. Надалі "Мрія" збирається відвідати ще 150 родин. При цьому, за офіційними даними, близько 10 тисяч сімей чекають рідних із ворожих в’язниць.

Нині кожен українець/українка, чиї близькі знаходяться у ворожому полоні, може звернутися за допомогою: