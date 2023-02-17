Для людей, що постраждали від війни, запускають безоплатні психологічні курси

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 лютого 2023

Платформа Prometheus запустила психологічні курси для людей, які постраждали від війни. 

Їх розробили фахівці Українського католицького університету та досвідчені психологи-практики.

Нова інформація також розрахована як на фахівців, так і на звичайних українців.

Наприклад, курс про сексуальне насильство, пов'язане з війною, буде корисним представникам Національної поліції, прокуратури, органів місцевого самоврядування тощо.

 Фото: bondarillia/Depositphotos

Реєстрацію вже відкрито на такі курси:

Є схожий курс, спрямований на безпосередню допомогу людям, які постраждали від насильства, а також волонтерам, журналістам, представникам громадських організацій тощо.

"З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну сексуальне насильство, пов’язане з війною, стало дуже помітним та набуло значного поширення. Про нього багато говорять, однак не завжди усвідомлюють усю складність явища, не розуміють його вплив на життя постраждалих та їх оточення, часто не знають про необхідність ґендерно чутливого поводження з ними", – розповідають про значущість курсу організатори.

Також психотерапевти можуть зареєструватися на курс про травматичний досвід та ПТСР, а ВПО – на курс психологічної реінтеграції.

Для українців, які втратили дім та змушені облаштовувати життя на новому місці, розкажуть:

  • як адаптуватися до ситуації;
  • знайти нову роботу;
  • знизити внутрішню тривогу;
  • на яку допомогу громади можна розраховувати.

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