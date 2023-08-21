Скульптура "Впевнена": як вона з'явилась у Стрийському парку і що насправді означає

Встановлення у Стрийському парку Львова скульптур, які були створені в рамках одного з найстаріших і послідовних українських скульптурних проектів, Канівського скульптурного симпозіуму від творчого об’єднання "ЧервонеЧорне", викликало неабияке обговорення в мережі. Особливо скульптура "Впевнена" скульптора Василя Корчового.

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Ця ініціатива належить співзасновнику творчого об’єднання "ЧервонеЧорне" і спонсору проекту Юрію Сташківу. Імпульсом для проекту у Стрийському парку стала війна, а точніше неможливість продовжувати симпозіум в його звичному форматі і фактичне замороження проекту. Симпозіум щорічно протягом 10 років приймав українських і іноземних скульпторів по каменю, завдяки цьому у Каневі сформувався неабиякий за своїм розміром і якістю робіт скульптурний парк, який є важливою туристичною точкою як для місцевих жителів, так і для відвідувачів з інших регіонів.

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Як не дивно, з початком війни відвідуваність парку збільшилась. Як відмічає Юрій Сташків: "Люди сюди зараз дуже часто приїжджають дивитись скульптури. В нас такої відвідуваності до війни не було. Відпочити психологічно. Вони відчувають, що від каменю, від скульптури вони можуть отримати щось важливе для них, щось своє кожен знаходить. Це певним чином впливає на те, як людина вібрує, психологічно налаштована".

Робочий майданчик Канівсього міжнародного скульптурного симпозіуму. Фото: Олександр Авремчук

Тому презентація частини скульптурної колекції об’єднання "ЧервонеЧорне" у Стрийському парку стала логічним продовженням започаткованої багато років тому мистецької ініціативи. Проект був підтриманий Львівською міською радою, Львівською обласною радою за сприяння куратора Павла Гудімова (артцентр Я Галерея).

Важливо відмітити, що для участі у симпозіумі запрошувались одні з найпотужніших скульпторів, яких відбирали як засновники об’єднання, а також відомий український скульптор Олександр Дяченко та художник Олександр Бабак, а також в різні роки до процесу долучалися представники культури такі як архітектор Слава Балбек, кураторка Yorkshire Sculpture Park Helen Pheby, куратори, які працюють зі скульптурою – Павло Гудімов, Катерина Підгайна, Катерина Рай та ін.

До речі, саме Олександр Дяченко є ідейним натхненником скульптурного симпозіуму, у парку розташована вагома колекція його скульптур. Олександр найчастіше працює саме з камінням. Вважає, що так як скульптура живе найдовше з мистецтв, то через неї не можна транслювати негативну енергетику – це табу, яке для себе поставив Дяченко.

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Олександр Дяченко. Фото: Тарас Безпалий

Однією з найбільш обговорюваних робіт останнього симпозіуму, який відбувся у 2021 році, стала робота "Впевнена" майстра реалістичної скульптури Василя Корчового. Дискусії поновилися після встановлення її у Стрийському парку. Хоча скульпторів подібного рівня майстерності в Україні можна перерахувати на пальцях однієї руки, у Львові багато для кого автор і його скульптура стала справжнім відкриттям, для деяких неприємним. Головну критику дістала оголеність та пишні форми жінки. Чи актуально засуджувати оголеність у скульптурі у 21 столітті? Певно що так, якщо ми пропустили історію мистецтва за останні приблизно двадцять століть. Чи заслуговують критики пропорції тіла "Впевненої"? Так, якщо єдино "правильними" пропорціями вважати 90/60/90.

Фото: Олександр Авремчук

Саме ж поняття пропорція у мистецтві – це про гармонійність і баланс, адекватність співвідношень. А з технічної точки зору – ще і й стійкість скульптури, її резистентність до зовнішніх факторів. Свідома зміна пропорцій задля досягання художньої мети і задля викликання певної емоції глядача вимагає від автора неабиякого досвіду, хисту і сміливості. Василь Корчовий віртуозно справляється з цими завданнями і кожна його скульптура – це немов перевірка власної майстерності: чи можна цього разу ще складнішу форму видобути з каменю. І він цю перевірку проходить завжди з успіхом. До слова, робота над скульптурами в рамках Канівського скульптурного симпозіуму триває місяць. Василю Корчовому вдалося зробити "Впевнену" за два тижні завдяки досвіду та зразковій професійній дисципліні.

Як каже сам майстер, він звик до критики у свій бік, але залишається вірним собі і творчому баченню: "Це такий шлях важкий – ламати стереотипи. Але як казав Махатма Ганді, спочатку з тебе сміються. Потім з тобою боряться. А потім ти перемагаєш. Я зараз знаходжусь між першим і другим".

У Стрийському парку всього представлено вісім скульптур. У глядачів буде можливість познайомитись з творчістю відомого японського скульптора Йошина Огати, титанів української скульптури Олександра Дяченка та Олега Капустяка, одного з найперспективніших скульпторів нової генерації Віталія Протосені, досвідченого скульптора по каменю з Болгарії Здравка Здравкова.

Основне фото: Василь Корчовий за роботою. Автор: Олександр Авремчук

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