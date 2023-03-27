"Порнографія": у Флориді школа звільнила директорку за показ скульптури Мікеланджело учням

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 березня 2023

У Флориді директорка школи була змушена піти у відставку, бо учням показали "оголену" скульптуру Мікеланджело "Давид".

Деякі батьки обурились і заявили, що це "порнографія". 

Інцидент стався на уроці з мистецтва у приватній християнській школі в Таллагассі, штат Флорида, повідомляє The Guardian та HuffPost.

Учням 6 класу віком 11-12 років показали скульптуру видатного італійського митця епохи Відродження Мікеланджело Буонарроті. Статуя зображає оголеного Давида, біблійного героя, який вбиває воїна Голіафа.

Також план уроку включав зображення фрески Мікеланджело "Створення Адама" і картини Боттічеллі "Народження Венери", на яких зображена оголена натура.

Скульптура Мікеланджело "Давид", яка зараз зберігається у Флорентійській академії мистецтв. Фото: David Gaya/Wikipedia

Дехто з батьків назвав скульптуру Давида "порнографічною". Одна мати заявила, що була дуже засмучена і "її дитина не повинна бачити ці скульптури".

Директорка консервативної школи Хоуп Карраскілла подала у відставку з посади після ультиматуму від шкільної ради: або вона йде, або її звільняють.

Карраскілла розповіла HuffPost, що за шкільним протоколом батькам мають повідомити у листі, що учням будуть показувати "потенційно суперечливі" твори класичного мистецтва. 

Однак, в результаті "низки непорозумінь", лист не був надісланий батькам шестикласників, перш ніж їм показали скульптуру Давида.

Жінка пояснила, що десять років викладає класичну освіту і знає, що час від часу трапляються батьки, яких "засмучує" мистецтво епохи Відродження. 

Її також не здивувала реакція голови правління школи, республіканця Барні Бішопа ІІІ, але вразило те, що інші члени ради погодилися з ним.

В інтерв'ю виданню Slate Барні Бішоп ІІІ заявив, що проблема не в тому, що учням показували твори мистецтва епохи Відродження, а в тому, що батьки не були повідомлені про це заздалегідь. 

"У нас є така практика. Минулого року школа розіслала заздалегідь повідомлення про це. Батьки повинні знати: на уроках учні побачать, почують або будуть говорити про це. Цього року ми не розсилали таких повідомлень", – сказав Бішоп.

ЗМІ також повідомляють, що Бішоп є прихильником губернатора Флориди Рона Десантіса, який є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Нагадаємо, раніше Десантіс заявляв, що захист України від вторгнення Росії "не є життєво важливим інтересом США".

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