Забагато впевненої краси: у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку

У Львові готуються до щорічного тижня скульптури. Тема 2023 ‒ "Старе й нове". Вся паркова скульптура, яку представлять у місті Лева, буде говорити про зміни на тлі зв‘язку з минулим. Зараз у у Стрийському парку почали монтувати експозицію, яка вже викликала масштабне обговорення не лише через містян, а й "завірусилось" у мережі.

Тиждень скульптури вже обурив деяких львів'ян. Мішенню критики стала скульптура Василя Корчового "Впевнена", що відтворює жіночу фігуру.

Фото: Facebook Павла Гудімова

Про "критику" скульптури написав у соцмережах співорганізатор виставки Павло Гудімов.

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"Вже в перші хвилини львів’яни проявили таку активність що моя стрічка переповнена фото і постами на тему однієї з них а саме роботою Василя Корчового "Впевнена". Це так важливо жити в місті і країні, де демократичні думки є частиною всіх процесів, цокрема в культурі. Безмежно дякую за кожне слово, написане про скульптури, за кожну думку, яка збігається чи не збігається з моєю", ‒ написав Гудімов.

Скульптура у Стрийському парку. Фото: Facebook Павла Гудімова

Під постом Павла Гудімова залишила допис очільниця столичного Музею голодомору Леся Гасиджак, яка нещодавно зазнала масштабного цькування в соцмережах. Вона написала, що поширення фото скульптури Корчового спричинило новий шквал мемів та хейту на її адресу.

"Зі свого боку хочу подякувати за цю прекрасну роботу і проект. Якщо всесвіт вирішив випробувати мене на стійкість (а ти/ви/команда є одними з операторів цього процесу), то у нього це напрочуд вдало виходить. Бо пішла нова хвиля мемів, щирих коментарів від добрих ідеальних галичан. Хоча, не приховуватиму, думки про те, що вам заплатили ті, хто 3 тижні тому почав все це божевілля, в мене теж були... Тільки найбільшому ворогу бажаю опинитися в подібній ситуації", ‒ написала Гасиджак.

В коментарі УП. Життя Павло Гудімов заявив, що організатори очікували резонансу навколо скульптури.

"Так, розраховували на резонанс, всі організатори про це говорили, що ця скульптура найбільше зрезонує, тому власне вона має бути", ‒ каже Гудімов, наголошуючи, що таким чином з публікою вирішили поговорити про "різну красу".

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"Мені здається, що ця скульптура дуже сильно розширює рамки. Я більш ніж певен, що багато людей взагалі по-іншому подивиться на поняття краса, після того, як підуть і наживо подивлються роботу Корчового. І відверто кажучи, ми всі маємо оцю низку стереотипів, які сформовані рекламою, масовою інформацією і взагалі масовою свідомістю. І мені здається, що Корчовий підняв надзвичайно важливу тему. Розширення поняття краса, диверсифікація цього поняття і, саме головне, він це робить настільки професійно, що неможливо підкопатися", ‒ прокоментував Павло Гудімов.

Він зауважив, що занепокоєння мешканців Львова викликали зокрема й тимчасові постаменти, на які встановили скульптури ‒ й нагадав, що це зробили лише на час проведення фестивалю, з погодженням у всіх відповідних інстанціях.

Також Гудімов підкреслив, що задоволений таким широким обговоренням мистецького заходу, коли фокус уваги змістився з війни на мистецтво і цікаво бачити різні думки й різні інтерпретації. Гудімов нагадав, що в рамках минулорічного фестивалю скульптури експонат "Дудіння" також викликав широке обговорення містян ‒ комусь інтерактивна скульптура заважала, а хтось тішився її встановленням.

Тиждень скульптури, який, завдяки обговоренню, вже набув широкої реклами, стартує у Львові 20 серпня. Меценатом проєкту є засновник мистецького об’єднання ЧервонеЧорне, яке організовує канівський скульптурний симпозіум і Юрій Сташків. Тиждень скульптури організовують Міська рада, ЛОДА, Академія мистецтв і Я Галерея, засновником якої є Павло Гудімов. Цього року основна тема "Старе і нове".