З якими психологічними проблемами стикаються українці в час війни

Війна в Україні створила величезну потребу у психологічній підтримці населення – від першої психологічної допомоги до комплексного психологічного супроводу. Люди пережили страх, травму та ізоляцію, у них проявляються симптоми тривоги, депресії та стресу.

Поблизу лінії фронту і на відвойованих Україною територіях мобільні клініки "Лікарів без кордонів" надають допомогу жителям сільської місцевості, більшість з яких пережили місяці боїв, насильства і воєнних дій.

"[25 лютого] у мене був день народження. Майже на день народження війна… Ми ховалися по підвалах. Вони [російські військові] їздили по селу на танках і бронетранспортерах", – пояснює 74-річний Анатолій Андрієвський з села Миролюбівка Херсонської області.

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Анатолій Андрієвський, Миролюбівка, Херсонська обл, 2023, автор – Юлія Трофімова/"Лікарі без кордонів"

"Звичайно, страшно. Лягаєш і думаєш – хто його знає, що до ранку буде. Чи встанеш, чи ні. А як сам – це взагалі. Добре, коли вдвох, побалакати з кимось, а то сам був…"

Про психологів Анатолій Андрієвський дізнався від місцевих жителів. Тепер розмірковує, щоб звернутися до них за допомогою. Однією з основних перешкод на шляху до психологічної підтримки є стигма, пов'язана з психічними розладами, і сором, який відчувають мешканці, звертаючись за психологічною підтримкою, особливо в сільській місцевості. Хоча консультації "Лікарів без кордонів" доступні для всіх, більшість наших пацієнтів – це жінки похилого віку.

"Чоловіки теж відчувають безсилля, безпорадність, а це не може не впливати на внутрішній стан. Із цим треба щось робити, бо від цього страждає і родина, і сама людина", – пояснює психологиня "Лікарів без кордонів" Тетяна Баранець.

Підтримка психічного здоров'я за допомогою спільноти

Далі від лінії фронту, на Кіровоградщині, люди, які втекли від бойових дій, намагаються впоратися з травмою, страхом і тривогою. Родини переселенців, переважно жінки з дітьми, адаптуються до нового життя.

"Це Бонні, з відеогри. У нього все добре, і він любить спати", – пояснює восьмирічний Ваня, показуючи свою іграшку.

9-річний Іван у прихистку для переселенців, Кіровоградщина, 2023, автор – Юлія Трофімова/ "Лікарі без кордонів"

Хлопчик живе з мамою в притулку для вимушених переселенців. У серпні 2022 року його сім'ю евакуювали з Вугледара, що на Донеччині. Багато дітей, які стали вимушеними переселенцями через війну, сумують за своїми домівками, друзями, минулим життям і вчителями.

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"Мій молодший син Ваня відчував вночі дуже сильну тривогу, йому страшно було засинати. Після розмови з психологом стало легше", – пояснює Олена Беда.

Більшість наших пацієнтів у Кіровоградській області мають симптоми, пов'язані з тривогою або депресією.

"З дітками працюємо індивідуально: граємося, малюємо, допомагаємо подолати страхи, різні негативні емоції, пов’язані з тим, що вони пережили", – пояснює психологиня "Лікарів без кордонів" Світлана Алєксєєнко.

Групова психологічна сесія, Кіровоградщина, 2023, автор – Юлія Трофімова/ "Лікарі без кордонів"

Групові психологічні сесії можуть бути підтримкою не лише для вимушених переселенців, але й для спільноти, в якій вони живуть. Під час таких сесій психологи та соціальні працівники розповідають про переваги психологічної допомоги. Це створює більш сприятливе середовище і ширше розуміння необхідності підтримки ментального здоров'я.

Перша психологічна допомога при травматичних подіях

Ракетні удари продовжують загрожувати життю цивільного населення і призводять до людських жертв навіть далеко від лінії фронту. Така фізична загроза також впливає на психічний стан населення по всій країні.

Для людей, які стикаються з наслідками обстрілів, психологічна перша допомога має важливе значення. Вона підтримує їхню здатність справлятися з такими симптомами, як шок, панічні атаки, зміна апетиту і режиму сну, а також відмова від повсякденної діяльності.

У прифронтових регіонах – Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Херсонській областях – команди "Лікарів без кордонів" реагують на гострі психологічні потреби людей, які постраждали від ракетних обстрілів. Наприклад, у березні 2023 року наші психологи працювали на місці ракетного удару по житловому району в Запоріжжі.

Людмила Дьоміна, жителька Запоріжжя, 2023, автор – Юлія Трофімова/ "Лікарі без кордонів"

Коли бригади мобільних клінік "Лікарів без кордонів" прибувають на місце ракетної атаки, перше, що вони роблять – це виявляють тих, хто перебуває у важкому психічному стані. Своєчасна і правильна допомога може скоротити час відновлення людини після такої травматичної події.

"Тут головне – допомогти людині прийти до тями, встановити з нею контакт, зрозуміти, що вона тебе бачить, чує, що вона взагалі розуміє, де вона зараз перебуває, – пояснює психологиня "Лікарів без кордонів" Інна Потапенко, – Завжди звертали увагу на тих, хто сидить і мовчить, тому що для нас було зрозуміло, що це стан ступору, з якого людину треба виводити".

Взаємопідтримка та спеціалізована допомога

Для деяких пацієнтів однієї-двох психологічних сесій недостатньо. Щоб знизити ймовірність розвитку психічних розладів, запобігти подальшому розвитку симптомів і повернути здатність людини підтримувати стосунки та уникати усамітнення, необхідна довгострокова і спеціалізована допомога.

"Моральне насильство іноді було складнішим, ніж фізичне", – пояснює 52-річний Андрій Вербич, який зіткнувся з жорстоким поводженням і тортурами під час перебування в полоні у російських збройних сил.

Андрій Вербич, житель Київщини, зіткнувся з жорстоким поводженням і тортурами під час перебування в полоні у російських збройних сил, 2023, автор – Надія Волобоєва/ "Лікарі без кордонів"

"Включають пропаганду в камері, так що одне одного не чути. Якщо думати тільки про це, виникає відчуття, що ти втрачаєш здоровий глузд".

У Гостомелі мешканці, які зіткнулися з насильством і отримали травму, часто відчувають себе виключеними зі своєї спільноти та ізолюються. Поєднання групових та індивідуальних занять з психічного здоров'я може підтримати почуття самоідентифікації та приналежності до спільноти.

"Людина, особистість – це не лише негативний досвід. Це набагато ширше і набагато більше, – пояснює психологиня "Лікарів без кордонів" Мар'яна Квятковська, – інколи сама людина про це забуває. Вона живе цією травмою, спогадами. Життя для них ділиться на "до" і "після", і вони відчувають себе в цьому вакуумі".

Психічне здоров'я – ключовий виклик для української системи охорони здоров'я

Незважаючи на те, що система охорони здоров'я України запроваджує ініціативи, спрямовані на поліпшення психічного добробуту, війна завдала руйнівного впливу на психічне здоров'я людей. Чим більше жителі піддаються впливу різних травматичних подій, тим більша ймовірність розвитку проблем з психічним здоров'ям.

Зелений Гай, Миколаївщина, 2023, автор – Юлія Трофімова/ "Лікарі без кордонів"

Брак психологів і консультантів у сільській місцевості, стигма, пов'язана з психічним здоров'ям, і реальність бойових дій ускладнюють отримання людьми допомоги. Без своєчасної та належної психологічної підтримки проблеми можуть перерости у довготривалі посттравматичні стресові розлади, тривожність та депресії й суттєво вплинути на якість життя людини.

Лінда Ніхольм, комунікаційниця "Лікарів без кордонів", спеціально для УП. Життя

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