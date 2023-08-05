Алергікам приготуватися: як пережити сезон цвітіння амброзії

Початок серпня – період сезонної алергії на пилок бурʼянів. Лідер серед рослин-алергенів – це амброзія. Більшість з нас бачила цю симпатичну рослинку з дрібними жовтими квітами. Але багатьом вона серйозно псує життя влітку.

Алергія на амброзію проявляється у вигляді нежитю, утрудненого носового дихання, чхання, першіння в горлі, свербіння в очах, сльозотечі, кашлю і навіть симптомів бронхіальної астми.

Амброзія розповсюджена в усіх регіонах України, більше її на півдні та на сході. Цю рослину завезли з американського континенту у середині 20-х років минулого сторіччя – у Дніпропетровську область. І саме найбільш алергенний з 30 її видів. З часом амброзія розповсюдилася по всіх регіонах навколо.

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Амброзія – особливий алерген. Зерна її пилку мають шипи, якими вони чіпляються за слизову оболонку дихальних шляхів (тобто довго можуть перебувати в організмі), розбухають та виділяють білки-алергени. Чим більш зрілі зерна амброзії, тим більш вони алергенні. Отже, пік алергенності рослини настає в кінці сезону цвітіння – наприкінці вересня.

Для виникнення симптомів алергії у людини-алергіка достатньо концентрації 10 зерен амброзії на 1 кубічний метр повітря. Амброзія дуже "плодовита" – одна рослина може виділяти до мільярда зерен. Вітер розносить пилок на десятки кілометрів. Тому сховатися від амброзії майже неможливо.

В амброзії багато рослин-родичів – полин, соняшник, бахчеві культури, ромашка, ехінацея, злакові трави. Вони мають майже однакові білки-алергени. Це є причиною так званої перехресної алергії між рослинами та харчової алергії на деякі плоди.

Тобто у деяких людей з алергією на амброзію можуть бути алергічні реакції при вживанні дині, кавуна, кабачків, гарбузів, огірків, насіння соняшника, халви, бананів, трав'яних чаїв, винограду, меду та продуктів бджільництва, фітопрепаратів, настоянок та вермутів. Харчова алергія може проявлятися свербежем та першінням в горлі, набряками губ, язика, слизової горла, периоральним дерматитом (це висипання запального характеру, які частіше розташовані в навколоротовій зоні, але можуть локалізуватись і навколо очей та носа) та хейлітом (запаленням тканин губ).

Щоб встановити точну причину алергії, наразі існують дуже точні методи діагностики, молекулярний аналіз алергенів. Тобто ми можемо дізнатися не тільки на яку саме рослину реагує імунна система, а й на які конкретно білкові молекули. Це дає можливість правильно обрати метод лікування, скорегувати дієту та спосіб життя для максимально позитивного ефекту.

Лікування алергії на амброзію включає симптоматичну терапію та алергенну імунотерапію (АІТ). АІТ – це метод лікування алергії, коли в організм людини вводиться мінімальна доза алергену, яка не може викликати симптоми алергії, але допомагає з часом сформувати нормальний імунітет на білок-алерген, тобто толерантність до пилку, симптоми алергії поступово зменшуються та зникають. Індивідуальну програму діагностики та лікування алергії може рекомендувати лікар-алерголог.

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Основні принципи профілактики алергії – уникати контакту з алергеном, а також своєчасне та правильне лікування.

Уникнути амброзії в сезон цвітіння майже неможливо, а сезон триває понад 40 діб, коли алергени присутні в атмосфері цілодобово.

Загальні правила для алергіка в сезон цвітіння амброзії:

Слідкувати за алергопрогнозом цвітіння на спеціальних онлайн-ресурсах.

Зменшити прогулянки в ранкові години, в спекотні та вітряні дні, коли спостерігається найбільша концентрація пилку в повітрі, краще виходити на вулицю ввечері та після дощу.

Носити на вулиці медичну маску або респіратор та великі окуляри в період цвітіння амброзії.

Змінювати одяг після прогулянки на домашній, приймати гігієнічний душ з миттям волосся, промивати очі водою, а також промивати носові ходи сольовим розчином.

Не сушити білизну на повітрі, на ній осідає пилок.

Вдома та в автомобілі зачиняти вікна. Користуватися кондиціонером з HEPA-фільтром, очисником повітря.

Дотримуватися дієти з урахуванням перехресних реакцій з амброзією.

Олена Дружина, лікар-алерголог Медичної мережі "Добробут", фахівець Центру алергології, спеціально для УП. Життя

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