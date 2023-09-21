Молодь із Криму масово отримує українські паспорти: патріотизм чи визнання беззаперечної перемоги України?

Міграційна служба спостерігає, що уродженці Автономної Республіки Крим віку 19-25 років прибувають на материкову Україну, щоб оформити свій перший паспорт громадянина України.

Щоб потрапити на територію, підконтрольну уряду України, юні кримчани долають складний шлях: перетинають кордони, зокрема і країни-агресора, через гуманітарні коридори в’їжджають на територію України, маючи на руках лише свідоцтво про народження, або в кращому випадку – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений до 2014 року.

Під час розмови з жителями півострова з’ясовується, що їх не лякають повітряні тривоги, постійні обстріли та небезпечна ситуація у країні в цілому, для них головне отримати документ, який підтверджуватиме їхнє громадянство – паспорт громадянина України.

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Більшість із них після оформлення документа планує вступити до вищого навчального закладу, отримати спеціальність та відбудовувати Україну.

На запитання "Чому не зверталися за оформленням паспорта громадянина України до повномасштабного вторгнення?", молодь переважно пояснює, що рішення оформити паспорт при досягненні 14-річного віку не підтримували їхні батьки, або ж була складна життєва ситуація, фінансові проблеми тощо.

Втім, є й об’єктивна причина, через яку нині збільшилася кількість охочих документуватися українським паспортом кримчан – спрощення порядку оформлення документа на період дії воєнного стану. Мова йде, зокрема, про врегулювання процедури встановлення особи, обов’язкової при оформленні першого паспорта після досягнення 18-річного віку.

Оформленню паспорта передують ретельні перевірки

У листопаді 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 1220, якою внесені зміни до процедури встановлення особи та видачі паспорта громадянина України у період дії воєнного стану.

Зокрема, у разі звернення особи, яка досягла 18-річного віку, та у якої відсутні документи з фотокарткою, з метою оформлення на її ім’я паспорта громадянина України проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником, до Мін’юсту, Національної поліції, ДПС, навчальних закладів, військових частин тощо.

У разі відсутності документів з фотокарткою, отриманих з реєстрів та інших інформаційних баз, та за результатами перевірок, за якими особу не вдалося ідентифікувати, проводиться процедура встановлення особи шляхом опитування свідків. Свідками можуть бути дієздатні члени сім’ї особи (у тому числі колишня дружина або чоловік), близька особа або сусід, які досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу.

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У випадку відсутності можливості особистої присутності членів сім’ї особи, цю процедуру тепер можна здійснити у режимі відеоконференцзв’язку. Таким шансом охоче користуються юні кримчани, тож з початку 2023 року підрозділами Міграційної служби Києва і області проведено понад 250 відеоконференцій, за результатами яких ухвалені рішення про оформлення паспорта громадянина України.

Міграційна служба робить усе можливе, враховуючи індивідуальну ситуацію кожного кримчанина, щоб громадяни України могли скористатися своїм законним правом – отримати паспорт.

Вячеслав Гузь, начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області, спеціально для УП. Життя

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