Ймовірність спалаху кору цього року дуже висока: чим це небезпечно

Цього літа у світі скасували надзвичайний стан через COVID-19. Це стало можливим і завдяки захисту людей з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 через проведену вакцинацію. Без масових щеплень та карантинних обмежень на початках важко сказати, як довго б тривали обмеження і скільки б пандемія забрала життів.

А нині маємо чергову загрозу в Україні – спалах кору. За нашими прогнозами, імовірність спалаху цього року дуже висока.

Спалахи кору стаються періодично, коли в суспільстві багато невакцинованих людей. За розрахунками експертів як в нашій державі, так і за її межами, спалах кору в Україні мав би припасти на 2021-2022 роки, невдовзі після приборкання попереднього. Цього не сталося, бо і діти, і дорослі були ізольовані через карантинні обмеження. Немає контактів – немає заражень.

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Водночас саме через війну не всі діти отримали щеплення вчасно – люди переїздили, облаштовували життя, шукали лікарів на новому місці, скасовували планові візити до лікаря через обстріли та атаки ворога. Через це нині маємо реальну загрозу спалаху кору.

Для попередження періодичності великих спалахів необхідно щонайменше 95% щепленого населення від року в рік, тоді як за кілька років до останнього спалаху в Україні та Європі – лише 91% дітей вакцинували у віці одного року. Лише за 12 місяців 2018 року в Україні зареєстрували близько 55 тисяч випадків захворювання та 16 смертей унаслідок цієї хвороби.

Чому ми так переймаємося через кір? Бо це ніяка не "типова дитяча хвороба" – він завжди має важкий перебіг що в дітей, що в дорослих.

Кір може призвести до пневмонії, запалення мозку, інших серйозних ускладнень, до інвалідності та смерті. Одним із віддалених наслідків захворювання це склерозуючий паненцефаліт, який розвивається в середньому через 5-10 років після перенесеного кору. На жаль, ця хвороба, хоча є і рідкісним ускладненням кору, проте завжди має смертельний результат.

Вірус кору також впливає і на імунну систему – пригнічує імунітет людини на кілька місяців чи навіть років, викликаючи "імунну амнезію". Внаслідок цього людина стає вразливішою до інших інфекцій.

Ліків проти кору не існує, єдиний інструмент, який допомагає захистити дитину, це вчасна вакцинація. Кір дуже заразний – він і легко передається від людини до людини, і точно викликає хворобу у тих, хто не має імунітету. Тому влітку ми почали посилену підготовку, щоб запобігти спалаху, особливо серед дітей, які повертаються на навчання, будуть перебувати у колективах та під час "повітряних тривог" ховатися у бомбосховищах.

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17 липня Міністерство охорони здоров’я розпочало кампанію з наздоганяючою вакцинацією від кору. Планова вакцинація триває постійно, та зараз важливо щоб ті діти, які пропустили щеплення – надолужили їх. Таких дітей в Україні понад 200 тисяч.

Причини, з яких ці діти пропустили вакцинацію, різні: зміна місця проживання, виїзд за кордон, відмова батьків. Частина родин не щепили дитину, бо банально забули, чи імунізація збіглася з карантином під час пандемії ковід; обстрілами, коли було не до того. Окрема категорія – це відмовники, які просто без причини не хочуть щеплювати дітей і вірять у те, що так краще, або ж з релігійних переконань.

У вересні ми продовжимо вакцинувати всіх першокласників та всіх дітей з віддалених територіальних громад. Дошкільнята саме мають пройти медичний огляд і отримати довідки про наявні щеплення. Якщо планових щеплень немає – їх одразу зроблять. Вакцини вже чекають.

До віддалених громад вакцинальні бригади приїдуть самі – це ефективніше, ніж закликати людей приїхати кудись по щеплення.

Восени буде посилена робота лікарів й з іншими категоріями дітей, які не щеплені від кору. Передусім це діти, які свого часу мали тимчасові протипокази до вакцинації (наприклад, проходили хімієтерапію). Коли настає ремісія, потрібно надолужити пропущені щеплення – і про це часто всі забувають. Але це індивідуальний підхід, і увага до таких діток з боку лікарів посилена.

Проблема з плановими щепленнями, проти кору зокрема, є в низці релігійних громад та серед ромського населення. В обох випадках потрібен особливий підхід і розуміння причин – чому вони проти щеплень.

Саме тому Центр Громадського здоров'я працює спільно з Радою Церков, аби встановити контакт і порозумітися з релігійними спільнотами, наголосити на важливості щеплень та роз'яснити деталі, які стосуються вакцинації, впливу на імунітет та якості вакцини. Ми уже працювали разом щодо щеплень від поліомієліту та під час пандемії COVID-19.

Для всіх охочих дізнатися більше про вакцини та медичні послуги для внутрішньо переміщених осіб є дві гарячі лінії – від МОЗ та від ЮНІСЕФ. За ними "живий фахівець", а не автовідповідач, вам все детально пояснять і допоможуть.

Крім живого спілкування з фахівцями і фахівчинями наших кол-центрів, ми розробили короткі інформативні друковані матеріали (постери, брошури) освітні матеріали про щеплення. Ми їх розробили спільно з ЮНІСЕФ і Центром громадського здоров’я та поширюємо серед лікарів "первинки" та у навчальних закладах.

Важливо пам'ятати, що щеплення захищає не тільки вакциновану дитину, а й дітей, які через медичні протипоказання не можуть їх мати.

Школа, організовані колективи в яких навчаються діти, має бути безпечним середовищем для всіх учасників навчального процесу. В разі якщо рекомендовані щеплення пропущені, наприклад, через переїзд до іншого міста, батькам варто звернутися до пункту щеплення чи сімейного лікаря і надолужити їх. Це питання індивідуального захисту для кожної дитини від хвороб, яким можна запобігти вакцинацією.

Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України, спеціально для УП. Життя

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