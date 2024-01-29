Український винахід, який активно працює на фронті, але не цікавий Міноборони

Ще на початку 2000-х група українських винахідників у складі інженерів, біологів та біохіміків розробила серію інноваційних продуктів: накладки для ран та опіків, дезінфікуючs розчини, препарати для знезараження води. Всі ці препарати, зрозуміло, з 2014 року опинилися на фронті та ефективно працюють там і сьогодні, подекуди рятуючи життя наших військових.

Річ у тому, що зазвичай загоєння поверхні рани може сповільнюватися через присутність в рані ексудату (рідкі виділення з рани – ред.), утворень у вигляді плівок, кірок і струпа з омертвілої тканини тощо. Ці покриття складно видаляються і створюють сприятливі умови для зростання патогенної мікрофлори.

А речовини, які застосовуються у накладках для ран та опіків і дезінфікувальних розчинах, дозволяють проводити значно ретельніше очищення поверхні рани, зволожувати її і пригнічувати патогенну бактеріальну флору, що й створює умови для якнайшвидшого її загоєння.

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У всіх цих засобів є відповідна сертифікація, а також проводилися належні спеціальні дослідження стосовно їхньої ефективності та безпеки. Наприклад, дослідження проводилися у лабораторії вірусології та СНІД Центральної СЕС МОЗ України і були затверджені Головним лікарем Некрасовою Л.С. ще у січні 2010 року. Також перша версія діючої речовини препарату отримала відповідне ТУ У 24.2-1430607-002:2009 (технічні умови України – ред).

Ці накладки використовуються для очищення, зволоження і де-контамінації (процесу проведення медико-санітарних заходів з метою усунення хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів з поверхні тіла) посттравматичних ран, термічних і хімічних опіків, поверхонь навколо стом, катетерів або зондів, післяопераційних ран, гнійно-некротичних ран різного походження та інших.

Саме за це ці накладки ще з 2014 року оцінили військові медики та волонтери. І саме завдяки антибактеріальним компонентам накладки використовують для запобігання інфікування ран патогенними мікроорганізмами у відповідних умовах на фронті.

Крім того, дезінфікувальний склад накладок допомагає створювати на поверхні рани пластифіковане біоцидне газопроникне покриття, яке забезпечує дводенний захист обробленої поверхні. При цьому, як показала практика, це покриття при необхідності легко змивається звичайною водою.

Все це зробило накладки дуже популярними серед волонтерів та фронтових медиків. Вони постійно звертаються за ними до нас з проханням передати нові партії накладок та дезінфікувальних розчинів, які ми часто своїм коштом замовляємо на виробництві. І все начебто добре.

Але виникає одне питання – чому такі перевірені та ефективні у польових умовах матеріали і речовини цікавлять всіх кого тільки можна, але не Міністерство оборони? І це при тому, що їх ціна є невисокою, а виробництво налагоджене у Києві і в змозі закрити первинні потреби у таких матеріалах на фронті та у тилових шпиталях.

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Тим більше, що авторський колектив винахідників під керівництвом Леоніда Драпєя та автора колонки готовий до співпраці з Міноборони та іншими профільними відомствами, про що не раз заявляли публічно.

Головне, щоб у владних структур вистачало сили та мудрості для розуміння того, що дуже часто гарні рішення не обов'язково потрібно шукати десь далеко та за великі гроші. Українці вже довели, що вміють не тільки гуртуватися та об'єднуватися задля відсічі ворогу.

Ми здібні легко вчитися працювати із передовими технологіями та обладнанням, а також ми можемо і самі успішно створювати новітні розробки, винаходити та виготовляти ефективне озброєння, знаходити нестандартні та інноваційні методи застосування сучасних технологій та матеріалів.

Олександр Длігач, інженер-винахідник, спеціально для УП. Життя

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