Пекуча проблема: чому українська опікова медицина на крок позаду від сучасного світу

12 тисяч дітей і тисячі дорослих щороку отримують опіки в Україні. Чверть з них – важкі та надважкі. Ситуація з наданням медичної допомоги при опіках в Україні – катастрофічна.

За даними Вашингтонського інституту оцінки стану здоров’я, наша країна – у п'ятірці держав із найвищою смертністю при опіках. Якщо пацієнт отримав більше ніж 50% опіків, вірогідність його виживання – менше ніж 20%. Поговоримо про це у Міжнародний день запобігання опікам.

До війни більшість випадків опіків в Україні була пов’язана з побутовими травмами: кухонні інциденти, електроприлади, піротехніка. У дорослих 80% – це опіки полум'ям, у дітей 70% – кип’яток. Війна докорінно змінила цю статистику. Лише за 2023 рік понад 35% пацієнтів мають травми, отримані під час атак.

Мінно-вибухові поранення – це одна з найважчих категорій травм, оскільки вони зазвичай супроводжуються значними опіками різних частин тіла. Ці поранення вимагають висококваліфікованої допомоги, оперативних хірургічних втручань і тривалої реабілітації. А через постійні обстріли критичної інфраструктури та відсутності електроенергії, кількість побутових опіків від вибухів газових балонів, генераторів, окропу та хатніх пожеж вирвалась на перше місце по статистиці отриманих травм в Україні.

Українська опікова система давно відстала від сучасного світу. Це усвідомлюють як самі лікарі, так і урядовці. Усіх важких пацієнтів з опіками, як то Ромчика Олексіва, який постраждав у Вінниці під час обстрілу, чи діток із дитсадочка в Броварах, на який впав вертоліт, везли на лікування за кордон. Іноземна медицина була їхнім єдиним шансом на порятунок.

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Змінити це, зробити так, аби українці отримали змогу бути врятованими в Україні, організувати опікову службу світового зразка – саме перед таким викликом зараз стоїть українська медицина. А оскільки ми це маємо робити, перебуваючи у війні, пропоную подивитися на досвід країни у стані війни – Ізраїлю.

Досвід Ізраїлю

В Ізраїлі, який перманентно з 1948 року перебуває у війні, кількість опіків, спричинених мінно-вибуховими травмами, як і в Україні, також значно зростає через воєнні дії, особливо внаслідок конфліктів у секторі Газа та терористичних атак.

За 2023-2024 роки близько 95% хірургічних втручань у госпіталях Європейського Червоного Хреста та інших медичних закладах в Ізраїлі стосувалися пацієнтів з вибуховими травмами, значна частка з яких мала складні опіки. Зокрема, у 2023 році понад 5 тисяч пацієнтів отримали лікування від опіків, спричинених вибухами та пожежами внаслідок обстрілів.

Крім того, згідно з останніми даними, що їх оприлюднило видання "Час Ізраїлю", у 2023 році серед загиблих і постраждалих від вибухових пристроїв до 90% складали цивільні, а Ізраїль є однією з країн, де частота таких травм серед цивільного населення є високою.

Побутові опіки також залишаються поширеними, особливо серед дітей, які зазнають травм через ошпарення гарячими рідинами та контакти з гарячими поверхнями. Водночас завдяки фаховості опікових спеціалістів та використанню новітніх технологій, як-от штучні дермальні покриття та клітинна терапія для відновлення шкіри, кількість пацієнтів, які виживають після тяжких опіків в Ізраїлі, в рази перевищують показники України.

Ізраїль має кілька опікових відділень в провідних лікарнях. Ці відділення спеціалізуються на лікуванні пацієнтів з важкими опіками, включаючи ті, що спричинені вибуховими пристроями та обстрілами під час конфліктів. До транспортування долучена авіація.

У разі серйозних опіків виконуються хірургічні втручання, включаючи пересадку шкіри, реконструктивні операції та інші методи лікування. Також система надання допомоги одразу включає роботу мультидисциплінарної команди, а це і психологічна підтримка, і реабілітацію після стаціонарного лікування.

Що ж відбувається з лікуванням опіків в Україні

В Україні обмежена кількість опікових центрів, що спеціалізуються на лікуванні складних опіків. Це ускладнює доступ пацієнтів, особливо з віддалених регіонів, до висококваліфікованої допомоги.

У деяких областях пацієнтам доводиться долати великі відстані для отримання необхідної медичної допомоги. А в такому випадку час йде на хвилини, та від якості надання першої допомоги залежить життя пацієнта.

Також опікові відділення в Україні не мають достатнього фінансування для забезпечення сучасного медичного обладнання та ліків. Це особливо актуально для відділень у регіональних лікарнях, які не можуть оновлювати технічне оснащення та застосовувати передові технології – пересадку посмертної шкіри чи дороговартісних синтетичних покриттів.

Щодо персоналу, то тут існує проблема з недостатньою кількістю кваліфікованих медичних працівників, які мають досвід у лікуванні опіків. Це стосується як лікарів-хірургів, так і медсестер та фахівців з реабілітації.

Далеко не всі спеціалісти мають змогу їздити за кордон на необхідне стажування. Медичний персонал стикається з високим навантаженням і стресом.

Також Україна потребує більш системного підходу до профілактики опіків, особливо серед дітей. І тут нам знову допоможе досвід Ізраїлю в просвітницьких кампаніях щодо надання першої допомоги при опіках та безпечного використання електричних приладів.

В Ізраїлі розроблено потужні медіакампанії, які навчають громадян безпечного поводження з електроприладами, кухонними плитами та обігрівачами. Ці кампанії часто проходять через різні платформи: телебачення, соціальні мережі, друковані видання та спеціалізовані мобільні додатки.

Важливо, що велика увага приділяється навчанню громадян базових навичок надання першої допомоги при опіках. Це включає як інтерактивні курси для дітей і дорослих, так і інформування через мобільні додатки, які надають поради в режимі реального часу. Ізраїль також активно залучає дітей до просвітницьких програм, навчаючи їх правильно поводитися в небезпечних ситуаціях.

Що уже зараз можна зробити, аби покращити надання допомоги при опіках в Україні?

Буваючи в різних медичних установах наших світових партнерів, я побачив, як працює опікова служба в Ізраїлі, Тайвані, США. Це абсолютно інший світ. І Україна має стати його частиною. Наші громадяни, як громадяни Ізраїлю чи США, мають отримувати найкращу інноваційну допомогу. Так народився проєкт Burn Care Alliance від Християнської медичної асоціації України. Він спрямований на комплексне удосконалення послуг для пацієнтів з опіками.

Важливо не просто реагувати на кризу, а й стимулювати формування спільноти медичних фахівців, які готові працювати за найвищими міжнародними стандартами. Наразі підтримка уряду Тайваню дозволяє нам будувати партнерства з українськими лікарнями в різних містах, закуповувати та передавати медичне обладнання, витратні матеріали, оплачувати стажування опікових спеціалістів за кордоном, зокрема, в Гарварді, впроваджувати використання штучної шкіри в процес лікування.

Зараз до проєкту Burn Care Alliance долучено чотири лікарні. Частина з них, зокрема у Вінниці і Львові, використовують інноваційне і дороговартісне ВТМ-покриття. Це унікальний синтетичний матеріал, який проростає власними судинами і стає новою дермою. Його накладають на місце важкого опіку, забравши перед тим вражені тканини.

Також, аби підвищити обізнаність населення щодо надання допомоги при опіках – за прикладом того ж Ізраїлю – ми започаткували серію тренінгів з навчання першій невідкладній допомозі при опіках. Ми пояснюємо, що використовувати під час опіків категорично заборонено. Наприклад, це улюблені людьми – олія, сметана, кефір, картопля, мило і навіть пантенол. Усі ці речовини створюють плівку, яка затримує тепло в тканині та поглиблює термічний опік. У планах – проведення тренінгів в різних містах України.

Алгоритм правильних дій при опіках:

1. Рясно промити уражену ділянку прохолодною проточною водою 15-20 хв.

2. Прийняти знеболюючі препарати.

3. Обробити рану не спиртовим антисептиком (хлоргексидин, мірамістин, бетадин).

4. Накласти стерильні марлеві серветки чи стерильний бинт.

5. Звернутися за допомогою у лікарню.

Вже в листопаді у Львові ми проведемо Міжнародну опікову конференцію у співпраці з МОЗ України, на яку приїдуть імениті фахівці зі всього світу: Тайваню, Британії, Норвегії, Швейцарії, Португалії. Кілька днів вони будуть ділитися досвідом з українськими лікарями.

Впевнений, що завдяки таким спільним консолідованим діям громадського сектору, медичної спільноти та держави нам вдасться переломити ситуацію і в майбутньому пацієнтів з України вже не потрібно буде відправляти на лікування за кордон. Вся найкраща допомога для них буде тут, в рідній державі. І вже ми будемо ділитися досвідом з колегами з інших країн.

Рудольф Мигович, президент БФ "Християнська медична асоціація" та ідейний ментор Burn Care Alliance, спеціально для УП. Життя

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