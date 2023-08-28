Де надають послуги з реабілітації після опіків? Відповідь МОЗ

Пацієнти з опіками після лікування обов’язково потребують реабілітації, щоб запобігти розвитку вторинних ускладнень.

Наразі послуги з реабілітації після опіків надають у Львівському територіальному медичному об’єднанні, Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова та Київській міській клінічній лікарні №2.

Усі послуги з реабілітації – безоплатні для людей та повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій, повідомляє МОЗ.

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Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має проходити мінімум 14 днів із тривалістю процедур від 3 годин на день.

За двома напрямами та більше – понад 21 день.

Фото: photography33 /Depositphotos

Амбулаторна реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати більше ніж година на добу.

Кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.

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"Час початку реабілітації – надзвичайно важливий. Відновлення людини з опіковою травмою має починатись ще в гострому періоді. В ідеалі – якомога раніше після стабілізації стану пацієнта, в тому ж медичному закладі, в який його було доставлено.

На цьому етапі правильна та ефективна допомога передбачає спільну роботу лікарів комбустіологів, які спеціалізуються на опіках, анестезіологів (для адекватного знеболення) та фахівців з реабілітації", – додає відомство.

Водночас у МОЗ кажуть, швидкого та простого процесу відновлення людей з опіковою травмою не існує.

Здебільшого реабілітація починається з першого дня травми й триває аж до періоду дозрівання рубця.

Цей процес може тривати роками – на післягострому й довготривалому етапах, що особливо актуально для профілактики контрактур (обмеження рухливості в суглобі).

Нагадаємо, в Україні безоплатно лікуватимуть отримані через війну опіки та рубці. Безкоштовно отримати допомогу зможуть військові, добровольці, волонтери, цивільні та діти.