Що треба знати про лікування зубів під наркозом? Відповіді на поширені запитання

Страх та тривога при відвідуванні стоматолога є досить поширеним явищем. Людина до останнього відкладає свій візит, а це призводить до погіршення ситуації і складнішого лікування. Від цього "любові" до стоматології не додається, страх закріплюється, і людина знову не поспішає лікувати зуби до наступного загострення – виходить замкнене коло.

Для подолання страху, а не тільки болю, в стоматології дедалі активніше використовують загальну анестезію. Пацієнт спить і не відчуває жодних больових подразників і дискомфорту.

Навіщо і для кого стоматологи застосовують наркоз, що треба перевірити перед процедурою і на що звертати увагу при виборі клініки, щоб все пройшло максимально безпечно – читайте далі.

Світова практика

Використання загальної анестезії в стоматології вже набуває "золотого стандарту", тому що зменшує негативні спогади та руйнує стереотипи при виконанні стоматологічних маніпуляцій.

Наприклад, в США інгаляційна седація з закисом азоту (занурення пацієнта в неглибокий сон за допомогою азото-кисневої суміші) є рутинною практикою навіть при виконанні гігієнічних заходів. В Європі часто використовують загальну анестезію при виконанні імплантацій та ендодонтичних втручань (лікування порожнини зуба і кореневих каналів).

ВІДЕО ДНЯ

У світі відсоток загального знеболення в стоматології коливається від 1 до 20%. І цей показник зростає. Це пов'язано з покращенням якості анестезіологічного забезпечення.

Проте за кордоном ця практика дуже дороговартісна, тому до нас неодноразово зверталися пацієнти за програмою "медичного туризму" для лікування зубів у наркозі.

На жаль, в Україні сукупної статистики щодо кількості загального знеболення в стоматології немає. Наприклад, наше стоматологічне відділення в медичному центрі на Бажана працює майже рік, і за цей час ми вже провели понад 132 наркози для дорослих та дітей.

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Кому точно рекомендують наркоз

Стоматологи працюють із наркозом тільки в тих випадках, коли не можна обійтися місцевою анестезією.

Якщо дитина або дорослий має стоматофобію — тобто боїться будь-якого стоматологічного втручання і має неконтрольований страх стоматологічного лікування. Іноді це єдина можливість лікування у маленьких дітей. Це дозволяє зберегти здорові зуби дитині та запобігти психологічній травмі, яка може викликати страх стоматологів в майбутньому.

Якщо пацієнт має підвищений блювотний рефлекс .

Дитина або дорослий має захворювання центральної нервової системи, наприклад, аутизм, ДЦП .

Пацієнт, якому необхідний великий обсяг стоматологічного втручання (лікування і видалення багатьох зубів, множинна імплантація, синусліфтинг (збільшення кісткового об'єму верхньої щелепи), тощо). Лікування під загальною анестезією дозволяє завершити об’ємну і тривалу роботу за один-два візити до стоматолога, створює сприятливі умови і для роботи лікаря, і для комфорту пацієнта, а отже значно підвищує якість лікування.

Людина з хронічними соматичними захворюваннями (високий артеріальний тиск, тахікардія, серцеві захворювання, тощо). Хвилювання та емоційне напруження може викликати загострення хвороби.

Якщо у людини вже фіксували неефективність місцевої анестезії в минулому або вона має алергію на місцеві анестетики.

Як бачимо, дитячий вік не є протипоказом до загальної анестезії. А часто це навіть єдиний можливий варіант лікувати дитині зуби. Навіть якщо малюк не має захворювань центральної нервової системи або фобії, йому може бути просто важко довго спокійно сидіти.

Для того, щоб упевнитися, що анестезію робити можна, перед кожним лікуванням обов’язково необхідно пройти огляд і консультацію анестезіолога, під час якої лікар знайомиться з історією пацієнта, станом його здоров’я, анатомічними особливостями. І тільки після цього він прийме рішення щодо можливості проведення анестезії.

Кому категорично не можна

Є випадки, коли лікар точно заборонить або відтермінує проведення загальної анестезії в амбулаторних умовах:

якщо дитина або дорослий має будь-які захворювання в гострій стадії;

при термінальній стадії або декомпенсації хронічного захворювання (наприклад: гіпертонічна хвороба; серцева, ниркова, печінкова недостатності; важка анемія; цукровий діабет, недавно перенесений інфаркт міокарда і т. д).

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Як убезпечити себе

Головна проблема стоматології в Україні з наркозами – це невідповідність умов стоматологічних кабінетів для забезпечення лікування в наркозі пацієнта.

Дуже часто це виглядає так, що приходить один анестезіолог з "валізкою". І в такому випадку все пройде добре, якщо буде за планом. Але, на жаль, медицина – наука не точна, і організм кожної людини має свій індивідуальний набір особливостей. Іноді ні лікар, ні сам пацієнт не знають їх на етапі консультації чи навіть обстеження.

"Вистрілити" може в той момент, коли цього не очікуєш – під час наркозу, який є стресом для організму. Тому завдання анестезіолога дослідити пацієнта настільки детально, щоб максимум, що можливо, можна було виявити і попередити. Або не радити проводити загальну анестезію взагалі. І, звісно, бути максимально готовими реагувати на непередбачувані ситуації, які можуть виникнути.

Тому важливо ретельно ставитися до вибору клініки. Що варто дізнатися, перш ніж йти на лікування:

чи клініка має ліцензію на проведення загальної анестезії;

чи присутня під час операції анестезіологічна бригада в повному складі (крім лікаря-анестезіолога обов’язково має бути сертифікована анестезистка і фельдшер);

яке є обладнання в клініці: обов’язковими є централізована подача медичних газів, наркозно-дихальна апаратура і необхідні монітори, дефібрилятор;

чи є окрема палата пробудження;

і чи не головне – який план дій у випадку розвитку непередбачуваних ситуацій.

Все має бути прозоро, відкрито та відверто. Пацієнт має право подивитися на все, і це нормально – попросити провести вам екскурсію. Переконайтеся, що ви або ваша дитина матимете підтримку фахівців як до наркозу, так і після нього.

На жаль, будь які медичні маніпуляції та оперативні втручання можуть мати свої ризики та ускладнення. Через початок розвитку анестезіології в стоматології наразі даних світової статистики щодо кількості смертельних випадків ще не так багато. В США, де загальна анестезія при стоматологічних втручаннях є більш вкоріненою практикою, такі дані вже є. Кількість смертей під час наркозу там складає від 3 до 6 на 1 мільйон процедур. Цей показник не перевищує аналогічний при застосуванні місцевої анестезії в стоматології, що обумовлено системною токсичністю місцевих анестетиків.

Якщо стається трагедія, то це ще один привід для медичної спільноти придивитися до контролю цієї сфери. А пацієнтам – не починати сумніватися, робити наркоз чи ні, а уважніше ставитися до вибору клініки.

Марина Ковбаснюк, лідер стоматологічного напряму медичної мережі “Добробут”, спеціально для УП. Життя.

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