Стоматолог для дитини: якими мають бути візит до зубного лікаря та догляд молочних зубів

Вся Україна обговорює насильство, яке коїла над дітьми стоматолог з Рівного Інна Кравчук.

На відео, яке краще не дивитись чутливим людям, можна побачити, як в приватній клініці молода лікарка б’є дітей головою об крісло та погрожує їм гострим предметом.

Лікарці оголосили підозру за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам, а також обрали запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

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"Українська правда. Життя" вирішила підійти до цієї теми конструктивно і розповісти про підготовку дитини до візиту в стоматологію та догляд і лікування молочних зубів.

В рамках подкасту "Температура – нормальна" ми поговорили з львівською стоматологинею Катериною Жмурко.

З цієї бесіди ви дізнаєтесь:

правила догляду за першими зубами;

як м'яко адаптувати дитину до візиту в стоматологічну клініку;

що таке седація та коли потрібен медикаментозний сон;

карієс та наліт Прістлі: в чому різниця;

чи потрібне сріблення зубів.

Незабаром буде доступна аудіоверсія розмови.

Як доглядати за дитячими зубами

Головна причина псування молочних зубів – незадовільне гігієна і неправильне харчування.

"Батьки повинні чистити зубки діткам до 8, а то й до 10 років, – уточнює стоматологиня.

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Чому?

В такому віці дітки не мають вправних мануальних навичок. Вони ще не вміють гарно писати, вони не вміють зав’язувати шнурки на кросівках. Тому, відповідно, їм потрібно допомагати.

Так, в дитини може бути своя щітка, якою вона бавиться. Але мама повинна знати, що вона повинна почистити дитині зуби й тільки тоді дитина може сама собі нею побавитися і сама собі далі почистити".

Важливі правила догляду за молочними зубами:

🦷 починати чистити з першого зуба;

🦷 використовувати відповідну для віку щітку та пасту з фтором, де кількість фтору становить 1000 ppm (мільйонна), це має бути вказано на пакуванні;

🦷 використовувати зубну нитку, щойно як проріжуться всі зуби, існує спеціальний дитячий "флос";

🦷 на вулиці після перекусу як додатковий метод очищення можна використовувати дентальні серветки з ксилітом.

Візит до стоматолога. Як підготуватись

Ходити до стоматолога потрібно починаючи з 6 місяців.

Перший візит – це завжди знайомство, наголошує Катерина Жмурко.

Вона радить в жодному разі не саджати дитину відразу на стоматологічне крісло, а відвести розмові та знайомству певний час. Іноді це може тривати й годину.

"Я завжди намагаюсь спочатку поговорити з дитиною. Поставити питання: як її звати, скільки їй років, ходить вона в садочок чи школу.

Тобто вийти на контакт.

Звичайно у дітей різного віку свої запитання. Але важливо знайти вербальний, мінімальний контакт, і далі дитинка йде в крісло і дивиться собі мультики", – пояснює лікарка етап знайомства.

Починати чистити треба з першого зуба.

Фото vally_home/Depositphotos

Важливо адаптувати дитину і до приходу в клініку.

Для цього батькам важливо не зловживати часткою "не".

"В жодному разі не треба казати: "Тобі не буде боляче", "Тобі не будуть нічого робити", "Тебе боліти не буде".

Деякі діти оцю частинку "не" не чують і вловлюють лише такі слова як "боліти", "боляче", "будуть робити" тощо.

Можна просто сказати: "Дивись, у тебе є зубки, ми йдемо до зубної феї, вона почистить їх класною щіткою з пастою".

Перший візит до стоматолога однозначно має бути лише позитивним, в ідеалі дитина не повинна отримати жодних негативних емоцій. І коли в дитини вже буде перший позитивний візит, вона із задоволенням прийде до дитячого стоматолога вдруге".

Якщо ж у дитини вже був негативний досвід, то лікарю та батькам варто все починати спочатку – розмовляти, знайомити, знаходити підхід.

"У моїй практиці була дівчинка, яка вже багато разів була у стоматолога і вона просто стомилася. Вона вже використала свій ресурс і просто більше не може лікувати зуби.

Таким дітям варто дати відпочити, якщо, звичайно, ситуація в ротовій порожнині це дозволяє.

А іноді я питаю: "Ти була в якогось поганого лікаря?" Якщо дитина відповідає, що так, то я заспокоюю: "Ти тепер не переживай, ти прийшла до феї, фея тільки чистить зубки пастою і щіткою". І поступово діалог дитина-лікар – відновлюється", – розповідає стоматологиня.

Другий візит до стоматолога – це урок гігієни.

За словами Катерини Жмурко, це дуже важливий етап, оскільки більшість батьків не знає, як правильно чистити зуби.

"Можливо, на другий раз, ми почистимо дитині зубки щіткою з пастою, або проведемо професійну гігієну, яка по протоколу проводиться з 5-6 років.

Цей другий етап і дасть можливість зрозуміти, чи дитина готова до співпраці з лікарем, чи сяде вона в крісло, дозволить зробити анестезію і полікувати зуби в майбутньому, чи їй потрібен ще деякий час.

А можливо обсяг роботи та поведінка дитини – це показання до наркозу", – пояснює Жмурко.

Батьки мають залишатися поряд з дитиною під час відвідин стоматолога?

Відповідь на питання "Де були батьки?", зацікавила всіх в контексті вже згаданого кейсу "стоматолога з Рівного".

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я №592, батьки мають право супроводжувати дітей на процедури без перешкод з боку лікаря.

У екстрених випадках, родичів можуть попросити вийти, але таким випадком точно не є плановий візит до стоматолога.

За словами Катерини Жмурко, ідеальна ситуація, це коли дитина настільки довіряє лікарю, що сама може сказати "Мамо, йди".

Але навіть в такому випадку, у батьків має бути можливість спостерігати за всім, що робить стоматолог.

"У мене в кабінеті є крісло для батьків.

Але також відкриваються двері, і навпроти дверей є великий диван. Тобто мама при відкритих дверях може спостерігати за тим, що робить лікар", – озвучує варіанти експертка.

Перший візит до стоматолога однозначно має бути лише позитивним.

Фото pikselstock/Depositphotos

Вона додає, що бувають моменти, коли процедуру треба зробити швидко, хтось з батьків сильно нервує, тоді лікар може попросити спостерігати за лікуванням трохи на відстані, але батьки все одно мають все бачити.

"Це не доросла людина, яка може сидіти 2-3 години в кріслі.

Треба максимально, швидко і якісно зробити роботу, щоб дитина не втомилася.

Найгірше, коли ти робиш відповідальну процедуру і дитина не дозволяє її закінчити, через втому. Її не болить, їй комфортно, вона дивиться, мультик, але їй вже просто нудно сидіти", – змальовує можливу ситуацію стоматолог.

Чорний наліт на зубах дитини – це ж не завжди карієс?

Кого не налякають чорні зуби у дитини?

Але не завжди наліт означає карієс.

Наприклад, таке явище як наліт Прістлі не несе жодних проблем для зубів, хоча виглядає, звичайно, не естетично.

Як батькам відрізнити, що у дитини саме наліт Прістлі, а не карієс?

"Початковий карієс – це карієс в стадії плями.

Це біла пляма, яка утворюється на зубі, і це єдиний карієс, який має зворотну дію.

Тобто при хорошій регулярній гігієні, застосування всіх відповідних засобів індивідуальної гігієни – ця плямка може перетворитися на здорову емаль.

Але коли батьки вже бачать на зубі борозенку, маленьку дірочку – це вже є карієс, порожнина, яка не зникне, а буде далі лише поглиблюватися і яку потрібно лікувати обов’язково.

Як? Забирати ці зруйновані тканини й пломбувати пломбувальними матеріалами", – пояснює лікарка.

Так виглядають посрібленні зуби.

Посріблення зубів

Зуби замальовані індикатором

Для цього використовується нітрат срібла.

Раніше серед деяких українських стоматологів була розповсюджена думка, що це може зупинити руйнування зуба.

Нітрат срібла дійсно може бути ефективним, але лише коли карієс знаходиться в стадії плями.

"Але навіщо це робити, якщо завдяки регулярній гігієні і різним мінералізуючими гелями можна зупинити розвиток карієсу в стадії плями? – запитує Катерина Жмурко.

Коли ж діти приходять до лікаря вже з великими порожнинами і їм сріблять зуби – це не допомагає".

Насправді посріблені зуби далі руйнуються карієсом, адже нітрат срібла діє лише на глибину 0,2 мм.

Але при цьому зуби стають темного кольору і батьки тоді об’єктивно не розуміють, чи вони темні від сріблення, чи вони далі руйнуються від карієсу.

Наркоз: робити чи не робити

Молочний зуб – це зменшена копія постійного зуба. Він має корінь, в якому є нерв! Тому лікування потребує тих самих технік і методик, що і постійний, пояснює лікарка.

Його структура більш пориста, але там теж є кореневий канал, його лікування потребує тих самих технік та методик:

"Якщо дитина приходить із зубом, який болить, то вона вже налякана.

А лікувати кореневий канал – це не 5-хвилинна процедура. Лікування двох молочних зубів – це орієнтовно година.

Тому, якщо дитина сидить спокійно, ми пробуємо з нею домовлятися.

Якщо ж ні – то можна застосувати седацію за допомогою закисі азоту".

Катерини Жмурко уточнює, що це не теж саме, що наркоз: "Закис азоту, киснева седація – безбарвний газ, дихаючи яким дитина розслабляється і дозволяє стоматологу провести необхідну маніпуляцію".

При цьому вона є у свідомості, розмовляє, в неї зберігаються всі рефлекси, але вона заспокоїлася і лікар може значно легше провести всі маніпуляції.

Бувають випадки, коли до дитини застосовують саме наркоз – медикаментозний сон.

Серед показань можуть бути ураження великої кількості зубів або неможливість встановити контакт з дитиною.

"Тема наркозу оповита міфами. Один з найбільш розповсюджених – наркоз шкідливий.

Але чи не шкідливіше силою тримати дитину?

Чи коли, наприклад, необхідно полікувати 10 зубів і для цього потрібно 5 разів прийти до лікаря – чи не краще один раз заснути і все полікувати?

До всього є свої показання і приймає рішення, чи дозволено наркоз дитині, анестезіолог.

У мене була маленька пацієнтка з серйозними вродженими вадами серця. Звичайно такій дитині наркоз ми не робили", – каже Катерина Жмурко.

Наталія Бушковська, спеціально для УП.Життя

Титульне фото YuliyaKirayonakBO/Depositphotos

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