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Заповіт загиблого на війні фотографа Арсена Федосенка

15 червня, 17:00
Фото: Олександр Журавський
Арсен Федосенко фотограф
Заповіт загиблого на війні фотографа Арсена Федосенка
Фото: Олександр Журавський

На фронті загинув відомий київський фотограф Арсен Федосенко. Винороб, художник, естет. Цілісний, патріотичний і безкінечно добрий до людей і світу.

Його друзі згадують про нього як найсвітлішу людину, з якою довелося поспілкуватися в житті. Разом із дружиною, архітекторкою Анною Кирий, 24 лютого 2022 вони намагалися потрапити в лави ЗСУ, щоб захищати країну. Для нього, людини честі, було єдине розуміння, де він має бути під час війни – на передовій.

Його зброєю був фотоапарат. Він любив життя, свою родину, і свою країну.

Нижче його пряма мова. Рік тому він зробив фотовиставку "Українці".

Анастасія Рінгіс, журналістка,
подруга загиблого Арсена Федосенка

ВІДЕО ДНЯ

Україна і українці очима Арсена Федосенка

Фото Арсена Федосенка
Більш за все мене обурює несправедливість. Напад Росії на Україну фінальний акт історичної несправедливості, що триває вже четверте століття. Це вирішальна битва мого народу за право на існування, право бути собою, і ми не можемо її програти. Адже росіяни хочуть нас винищити. Фізично. Всіх.
Фото Арсена Федосенка

Я захоплююсь людьми, котрі кинули виклик цій несправедливості, ризикуючи своїм життям щомиті.

У своїй фотосерії я хочу розповісти вам про українців, розкрити сутність Творця і Воїна, властиву нам з прадавніх часів.

Я хочу познайомити вас із країною, де втілюються мрії, країною вільних та працьовитих людей. Її ім'я Україна.
Фото Арсена Федосенка
Чому мене зацікавило виноробство? Тому, що це історична традиція, властива всім європейським народам, котра за часів радянської окупації була забута. У нас є цілі регіони, де до початку минулого століття було тисячі гектарів виноградників міжнародних сортів Сенсо, Шасла, Каберне, Рислінг, а також місцевих сортів.
Фото Арсена Федосенка
На початку нашої ери виноробством на території сучасної України займались давньогрецькі поселення на берегах Чорного моря.
Про себе:
Фотографую 26 років, знімаю художні й документальні фотопроекти. Останні роки захопився дослідженням українського виноробства, адже ця галузь несправедливо забута, більшість українських споживачів віддають перевагу імпорту, й не вірять в те, що в Україні є власні виноробні й великий потенціал.

З початку вторгнення я в лавах ЗСУ, з камерою в руках. У перервах між службовими обов’язками знімаю наших захисників, допомагаю світу побачити військові злочини Росії і нашу боротьбу.
Фото Арсена Федосенка
Іноді мої портрети стають останніми для моїх героїв... На жаль, фотографія не захищає від куль, але може вберегти від забуття, тому іноді стає безцінним документом.

Зараз я несу службу в 518 окремому батальйоні спеціального призначення "Дике поле". Цей героїчний батальйон здійснив прориви на Херсонському й Харківському напрямках.
Фото Арсена Федосенка
Ця серія фотографій присвячена моєму народу українцям.

Я знімав її протягом останніх десяти років, і продовжую знімати.

Це розповідь про справжню українську природу, про наші традиції, вміння створювати й творити, про нашу любов до природи, до землі й праці на ній, про відчуття свободи і вміння боротись за неї.

Зрештою, вона про нашу культуру, що проявляється в усьому, адже українці давня європейська нація, котра щойно прокинулась з летаргічного сну поневолення. Наша пам'ять стає дедалі ясніша, і все, що ми робимо, ми робимо добре. Наш новий сенс життя можна висловити так: жити варто заради того, за що готовий померти.
Фото Арсена Федосенка
Як протилежність нашій культурі й творчості, показано смерть, розруху й безвихідь, котру несе нам Росія. Проте важкі часи мають і позитивний вплив вони допомагають проявити кращі риси нашого характеру.
Росія країна-терорист. Її головна тактика створення гуманітарної кризи і знищення мирного населення.
м. Бровари, березень 2022 р.
м. Бровари, березень 2022 р.
На фото склад продуктів на 50 тисяч тон, знищений російською ракетою. Наголошую це склад продутів, не зброї.
Кладовище автомобілів
Ірпінь, квітень 2022 року.
Кладовище автомобілів. Російські війська знищували кожне авто, що намагалося вийти з оточення. Їх розтрілювали по дорозі, як у тирі з кулеметів і танків. Це один з методів залякування й терору, котрий застосовує російська армія. В кожній машині були сім’ї, діти…
Вадим Журавський
Вадим Журавський
Вадим Журавський, командир роти 95 бригади Десантно-штурмових військ. Їхній підрозділ утримував підступи до Слов’янська в травні 2022-го. Він загинув через тиждень після нашої зустрічі, 25 травня. Йому було 23…
З вірою в перемогу,
і з любов'ю до України,
Арсен Федосенко.
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