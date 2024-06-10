На фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко

У Харківській області загинув військовий фотограф та художник Арсен Федосенко. Чоловік отримав травми несумісні з життям внаслідок удару авіабомби.

Про загибель відомого митця повідомив військовослужбовець та журналіст Тарас Березовець.

"Ми познайомилися з Арсеном у вересні 2022 року під Купʼянськом. Тоді він тільки починав службу у нашій бригаді. Комбат представив його як людину, хто буде займатися створенням фото епопеї звільнення Харківщини.

Запамʼятав Арсена постійно націленим на роботу, усміхненим і задоволеним навіть тоді, коли він валився з ніг від втоми. Сьогодні мені написало багато наших побратимів по 518 батальйону. Вічна памʼять герою і шана від воїнів", – таким згадує загиблого Березовець.

Арсен робив фоторепортажі про війну, ризикуючи життям. Під час одного з виїздів військовий загинув через важке поранення, яке отримав внаслідок влучання КАБу. Журналіст Роман Заяць повідомив, що він пішов з життя "з фотоапаратом в руках, працюючи на завданні".

Багатьох людей шокувала смерть Федосенка. Його друзі та знайомі публікують дописи, де діляться спогадами про Арсена та висловлюють співчуття його родині.

Дехто згадує, що ще кілька днів тому бачив Арсена на Книжковому арсеналі у Києві – розмовляли, ділились планами на майбутнє та разом фотографувалися.

"Лише 9 днів тому ми бачились на Книжковому Арсеналі, де Арсен розповідав мені про проєкт Страткому, який вони з колегами робили для події "Історії тих, хто обрав боротьбу". Це наше останнє фото разом, та передостання розмова", – пригадує Сергій Клімов, засновник та автор Uwines Game.

Окрім фото, Арсен захоплювався виноробством.

"Дорогий друже, в це важко повірити. Тиждень тому на Арсеналі ти так завзято розповідав про свій новий проєкт і обіцяв пригостити вже своїм ігристим…

Ти нереально крутий фотограф для Страткома.Ти чудовий тато і просто людина. Глибокий сум та жаль, втрата професіонала і такої хорошої Людини", – написала на своїй сторінці Наталія Віва.

Арсен намагався відвідувати тематичні події, зокрема фестивалі вина, а також побував у багатьох виноробнях країни, де встиг зробити деякі зі своїх світлин.

"Щирий та позитивний. Справжній. Мабуть, єдиний фотограф, який побував на всіх виноробнях України. Ми познайомились на одному з фестивалей вина. Вже за пів години Арсен знайомив мене з виробниками, попутно розповідаючи, як він з ночі чергував на винограднику, щоб встигнути зловити перші промені сонця і передати людям народження нового дня", – розповів керівник проєктів у Adbox.agency Дмитро Батищев.

Арсен Федосенко разом з громадською діячкою та волонтеркою Даною Яровою разом працювали над створенням тематичного календаря про українських військових з автографом колишнього генерала ЗСУ Валерія Залужного. Митець є автором світлин для календаря.

"Загинув Арсен Федосенко. Людина, яка створила два історичних шедеври, я не побоюсь цього вислову. Два календарі, які розійшлись шаленими тиражами, про Героїв України.

Поки ми реалізовували ці проєкти, обʼїздили велику кількість полігонів, військових частин, військових аеропортів.

Але він був дуже талановитий. Велика втрата. Прощавай. І мʼяких хмаринок тобі", – написала Ярова.

Відомо, що в Арсена Федосенка залишилась дружина та двоє синів. Поховають чоловіка у Києві, повідомив Сергій Клімов.

Арсен Федосенко разом з дружиною Анною та двома синами Facebook Arsen Fedosenko

Усі охочі можуть допомогти родині Арсена.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув актор і військовий Євген Шумілов. Він захищав пораненого побратима.