Яка медична допомога доступна для звільнених з полону

За 10 років російсько-української війни неодноразово російська федерація порушувала права та звичаї війни та міжнародне гуманітарне право у випадках поводження з військовополоненими. Через це велика кількість колишніх полонених потребує системного та довготривалого лікування та реабілітації.

Новою постановою від 15 березня 2024 р. № 296 уряд деталізував механізм її надання такої допомоги.

Медична допомога для звільнених з полону передбачає:

первинний загальний огляд терапевтом (сімейним лікарем) та психіатром з обов’язковим збором анамнезу (за умови надання згоди на огляд лікарем-психіатром);

проведення лабораторних досліджень (загальний клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, експрес-тести на інфекційні захворювання, аналіз на сифіліс, ВІЛ, гепатити В і С);

проведення інструментальних досліджень (рентгенологічних, ультразвукових, ендоскопічних) за медичними показаннями;

консультації лікарів-спеціалістів за медичними показаннями.

Виписка звільненої особи здійснюється за медичними показаннями. Лікар під час виписки надає рекомендації щодо подальшого амбулаторного лікування, реабілітаційної та психологічної допомоги, соціальних послуг, зокрема влаштування до соціальних закладів (установ), послуг із соціальної та професійної адаптації, санаторно-курортного лікування та інших послуг, передбачених законодавством.

Після виписки звільнені з полону перебувають під медичним наглядом сімейних лікарів або наглядом у медичній, психологічній службі військової частини (установи, організації).

ВІДЕО ДНЯ

Центри реінтеграції або заклади охорони здоров’я надають такі види психологічної допомоги звільненим:

діагностика психологічного стану;

перша психологічна допомога, включаючи невідкладну;

психологічні втручання низької інтенсивності;

підтримка та відновлення функціонування у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сфері;

психотерапія депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, створення терапевтичного середовища;

допомога у визначенні життєвих цілей та підтримці досягнутого прогресу реабілітації після закінчення реабілітаційного процесу, зокрема з урахуванням принципу "рівний — рівному";

психотерапія інших психічних та поведінкових розладів та станів, які виникли внаслідок хвороби/травми, участі у бойових діях, надзвичайних ситуацій, полону;

консультативна допомога, спрямована на позбавлення від шкідливих звичок, а також формування навичок здорового способу життя;

взаємодія з надавачами первинної та спеціалізованої медичної допомоги з метою своєчасного діагностування, забезпечення лікування психічних хвороб та підтримання стійкого стану ремісії;

медична та реабілітаційна допомога відповідно до медичних показань;

взаємодія із соціальними службами з метою забезпечення надання соціальних послуг, якщо умови життя впливають на психічне здоров’я.

При неможливості направлення звільнених з полону до фахівців з психічного здоров’я, які застосовують рекомендований метод психотерапії, використовуються психологічні втручання низької інтенсивності.

У разі виявлення депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, що можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування, психолог або лікар-психолог, що надає психологічну допомогу, повинен мати обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) за одним з методів психотерапії з доведеною ефективністю, що мають доказову базу міжнародних досліджень та рекомендовані міжнародними протоколами (галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я).

Якщо звільнені перебувають у складних життєвих обставинах, необхідно скерувати їх до органів соціального захисту населення або надавачів соціальних послуг для оцінювання їхніх індивідуальних потреб та організації надання соціальних послуг.

Для звільнених оборонців психологічна допомога також може бути надана психологічними службами військових частин (підрозділів), а за потреби — військово-медичними закладами охорони здоров’я.

Заклад охорони здоров’я повинен організувати та забезпечити підбір, налаштування та/або виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, забезпечити звільнених цивільних осіб медичними виробами протягом реабілітаційної допомоги.

Територія центру реінтеграції повинна бути відокремленою, огородженою, обладнаною доріжками для осіб з інвалідністю, пристосованою для проведення часу на відкритому просторі, включаючи прогулянки.

У центрах реінтеграції повинні бути обладнані приміщення для групової, індивідуальної роботи з психологами, соціальної та професійної адаптації, творчості та занять спортом.

У центрах реінтеграції створюються зони психологічного розвантаження.

Завершення реінтеграційних заходів для кожного звільненого оборонця України окремо, а також допуск до нього членів сім’ї визначає керівник реінтеграційної команди.

Звільнені особи розміщуються в одно-, дво- або тримісних палатах, обладнаних душовими кабінами.

Центри реінтеграції співпрацюють з надавачами соціальних послуг та підрозділами, відповідальними за координацію або організацію реінтеграційних заходів та постізоляційного супроводу, для організації забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених оборонців України після їх виписки.

Юридична Сотня, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.