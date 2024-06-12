Як ветеранам безоплатно отримати засоби реабілітації? Пояснює Мінветеранів

В Україні ветерани можуть отримати безплатні засоби реабілітації та речі, призначені для задоволення потреб людей з інвалідністю.

Ветерани, які хочуть самостійно придбати засоби реабілітації відповідно до медичних показань, можуть отримати компенсацію у межах затверджених Мінсоцполітики граничних цін. Про це "УП. Життя" повідомили в Українському ветеранському фонді Мінветеранів.

Скористатися програмою компенсації можуть військовослужбовці та зокрема ветерани (люди, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та інших осіб та їх соціальний захист").

Механізм безоплатного забезпечення деяких категорій населення допоміжними засобами реабілітації визначає відповідний Порядок, затверджений постановою КМУ від 5 квітня 2012 року №321.

Цей порядок визначає такі засоби, призначені для задоволення потреб людей з інвалідністю:

протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

засоби для пересування тощо.

Щоб отримати допоміжні засоби реабілітації, необхідно:

визначити медичні показання для забезпечення засобами реабілітації. Цю функцію виконують медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) або військово-лікарська комісія (ВЛК) залежно від категорії особи;

отримати індивідуальну програму реабілітації на підставі висновків комісій;

подати заяву про забезпечення засобом реабілітації або виплату компенсації до органів соціального захисту населення, ЦНАПу або через електронний кабінет особи.

До заяви додаються документи, що посвідчують особу, рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників бойових дій), документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та інші підтверджуючі документи.

Військовослужбовцям також необхідно подати копії довідок про обставини травми, виданих командиром військової частини, та інших документів, що підтверджують участь в АТО або "заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України".

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як ветерани можуть безоплатно протезувати зуби, отримати протез кінцівок та психологічну допомогу.

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