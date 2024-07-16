The New York Times склала рейтинг найкращих книг ХХІ століття

Видання The New York Times оприлюднило рейтинг ста найкращих книг ХХІ століття. Список склали на основі опитування, проведеного серед понад 500 письменників, поетів, критиків та любителів читання.

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"Багато хто знаходить задоволення в тому, щоб озирнутися назад і підбити підсумки свого читацького життя, саме тому ми в The New York Times Book Review вирішили відзначити перші 25 років цього століття амбітним проектом: зробити перший крок до визначення найважливіших, найвпливовіших книжок епохи. У співпраці з Upshot ми надіслали опитування сотням літературних світил з проханням назвати 10 найкращих книг, опублікованих з 1 січня 2000 року", – йдеться в описі рейтингу.

До опитування долучилися такі відомі люди як "король жахів" Стівен Кінг, акторка Сара Джессіка Паркер, письменниця Бонні Гармус, автор детективів Джеймс Паттерсон, культурний критик Томас Чаттертон Вільямс, журналістка Дженна Буш Хагер та багато інших.

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"Сподіваємося, що ви відкриєте для себе книгу, яку завжди хотіли прочитати, або зустрінете улюблену книгу, яку захочете перечитати. А ще сподіваємося, що вас, як і нас, надихне та вразить розмаїття тем, голосів, думок, досвідів та уяви, представлених у списку", – додали упорядники рейтингу.

Список найкращих книг ХХІ століття на думку The New York Times :

1 – "Моя неймовірна подруга", Елена Ферранте

"Моя неймовірна подруга", Елена Ферранте

2 – "Тепло інших сонць: епічна історія великого американського переселення", Ізабель Вілкерсон

3 – "Вулфголл", Гіларі Мантел

"Вулфголл", Гіларі Мантел

4 – "Відомий світ", Едвард Пол Джонс

5 – "Виправлення", Джонатан Франзен

6 – "2666", Роберто Боланьо

7 – "Підземна залізниця", Колсон Вайтхед

"Підземна залізниця", Колсон Вайтхед

8 – "Аустерліц", Вінфрід Георг Зебальд

9 – "Не відпускай мене", Кадзуо Ішіґуро

"Не відпускай мене", Кадзуо Ішіґуро

10 – "Гілеад", Мерилін Робінсон

11 – "Коротке та дивовижне життя Оскара Вао", Хунот Діас

12 – "Рік магічного мислення", Джоан Дідіон

13 – "Дорога", Кормак Маккарті

"Дорога", Кормак Маккарті

14 – "Контур", Рейчел Каск

15 – "Пачінко", Мін Джін Лі

"Пачінко", Мін Джін Лі

16 – "Приголомшливі пригоди Кавалера та Клея", Майкл Шебон

17 – "Запроданець", Пол Бітті

18 – "Лінкольн у бардо", Джордж Сондерс

"Лінкольн у бардо", Джордж Сондерс

19 – "Нічого не кажіть: правдива історія вбивств і пам'яті в Північній Ірландії", Патрік Радден Кіф

20 – "Erasure", Персіваль Еверетт

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