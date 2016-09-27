Директорка Мистецького Арсеналу перепросила за скандальне знищення розпису Кузнєцова

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27 вересня 2016

"Це абсолютно неприпустимо, підриває сам сенс існування інституції і ніколи не повинно повторитися. Ми розуміємо позицію художньої спільноти. Від імені Мистецького Арсеналу прошу вибачення. Ми готові до обговорення, як уникнути подібного в майбутньому, і докладемо зусиль, щоб зберегти призначення Арсеналу завжди бути на боці культури", – йдеться у блозі Островської-Лютої на "Українській правді. Життя".

Влітку 2013-го року в рамках підготовки виставки "Велике і величне" художник Володимир Кузнєцов на запрошення Мистецького Арсеналу працював над настінним розписом за мотивами нещодавно скоєного офіцерами міліції зґвалтування і замаху на вбивства молодої жінки в селі Врадіївка .

Але напередодні відкриття виставки рішенням тодішньої директорки Арсеналу Наталії Заболотної незавершений розпис був замальований, а участь Кузнєцова таким чином виключена.

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Мистецька спільнота потрактувала це як акт вандалізму й цензури. Як наслідок – розпочалася конфронтація, а пізніше тривале відчуження частини художньої спільноти від Мистецького Арсеналу.

Працівники закладу протестували проти знищення роботи, а сам Кузнєцов подав позов проти Мистецького Арсеналу.

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"Передусім і знову як директорка Арсеналу я би хотіла висловити розуміння позиції художньої спільноти й автора розпису "Коліївщина: Страшний суд". Без сумнівів, мистецька робота за жодних обставин не може бути знищена в культурній інституції, бо саме таким чином остання зраджує своєму призначенню завжди бути на боці культури, перестає бути власне інституцією культури", – стверджує Островська-Люта.

З точки зору самого Мистецького Арсеналу знищення "Страшного суду" було, швидше, актом самоцензури, ніж цензурування іншого. Це була заборона самому собі продемонструвати зображення, яке могло викликати негаразди у стосунках з владою надалі, вважає його директорка.


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