"Мочи козлів, рятуй Росію". Люди в камуфляжі увірвалися на виставку про війну в Україні

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

"Вибачте, у нас немає часу відповідати на дзвінки і коментарі, нас тут громлять в прямому ефірі. Прийшли: депутат з "банкою крові", люди в камуфляжі і козаки. Кричать "мочи козлів, рятуй Росію", – йдеться у повідомленні.

За останніми даними, директор центру Сергій Лукашевський разом із поліцією не виходять із виставкової зали, у них дізнаються контакти організаторів проекту.

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Сергій Лукашевський розповів, що люди, які увірвалися у будівлю, "зірвали оголошення, розміщені на місці раніше зіпсованих фотографій, принесли банку з невідомою рідиною і написом "Кров дітей Донбасу", йдеться на Meduza.

"Заява в поліцію, поки не буде загрози безпеки, писати не буду", – заявив Лукашевський, додавши, що в центр уже прибули співробітники правоохоронних органів.

28 вересня на виставці в Сахаровському центрі кілька фотографій переможців конкурсу "Прямий погляд" Олександра Васюковіча і Сергія Лойко були залиті фарбою з балончика.

Фотографії зіпсував художник Антон Бєліков, який займається церковним розписом, повідомляє Meduza.

У Сахаровському центрі одразу після інциденту заявили, що вони не планують відновлювати зіпсовані роботи. Рішення організатори пояснили тим, що вони не зможуть гарантувати збереження робіт і безпеку відвідувачів виставки.

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