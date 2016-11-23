#зашквар_нищука. Міністр культури збурив соцмережі висловлюванням про генетику на Донбасі

Про це він заявив під час ефіру на "Свободі Слова" телеканалу ICTV.

У відповідь на запитання Наталки Соколенко про те, що на сході важко знайти українські книжки, а саме це є сферою компетентості спікера студії Євгена Нищука, міністр культури відповів, що другим безпековим моментом для країни є культура. Перший – це армія та новітня зброя.

"Другим безпековим моментом це є культура. Тому що вона має здатність виховувати і формувати суспільство. І ця ситуація, яка склалася на сході й півдні країни, – це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику, на Запоріжжі, на Донбасі, на тому... це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси – це славетний гетьманський шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього Шевченківського духу. І так робили, це була технологія радянського союзу", - сказав міністр.

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(згаданий фрагмент на відео - починаючи з 16 хвилини 27 секунди)

Аби пробудити людей на сході і достукатись до них зараз, Нищук вважає за потрібне використовувати книги, дитяче виховання, мистецькі заходи, кінематограф тощо.

"Зараз ми створили Інститут книги, закупили майже на 40 мільйонів книжок для розповсюдження по Україні і не тих, які пропонували, а ті, які бібліотеки самі вибирали", - зауважив Нищук.

Він також нагадав мистецькі десанти, які їздять на Схід і подякував знаменитій актрисі Аді Роговцевій.

"Молюсь за здоров’я Ади Роговцевої, яка просто своєю харизмою і тим, що її ще пам’ятають з Радянського союзу, йде і спілкується. На відміну від політиків здатна пробити цю стіну свідомості, бачення і ставлення до України. Політики цього не зроблять. Митці через емоцію, через книгу, через слово, музику, пісню здатні це зробити", - додав він.

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"Місія культури – зшити цю рану так само, як зшивають кінцівки нашим пораненим хлопцям", - сказав наостанок Нищук.

"Українська правда. Життя" телефонувала Євгену Нищуку, але він не відповів на дзвінок. Ми готові опублікувати його роз’яснення стосовно цього висловлювання.

Його фраза про генетику на сході збурила соцмережі. Її активно підхопили російські ЗМІ, а офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова обурилась, що "ніхто з західних колег не побачить у цьому нічого особливого".

Український "Опозиційний блок" вимагає негайної відставки міністра Нищука.

"Українська правда. Життя"