Режисер стрічки, на яку миколаївські студенти донесли в СБУ: це контрпропагандистський фільм

Про це він розповів у коментарі "Українській правді. Життя".

Режисер зауважив, що це "короткометражний фільм, його потрібно дивитись повністю весь, а не фрагментами".

"Звинувачують фільм у пропаганді виключно ті, хто його не бачив. Журналістська спільнота поширює недостовірну інформацію про фільм, не намагаючись його подивитись.

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Звинувачуючи в абсолютно фантастичних речах, тому що цей фільм насправді контропропагандистський. Ми його знімали як контрпропаганду. Він про те, яким чином пропаганда діє на людей. І будь-якому глядячу, здатному до мислення це зрозуміло", - додав Радинський

"В цьому фільму зображений Антимайдан в Донецькій області. Але те, що він там зображений, абсолютно не означає, що ці ідеї заохочуються. Предмет зображення не дорівнює авторській інтенції", - додав режисер.

Тут і далі - кадри з фільму, надані режисером

Як продовження історії про Антимайдан, режисери знімали у березні-квітні 2014 року ситуацію в Донецькій області. Усе це відображено у 17-и хвилинах цього короткометражного фільму.

Як відомо, більше половини студентів Миколаївського університету ім.Сухомлинського вийшли з аудиторії під показу документального фільму "Люди, які прийшли до влади" Олексія Радинського та Томаша Рафи.

Вони вирішили, що фільм є пропагандою "русского міра" та звернулись з відповідною заявою до СБУ.

Як повідомляє novosti-n.org, перші кадри з фільму були досить стандартними при описі ситуації на Донбасі: в машині через блокпости їде машина, пасажир якої говорить, що хоче об'єднання слов'янських народів, що вже неможливо виходячи з конфліктної ситуації Росії і України.

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Подальші кадри фільму були сприйняті глядачами як пропаганда: показували жителів Донбасу, які кричали: "Росія! Росія!", а також аділи, що "до них прийшов Путін" і говорили про "бойовиків-героїв".

Один зі студентів попросив вимкнути фільм, але показ продовжили. Зрештою, студенти почали виходити з аудиторії, переглядати стрічку залишилась лише третина з них.

Представник прес-центру університету Юлія Почебут сказала, що даний фільм показувати некоректно, тим більше, що 21-22 листопада в Україні відзначається День гідності і свободи.

"Тут зібралися свідомі українці, які є студентами національного університету, їм по 20 років і вони всі стали свідками цієї історії. Кожен з нас чув, читав і бачив, що було на Донбасі, але зараз показувати те, що говорили жителі і відбувалося там, зовсім недоречно", - сказала Юлія Почебут.

Крім того, студенти сказали, що фільм є певним провокатором для можливих конфліктів між самими студентами, якщо їх думки з приводу подій в Донецьку не сходяться.

Як повідомляє times.mk.ua, організатори проекту з питання "Презумпції правоти поліцейського" повинні були розповісти про проблему даного законопроекту і показати відповідний фільм на цю тему. Тоді як стрічка "Люди, які прийшли до влади" не вписується у задану тему.

На показі були присутні гості – депутат обласної ради і представник "Українського вибору" Віктора Медведчука Максим Невінчаний, а також депутати від "Опозиційного блоку" Артем Грозов і Павло Зоткін.

Як повідомив режисер стрічки Олексій Радинський, показ фільму був організований місцевими партнерами Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у рамках їхнього проекту Мандрівний Docudays UA.



"Мене абсолютно не влаштовує використання нашого фільму представниками будь-яких політичних сил, якщо таке мало місце - особливо тими, які мали відношення до подій, показаних у фільмі", – прокоментував Радинський.

З опису фільму на сайті Docudays UA: Стрічка "Люди, які прийшли до влади" простежує поступове занурення суспільства у війну. Знята в березні-квітні 2014 року на Донбасі, на сході України.

Фільм зображує деградацію соціального протесту до збройного повстання, яке значною мірою підтримувалося прихованим іноземним вторгненням.

Як нагадала на своїй сторінці у Facebook продюсер Любов Кнорозок, Міжнародне журі Docudays UA - 2016 вручило нагороду у категорії DOCU/УКРАЇНА авторам стрічки.

Нагороду супроводжував текст, що "цей фільм є водночас жорстким, суперечливим та зрозумілим. Він створений з безпосередністю, від якої неможливо відвернутися, і висуває здогадки та надає доступ до надзвичайно складної ситуації насилля, конфлікту та ілюзій."

"Українська правда. Життя"