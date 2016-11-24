Нацрада попередила "Вести.Радио" за висловлювання Монтян про Революцію

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Перевіркою встановлено, що під час діалогу з радіослухачами гостя радіостанції Тетяна Монтян висловлювалася негативно та образливо на адресу героїв Революції Гідності, допускала у прямому ефірі ненормативну лексику", – уточнив він.

При цьому Костинський зазначає, що "ведучий передачі не зупинив та не зробив зауваження щодо неприйнятних висловлювань".

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"Вот если бы тарифы можно было повесить на тех, кто стрибав по Майдану в каструле", "Мне, например, глубоко по барабану, кого слушают упоротые майдауны", "Вот живут в одном доме упоротые майдауны и антимайдановцы" тощо", – процитував член Нацради те, що звучало у ефірі.

Костинський пояснює, що "поширення інформації, яка посягає на честь і гідність особи" – це порушення вимог закону "Про телебачення і радіомовлення".

Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва.

У коментарях до свого посту Костинський пояснив, що "два попередження – це підстава не продовжувати ліцензію".

"Порушення вдруге, за наявності першого попередження, – це штраф. Порушення втретє – це подання до суду на анулювання ліцензії. Жоден ліцензіат не воліє отримати бодай одне "попередження", – підсумував він.

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Також на засіданні Нацради у четвер, 24 листопада, було озвучено, що харківське відділення "Вести.Радио" порушує вимоги закону про квоти – у їх ефірі частка ведення передач українською мовою 44% (має становити 50%).

Також порушення квот були зафіксовані у ефірі станцій "ІРТА" (зона проведення АТО, Луганська область), "Європа Плюс Дніпро" (Новомосковськ Дніпропетровської області), 104,0 FM (Маріуполь) та "Маяк" (Олександрія, Кіровоградська область).