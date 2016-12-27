Кличко, Нищук і Марина Порошенко вирішать, як розвивати "Мистецький арсенал"

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" отримав новий склад Ради з питань розвитку.

Це саме та команда, яка працюватиме над остаточною концепцією та поточною стратегією "Мистецького Арсеналу", йдеться на Facebook-сторінці комплексу.

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" отримав новий склад Ради з питань розвитку. Фото kyivcity.travel

Персональний склад Ради затвердив президент Петро Порошенко, відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

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Тож, співголовами Ради з питань розвитку "Мистецького Арсеналу" стали: дружина президента та керівниця його Благодійного фонду Марина Порошенко й радник президента Борис Ложкін.

Посаду секретаря Ради очолить чинна гендиректорка комплексу Олеся Островська-Люта.

Спільно з ними питання розвитку "Мистецького арсеналу" вирішуватимуть: голова КМДА Віталій Кличко, міністр культури Євген Нищук, засновник Центру сучасного мистецтва PinchukArtCentre Віктор Пінчук, професор УКУ Ярослав Грицак, художник Єжи Онух, вчений-економіст і радник президента Олександр Пасхавер.

До Ради також увійшли виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Євген Бистрицький, голова ГО "Арт-фонд Ігоря Воронова" Ігор Воронов, радник президента Ігор Гринів, нардеп Гліб Загорій.

На подальшу долю "Мистецького арсеналу" також впливатимуть: в.о. керівника Держуправління справами Іван Куцик, голова Асоціації музеїв і галерей Зеновій Мазурик та заступник Глави АП Ростислав Павленко.

Раніше в інтерв'ю "Українській правді. Життя" колишня гендиректорка "Мистецького арсеналу" Наталія Заболотна розповіла, що її не допускають на державні посади.

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7 липня 2016 року очільницею комплексу стала Олеся Островська-Люта, на посаду її вибрала конкурсна комісія.

Островська-Люта розповіла в інтерв'ю "Українській правді. Життя" про свою концепцію роботи мистецького комплексу.