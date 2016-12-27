Померла принцеса Лея із "Зоряних воєн" – акторка Кері Фішер

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27 грудня 2016

Акторка Керрі Фішер, відома за роллю принцеси Леї в кіноепопеї "Зоряні війни", померла 27 грудня. 

Керрі Фішер відома за роллю принцеси Леї в кіноепопеї "Зоряні війни". Фото abclocal.go.com

Про смерть Фішер повідомили її родичі. Кілька днів тому її госпіталізовали після серцевого нападу.

Керрі Фішер померла внаслідок обширного інфаркту п в лікарні у Лос- Анджелесі, йдеться на UsaToday. Їй було 60 років.

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Найвідоміша роль Фішер – принцеси Леї в оригінальній трилогії "Зоряних воєн" (Епізоди IV–VI).


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