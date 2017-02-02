О старейшей муниципальной галерее Украины из первых уст

В декабре 2016-го Харьковской муниципальной галерее исполнилось 20 лет. Это институция, о которой не единожды можно сказать "первая": первая галерея муниципального статуса; первый организатор Ночи музеев, первого в городе фестиваля современного искусства и первой ретроспективы Бориса Михайлова.

В неспокойном украинском климате МГ проявляет особую стабильность – в вопросах стратегии, тактики, сотрудников. Неизменным директором галереи со дня основания остается Татьяна Тумасян.

Татьяна Аркадьевна не соответствует расхожим клише и стереотипам о директорах государственных институций. Скорее, она стоит во главе другого украинского культурного мифа – как из ничего сделать много и как выстоять, несмотря ни на что.

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УП.Культура поговорила с Татьяной Тумасян об истории появления первой галереи муниципального статуса, трансформации приоритетов и важности здоровой конкуренции в культуре.

ПОЯВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ

Я думаю, это была историческая и социальная необходимость. А события, послужившие этому поводом, уже обросли мистификациями.

Татьяна Тумасян с художниками Константином Колобовым и Эдуардом Яшиным, 2000 год. Фото с ФБ-странички Татьяны Тумасян

Перед появлением МГ я несколько лет работала в частной галерее "Вернисаж". В рамках программы резиденций для художников и арт-менеджеров "Arts Link" от фонда Сороса я вошла в число 17-ти счастливых победителей, и мы поехали в Америку на два месяца.

И тут вмешался случай. После установочной сессии в Нью-Йорке каждый из нас должен был провести большую часть резиденции в каком-то городе. Кому-то повезло больше – поехать в Бостон, Сан-Франциско или остаться Нью-Йорке. Мне повезло меньше – я попала в город Мэдисон (штат Южная Дакота).

Я оказалась на целине, в полнейшей отдаленности от цивилизации. Зато природа была прекрасной, как и муниципальная галерея. И это не редкий случай, не исключение. Наоборот, типичная ситуация, когда в каждом городе есть своя галерея, служащая очагом популяризации искусства местных авторов.

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То, что там выставлялось, не было образцом для подражания – в основном это были аматоры. Но меня впечатлило то, как была организована эта институция. Вернувшись в галерею "Вернисаж", я много об этом рассказывала.

Среди слушателей оказался человек из команды мэра, которым на тот момент был Евгений Кушнарев. Тогда, в конце 1990-х, он сделал в городе много нового – открыл Литературный музей, дом Нюрнберга и, в итоге, Муниципальную галерею им. С. И. Васильковского.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА 20 ЛЕТ

Родилась большая всепоглощающая любовь к современному искусству. 20 лет назад все, чем занималась галерея, казалось современным искусством, а за это время произошли терминологические размежевания.

Открытие Street Art Fest (2011 год). Фото: Алексей Яловега

Кроме того, сильно развилась образовательная и теоретическая функции. Мы закладывали эти задачи 20 лет назад, но больше как просветительскую миссию – сеять разумное, доброе, вечное. Пользуясь советской терминологией, речь шла о "культпросвете" – мероприятиях, вечерах, встречах.

Теперь просвещение обрело профессиональный стержень. В 2015 году мы запустили пилотный проект кураторского интенсива, а теоретическая платформа NonStopMedia (биеннале современного искусства, организаторами которой является МГ) обрела полную самостоятельность и силу. Изменения происходили и вокруг нас, в украинском искусстве в целом, что было для нас катализатором.

Хотя мы не все и всегда воспринимаем. Например, тенденция к абсолютной лекционной пропаганде все-таки обошла нас стороной. Может из-за того, что мы начали раньше других и теперь понимаем, что не все то лекция, что имеет такую форму.

СТАТУС "МУНИЦИПАЛЬНОЙ"

Наверное, этот статус больше мешает. Иногда он играет роль красной тряпки для некоторых левых художников, которые воспринимают нас как рупор городских властей.

Мы многие годы словесно и своей деятельностью доказывали, что совершенно независимы. Это очень большое счастье быть независимыми в своей деятельности – счастье, которое редко кому дается.

Даже частным галереям не всегда удается быть свободными, потому что они кем-то инвестируются. Но у нас это почти получается, и я объясняю это несколькими факторами.

Татьяна Тумасян и ее заместитель Марина Конева. Фото: Дмитрий Бухановский

Во-первых, у галереи один неизменный директор на протяжение 20 лет. И это уже некий авторитет, который позволяет себе иногда капризничать, отстаивать свои профессиональные интересы.

Во-вторых, мы не очень материально зависимы. Тот минимум, который нам полагается, мы, конечно, получаем.

Но это нормальные взаимоотношения – город нас организовал, мы городская галерея, мы приносим этому городу пользу и способствуем его культурному развитию.

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Но сейчас город, что большая радость, нас услышал. Впервые за 20 лет у нас идет капитальный ремонт с перестройкой и оборудованием хранилища.

Требования города формальные – раз в месяц присылать выставочный план и бухгалтерские отчеты. За все время были какие-то попытки цензуры, но мы всегда мягко выходили из таких ситуаций.

Были моменты, когда город просил нас провести чью-то индивидуальную или групповую выставку. Мы рассматривали проект, и если он соответствовал нашим требованием, то проводили выставку, если нет – отказывали.

Например, всегда отказывались от выставок прикладного искусства и народных мастеров. Когда-то мы согласились выставить проект питерских художников в рамках дней культуры Санкт-Петербурга, но это было около 10 лет назад.

КТО ВАЖНЕЕ, ЗРИТЕЛЬ ИЛИ ХУДОЖНИК?

Важнее соблюсти паритет: зритель получает готовый качественный продукт, а художник получает своего зрителя.

Фестиваль NonStopMedia (2016 год). Фото: Андрей Ярыгин

Но к художнику в нашей галерее мы испытываем особый пиетет, что, наверное, перешло по наследству еще от "Вернисажа". Для нас художник — это абсолютная величина, для которой в этой галерее много делается.

РАБОТАТЬ НА ЭНТУЗИАЗМЕ – ДОСТОИНСТВО ИЛИ НЕДОСТАТОК?

Это реальность. Это то, с чем мы умеем справляться.

Когда мы видим, что не выиграли ни одного гранта, что не нашли ни копейки денег, кроме 5 тысяч из городского бюджета на полиграфию, а у нас скоро фестиваль, то все равно точно знаем, что фестиваль проведем и найдем вариант, как с кем-то договориться.

С одной стороны, мы не очень умеем быть коммерческими, с другой – не очень приспособились. А с третьей, влияет принцип общедоступности галереи, который был заложен изначально. Это как ленинский принцип общедоступности библиотек.

Представить себе, что мы начнем продавать билет в галерею, просто невозможно. Городская галерея все-таки должна быть открыта и доступна для посещения.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Мы еще лет 10 назад начали говорить, что мы не галерея, а что-то непонятное – центр современного искусства, лаборатория. Сейчас это еще называют хабом или кластером – слов очень много.

Лекция Ильи Исупова в рамках фестиваля NonStopMedia (2014 год). Фото: Андрей Ярыгин

Есть старое понятие "дом культуры", и оно тоже к нам применимо. Все-таки наша основная задача – это развивать все, что связано с изобразительным искусством. Но ведь сколько тут всего произошло, что с ним не связано – и музыка, и театр, и литературные фестивали.

Если говорят о Сергее Жадане, то сразу понятно, что он связан с МГ: участвует в каждом NonStopMedia, привозит фестивали, проводит дискуссии и встречи.

Театр Розы Саркисян, который возник в нашем подвале, Театр 19 зародился благодаря тому, что галерея была зачинщиком проекта "Культурный герой" в 2002 году. Все очень перемешано.

Мы же не частная галерея, которая может замкнуться на своих художниках и заниматься исключительно ими. У нас более широкие функции. Но мы уже можем позволить себе быть избирательными, и не все профессиональные художники становятся нашими.

У нас есть свой круг авторов и своя специализация, требования, которые мы стараемся соблюдать. Но мы также можем выходить за их рамки благодаря разным программам галереи.

Например, у нас есть программа "Наше наследие", в рамках которой мы можем выставлять исключительно классику, например, акварели Волошина или работы харьковского классика Косарева.

Есть программа "Мастера", в которой мы выставляем взрослых авторов. Хотя это все-таки не основные наши задачи, потому что мы больше ориентированы на современность.

ПОТЕРЯ МОНОПОЛИИ

Долгое время галерея была центром современного искусства в Харькове, но мы делали все возможное, чтобы потерять эту культурную монополию. Мы громче всех кричали, что в таком городе, как Харьков, не может быть одна-две галереи, их должно быть гораздо больше и намного больше, чем сейчас.

Фото: Андрей Ярыгин

Во время последнего NonStopMedia мы меньше занимались размежеванием и охраной собственного огорода, а наоборот, были настроены на коллаборацию, поэтому фестиваль прошел на всех небольших арт-площадках города.

Конечно, это произошло еще и потому, что нам очень мало места. Поэтому сначала мы собственными силами и с помощью друзей открыли наш АртПодвал (2008), а потом уже начали думать, как нам разрастись по городу.

Мы очень хотим музей современного искусства, и у нас есть ресурс для того, чтобы помочь в его становлении. Мы приложили много усилий, чтобы появился ЕрмиловЦентр и первый год курировали в нем выставочную программу.

В 2010 году мы провели в ЕрмиловЦентре фестиваль (еще до ремонта и до того, как он стал центром современного искусства) и, наверное, тем самым благословили его.

Они тоже дают нам возможность почувствовать, что нельзя сбавлять обороты, поэтому это взаимный полезный процесс – чем больше в Харькове всего происходит, тем лучше для всех нас.

И мы не будем почивать на лаврах, а будем придумывать что-то еще. Это гораздо более конструктивно, чем завидовать или ревновать.

С другой стороны, ничто человеческое нам не чуждо. Ведь галерист и куратор – это почти как художник.

Виктория Бавыкина, специально для УП.Культура