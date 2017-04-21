Скрипка назвав перекрученими свої слова про гетто, що спровокували скандал

Висловлювання музиканта Олега Скрипки про те, що для людей, не здатних вивчити українську мову, потрібно створити гетто, стало найбільш цитованим у соцмережах після скандальних відвертостей співака Івана Дорна.

Скрипка назвав перекрученими слова про гетто. Фото joinfo.ua

Сам Скрипка, реагуючи на шквал обговорень його інтерв’ю, опублікованого 20 квітня на "Українській правді. Життя", наголосив, що сказане ним перекрутили.

"Наприкінці бурхливого інформаційного вечора поспілкувався з журналістами про активні дискусії у мережі навколо моєї цитати з перекрученими словами про "гетто для тих, хто не вивчив українську мову"… Я пропоную допомагати російськомовним українцям, надаючи їм освітню підтримку. У той час, коли законодавство сусідньої держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифікату про знання російської. Відтак, моя дещо іронічна пропозиція, висловлена у довільному спілкуванні зі студентами, і сформульована конспірологами-технологами як "гетто", - значно гуманніша, аніж російська дійсність", – написав Скрипка на Facebook.

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Відкрите інтерв'ю зі Скрипкою, де він роздумував над питанням російськомовних українців, відбулося під час зимової "Школи журналістики "Української правди".

Повний запис розмови можна прослухати на сайті радіо Skovoroda, яке транслювало зустріч.

Під час спілкування Олег Скрипка зауважив (цитата із відкритого інтерв’ю):

"Є дві причини, чому ми не хочемо вчити українську мову. Одна – низький IQ, дебіли. Люди з низьким IQ – це дебіли. Якщо вони дебіли, хай пройдуть комісію, що в них низький IQ, тоді ми звільнимо їх від цього "складного" обов’язку вивчити державну мову. Вони просто нездібні – тоді зробити гетто, і ми будемо допомагати їм як волонтери. Ми допомагаємо Даунам, ми допомагаємо сиротам, і будемо допомагати цим дебілам і співати їм "Володимирський централ".

Слова про гетто, попередньо узгоджені із прес-службою музиканта, увійшли до тексту.

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Фрагмент розмови, у якому фігурує цитата, можна прослухати із 32-ї хвилини запису.

Щоб перейти до прослуховування розмови з Олегом Скрипкою, натисніть на зображення

Нагадаємо, на відверте інтерв'ю музиканта Олега Скрипки також відреагувала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.