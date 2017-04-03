Покровск: как советское становится светским

Лиза Сивец журналистка
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3 квітня 2017

– Сколько стоит билет до Покровска?

– До Красноармейска пятьдесят гривен.

Покровск, Красноармейск (Красик), Постышево, Гришино, "западные ворота Донбасса" – это все о нем. Уже декоммунизированный и утвердившийся в статусе города, но еще не окончательно расставшийся со своей советскостью.

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Его история началась во второй половине ХIX века, когда село Гришино в восьмидесяти километрах от современного Донецка продало кусок земли под строительство железной дороги. Так в 1875 году появилась станция Гришино.

Фото: Светлана Колодий

В 1934 году ее переименовали в честь второго секретаря Компартии Украины Павла Постышева. Он был причастен к организации Голодомора 1932-1933 годов и придумал заменить праздник Рождества Новым годом.

Через четыре года Постышева репрессировали, Постышево переименовали в Красноармейское, а в начале 1960-х – в Красноармейск. Два года назад город отметил 140-летие, а год назад получил новое имя – Покровск.

Это первый город Украины, где памятник Ленину поставили при независимости – в 2012 году. Впрочем, простоял он недолго.

Когда началась декоммунизация, кафе "Советское" в сквере на улице "Правды", потеряв одну букву в названии, превратилось в "Светское". Покровск – инициативный и креативный.

Фото: Светлана Колодий

От Леонтовича до Dzidzio

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C 1904 по 1908 год на станции Гришино жил композитор Николай Леонтович. Здесь он преподавал пение в школе, руководил церковным хором и основал хор железнодорожников.

Идея переименовать Красноармейск в его честь была, но провалилась из-за трудности произношения. Историческое название Гришино местные жители отвергли: мол, вызывает ассоциации с селом.

– Пришлось назвать Покровском, – объясняет сотрудница краеведческого музея Марина. – Привязали к казакам и религии: Богородица покровительствовала казакам, а в Гришино была церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Был в Гришино и театр: в доме бывшего сотрудника железной дороги Полякова показывали киноленты и спектакли заезжих артистов. Сегодня в 64-тысячном Покровске нет ни театра, ни кинотеатра.

В здании дома Полякова – спортивная школа, а бывший кинотеатр "Мир" пустует.

Фото: Светлана Колодий

– Стыдно: большой город, а кинотеатра нет, – говорит Марина. – И поехать некуда: раньше ближайшей цивилизацией был Донецк, а сейчас ничего.

С развлечениями попроще в Покровске тоже сложно: нет ни боулингов, ни катков.

– Это кофейно-кальянный город, – говорит местная активистка Маша. – И так у шахтеров профессиональные болезни дыхательных путей, так еще кальянчик покурить. Как будто город мало потравлен.

Концертная жизнь Покровска сосредоточена во дворце культуры шахты "Західна", сером трехэтажном здании на центральной площади. Когда-то дворец, разумеется, носил имя Ленина, и сейчас всем своим видом напоминает, что искусство должно служить производству.

Во дворце культуры действует семнадцать студий и секций – танцевальные, вокально-хоровые, декоративно-прикладные, спортивные, театральные.

– Этот ДК как отдельное государство: спектакли, концерты, симфонические оркестры, танцевальные ансамбли, – рассказывает Марина. – Теперь постоянно приезжают знаменитые артисты, раньше у нас и близко таких не было!

Яркие плакаты подтверждают: 1 марта Оля Полякова с программой "Я люблю вас!", 3 марта – звезда сериала "Маргоша" в спектакле "Анна Каренина", 5 марта – симфонический оркестр Lords Of The Sound, 19 марта – Dzidzio.

Фото: Светлана Колодий

Покровская сакура

В Покровске всего один книжный магазин. Библиотек больше. Обычно они ассоциируются с тишиной, но центральная городская библиотека имени Шевченко звучит как режущая плитку болгарка: идет ремонт.

Частично – на средства местного бюджета, частично – за счет японского гранта представительства Международной организации по миграции.

В скором времени за счет того же гранта в библиотеке зацветет "Покровская сакура": социально-культурный центр, ориентированный на переселенцев и людей с инвалидностью. Кинозал, детская комната для игр, зал для тренингов общественных организаций – все бесплатно.

– Еще будет Клуб почитания японской культуры, – рассказывает директор библиотеки Кристина Тумасова. – Мы сами решили. Никаких требований по условиям гранта нет. Просто президент объявил 2017-й годом Японии в Украине: совпало.

Библиотека работает по плану и в отремонтированных помещениях уже проходят мероприятия. По словам Кристины, наибольшим спросом среди взрослых читателей пользуются книги Льва Толстого, Михаила Булгакова и Сергея Жадана, а среди детей – Ивана Андрусяка и Андрея Кокотюхи.

С некоторыми из них – Жаданом, Кокотюхой, а также Евгением Положием – покровчане лично пообщались 14 марта на литературном фестивале #CoolтурФест "Навесні". Он организован по инициативе студентов ДонНТУ и горсовета в рамках проекта "Обличчя міст" Фундации социальных инноваций "З країни в Україну".

– Прошлым летом в Покровске на фестивале "З країни в Україну" была маленькая литературная локация, которая пользовалась большой популярностью, – рассказывает заведующая сектором внутренней политики Светлана Кашенец. – Поэтому на этом фестивале мы решили показать, что лицо нашего города – думающее, читающее и творческое.

"Покровская сакура" – не первая инициатива местных библиотекарей. При центральной детской библиотеке открыли Центр общественного досуга для людей преклонного возраста, где пенсионеры занимаются рукоделием и общаются с детьми.

Сотрудница краеведческого музея Покровска Марина показывает таблицу оснвоания соседних населенных пунктов. Фото: Светлана Колодий

Там же в прошлом году появился проект "Библионяня": дети могут играть (до двух часов – бесплатно) под присмотром библиотекаря, который читает им книжки.

– У нас в городе много переселенцев (до пятнадцати тысяч зарегистрированных – ред.), – говорит Кристина. – Им нужно то в соцслужбу, то документы оформить, то помощь получить, а ребёнка оставить не с кем. Так и появилась эта идея.

Через терриконы к звездам

Хотя Покровск входит в зону проведения антитеррористической операции, оккупирован он не был и бои его обошли. Однако скорая помощь регулярно привозит раненых с фронта в местный военный госпиталь, расположенный в северном районе города – Динасе (по названию огнеупорного кирпича, который делают на местном заводе).

Когда местный телеканал "Орбита" обзавелся дроном и снял город с высоты птичьего полета, жители не узнали Покровск – не поверили, что он может выглядеть таким красивым.

Видовых площадок в городе нет, 27-метровое колесо обозрения в парке "Юбилейный" сгнило, и год назад его демонтировали. Единственный способ посмотреть на Покровск сверху вниз – взобраться на террикон.

Экспонат в краеведческом музее Покровска. Фото: Светлана Колодий

– Раньше, детьми, мы там бегали, в войнушки играли. А теперь, как ни странно, война в самом деле пришла к нам, – рассуждает Максим Герасименко, который живет в районе Зеленовка, недалеко от террикона.

Максим руководит музыкальным кружком при районном клубе. Участники – от шестнадцати до пятидесяти восьми лет, музыка – от рока до рэпа. В клубе, названном в честь советского космонавта Владимира Комарова, погибшего при посадке космического корабля "Союз-1", намечается капитальный ремонт за счет местного бюджета.

Максим и его коллега Татьяна, проработавшая в клубе около пятнадцати лет – агенты децентрализации культуры в пределах города. Они надеются сделать из этого места на окраине привлекательный для детей и подростков центр со скалодромом и обновленным концертным залом.

Начальница отдела культуры Покровского горсовета Елена Олехнович говорит, что в последнее время культура в городе не обижена: весело, живо. Но до идеала все-таки далеко.

– Идеально – это театр и большие помещения для музея, – объясняет чиновница. – Мы прекрасно сотрудничаем с ведомственным дворцом культуры, но он не наш. Мечтаем о своем дворце, государственном.

Лампы культуры

Южный, Солнечный, Лазурный. Если бы не Шахтерский и Горняк, можно было бы подумать, что это районы курортного городка. Покровск развивался от и для железной дороги, а теперь живет за счет шахт и обслуживающих их предприятий.

Подчеркнутую белым снегом серость пейзажей микрорайона Шахтерский разбавляет разноцветный фасад помещения "Ламповой".

Ламповая на шахте – это помещение, где хранят и выдают шахтерам фонари, чтобы светить в забое.

"Ламповая" – это платформа культурных инициатив, проводящая тренинги, лекции, дискуссии, киноклуб и курсы испанского. Есть здесь также детские мероприятия и юридические консультации от Хельсинкской группы по правам человека.

Встреча в центральной библиотеке Покровска. Фото: Светлана Колодий

– Мы хотим стать местом, где люди могли бы брать свет и делиться светом, – описывает Алина Рудич придуманную активистами теорию светообмена. – Это действительно работает: мы даем людям что-то хорошее, а они потом стараются нам помогать.

"Ламповая" появилась в июне 2016 года. Алина и ее друзья вдохновились краматорским проектом "Вільна Хата". Опыта не было, но активисты учатся: постоянно ездят на тренинги, пишут грантовые проекты.

Весной "Ламповая" будет участвовать в литературном фестивале #CoolтурФест "Навесні", а в сентябре планирует собственный фестиваль "Й" как продолжение тернопольского "Ї". Летом вместе с организацией "Місто Сад" во дворе возле "Ламповой" обустроят публичное пространство.

Руководитель "Молодёжного объединения Покровска" откроет здесь кафе, а "Ламповая" – летний кинотеатр и сцену.

– Тут десять лет ничего не было, даже фонаря, – рассказывает активистка Юля. – А будет музыка, фильмы. Соседи могут сопротивляться, но тогда собственник участка обещает поставить там ларёк с дешёвой водкой. Мы предлагаем им нормальную альтернативу без алкоголя и сигарет.

"Ламповая" уже сталкивалась с противодействием со стороны соседей. Один из них регулярно вызывает полицию из-за шума, хотя другие не жалуются. Его шутя называют Шубиным – это персонаж шахтерского фольклора, добрый дух, помогающий выжить под землёй.

Imagine

На стенах "Ламповой" – фотографии мероприятий, яркие плакаты, призывающие бороться с коррупцией, и большой сине-желтый флаг с Майдана.

На антикоррупционную встречу в конце прошлого года, организованную движением "Чесно", собралось около тридцати человек. Это рекорд – по словам активистов, было тесновато.

"Ламповая" платит около четырех тысяч гривен в месяц за аренду помещения. Сейчас организация живет на грант USAID, но раньше искала спонсоров среди политических партий.

Фото: Светлана Колодий

– Люди думали, что мы работаем на политиков, – рассказывает Алина. – И что "Ламповая" – это место, где гонят на мэра.

Мэра Руслана Требушкина в Покровске любят: в 2015 году за него отдали голос более 80% избирателей. "Ламповая" действительно всегда критично относилась к местной власти, но, если есть общая цель, активисты готовы к сотрудничеству.

Теперь принципы "Ламповой" – никакой религии и никакой политики. Впрочем, проукраинская позиция активистов очевидна: они собирали деньги для военного госпиталя и проводили десятикилометровый забег в память о погибшем земляке-"киборге" Владе Казарине.

– Была мерзкая дождливая погода, – вспоминает Алина. – Мы думали, что никто не придет. А пришло восемьдесят восемь человек в возрасте от семи до семидесяти восьми лет.

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Людей с пророссийскими взглядами, по словам активистов "Ламповой", в Покровске больше. Но главная проблема – не в них, а в пассивности проукраинской части населения города.

– Хочется, чтобы люди поняли, что очень круто и правильно делать что-то тут и сейчас, – улыбается Юля. – Они понемногу понимают – приходят и присоединяются.

Фото: Светлана Колодий

За окном дождь и бескрайние лужи: Покровск, расположенный в низменности, в такую погоду буквально стоит в воде. А в помещении "Ламповой" закипела вода для чая.

– Если бы Покровск был человеком, это был бы молодой парень, полный амбиций и надежд на лучшее, – фантазирует Алина. – Возможно, он хотел бы быть европейским, но у него еще есть страница в "Одноклассниках".

Покровск – ее родной город. Отсюда она уехала в Донецк, где жила и работала до оккупации. В 2014 году, приехав домой в отпуск, осталась. И со временем осознала, что уже не хочет никуда уезжать – ей комфортно в Покровске.

– Возможно, это наша миссия – находиться тут, – говорит Алина. – Звучит пафосно, но благодаря войне, переездам, активизму и новым возможностям многие люди поменяли свое отношение к материальным ценностям и сосредоточили свое внимание на чем-то более важном.

Лиза Сивец, специально для УП.Культура

Матеріал створено в рамках програми "Код Міста". Це довгострокова програма, що відбувається на перетині інтересів людей культури, аналітиків, бізнесів, а також державних діячів, які займаються розвитком міст.

Проект "Метамісто: Схід" здійснюється у партнерстві з ГО "Урбан куратори", ГО "Конгрес Активістів Культури", архітектурним бюро Formografia, Школою журналістики УКУ, за підтримки проекту "Українська ініціатива зміцнення громад (UCBI)", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).


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