Після скасування концертів Бабкін визнав Росію агресором

Український музикант Сергій Бабкін публічно визнав російський уряд агресором.

Свою заяву артист виголосив перед публікою, яка зібралась на концерт у Дніпрі, передає ТСН.

Фото: lichnosti.net

Перед початком концерту, який проходив у міському палаці культури машинобудівників, зібрались до двох десятків активістів від "Правого сектора" та ВО "Свобода". Вони вимагали від артиста публічно заявити про свою позицію щодо російської агресії проти України.



Бабкін зустрівся з двома активістами, а потім всіх мітингувальників запросив до зали, де мав відбутися концерт.

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Він заявив: "Я визнаю уряд Росії агресором". Активісти також попросили озвучити свою позицію і щодо окупації Криму. Бабкін зазначив, що Крим - окупована територія України.



Після цього концерт розпочався, а активісти залишили приміщення.

Раніше у Львові активісти зірвали концерт Сергія Бабкіна через те, що він виступав у Росії після анексії Криму. Також був скасований концерт музиканта у Тернополі.