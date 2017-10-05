Хто такий Кадзуо Ішіґуро, і за що він отримав Нобелівську премію

5 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури.
Нобелівську премію з літератури у 2017 році отримав британський письменник Кадзуо Ішіґуро, "який у своїх повістях потужної емоційної сили відкриває безодню під нашим ілюзорним відчуттям зв'язку зі світом".
BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6Реклама:
— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 жовтня 2017 р.
Кадзуо Ішіґуро 62 роки. Він народився у Нагасакі (Японія) у родині океанографа.
У 1960 році родина Кадзуо емігрувала до Гілфорда, Суррей, де його батько почав проводити дослідження у Національному інституті океанографії.
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Літературна кар'єра Кадзуо Ішіґуро почалася у 1981 році після публікації трьох оповідань в антології "Introduction 7: Stories by New Writers".
У 1983 році його назвали одним із "Найкращих молодих бритаських письменників".
Ішіґуро нагороджений премією Віттбред за роман "Художник хиткого світу" і Букерівською премією за "Залишок дня".
Тексти "Коли ми були сиротами" і "Не відпускай мене" також номінувалися на Букерівську премію.
Повість Ішіґуро "Не відпускай мене", видану у 2005-му році екранізували. Крім того, у 2016-му вийшов її український переклад, зроблений письменницею Софією Андрухович.
Ішіґуро також написав у співавторстві 4 пісні для джазової співачки Стейсі Кент під час запису альбому "Breakfast on the Morning Tram" 2007 року.
Зараз письменник живе у Лондоні з дружиною та дочкою.
Watch the very moment the 2017 #NobelPrize in Literature is announced! pic.twitter.com/7IcRm5Bb2f— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 жовтня 2017 р.
В цілому із 1901 року лауреатів визначали 109 разів. Під час Другої світової та у повоєнні роки премії не присуджували, йдеться на сайті премії.
У Нобелівському комітеті підрахували, що середній вік власника "Нобеля" з літератури – 65 років.
Наймолодшим лауреатом у 1907 році став Редьярд Кіплінг за "Книгу джунглів". Йому на момент присудження відзнаки виповнився 41 рік.
#NobelFacts Youngest Literature Laureate is Rudyard Kipling (The Jungle Book), 41 yrs when awarded the #NobelPrize. pic.twitter.com/9jrZwTs9bD— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 жовтня 2017 р.
Найстаршою письменницею, яка має Нобелівську премію з літератури є Доріс Лессінг (88 років).
За всю історію вручення "Нобеля" з літератури, відзнаку отримали 14 жінок.
The 14 women awarded the #NobelPrize in Literature: pic.twitter.com/uh65DXGvxQ— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 жовтня 2017 р.