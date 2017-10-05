Хто такий Кадзуо Ішіґуро, і за що він отримав Нобелівську премію

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5 жовтня 2017

5 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури.

Нобелівську премію з літератури у 2017 році отримав британський письменник Кадзуо Ішіґуро, "який у своїх повістях потужної емоційної сили відкриває безодню під нашим ілюзорним відчуттям зв'язку зі світом".

Кадзуо Ішіґуро 62 роки. Він народився у Нагасакі (Японія) у родині океанографа.

У 1960 році родина Кадзуо емігрувала до Гілфорда, Суррей, де його батько почав проводити дослідження у Національному інституті океанографії.

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Літературна кар'єра Кадзуо Ішіґуро почалася у 1981 році після публікації трьох оповідань в антології "Introduction 7: Stories by New Writers".

У 1983 році його назвали одним із "Найкращих молодих бритаських письменників".

Ішіґуро нагороджений премією Віттбред за роман "Художник хиткого світу" і Букерівською премією за "Залишок дня".

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Тексти "Коли ми були сиротами" і "Не відпускай мене" також номінувалися на Букерівську премію.

Повість Ішіґуро "Не відпускай мене", видану у 2005-му році екранізували. Крім того, у 2016-му вийшов її український переклад, зроблений письменницею Софією Андрухович.

Ішіґуро також написав у співавторстві 4 пісні для джазової співачки Стейсі Кент під час запису альбому "Breakfast on the Morning Tram" 2007 року.

Зараз письменник живе у Лондоні з дружиною та дочкою.

В цілому із 1901 року лауреатів визначали 109 разів. Під час Другої світової та у повоєнні роки премії не присуджували, йдеться на сайті премії.

У Нобелівському комітеті підрахували, що середній вік власника "Нобеля" з літератури – 65 років.

Наймолодшим лауреатом  у 1907 році став Редьярд Кіплінг за "Книгу джунглів". Йому на момент присудження відзнаки виповнився 41 рік.

Найстаршою письменницею, яка має Нобелівську премію з літератури є Доріс Лессінг (88 років).

За всю історію вручення "Нобеля" з літератури, відзнаку отримали 14 жінок.


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