У Нацраді кажуть, що радіо готове до чергового збільшення квот на українські пісні

Загальнонаціональні радіостанції готові до збільшення квот на частку українських пісень в ефірі.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у мережі Facebook.

Він повідомив, що Нацрада завершила чергову хвилю моніторингу 16-ти загальнонаціональних радіостанцій на предмет виконання вимог закону щодо мовних квот.

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У Нацраді кажуть, що радіо готове до чергового збільшення квот на українські пісні

"Порушень не виявлено. Найбільша частка українських пісень – в ефірі "Країна ФМ" (100%), а також радіостанцій Суспільного мовлення: радіо "Промінь" (98%), радіо "Культура" (66%), Українське радіо (90%)", – зазначив Костинський.

Він уточнив, що "у середньому, частка пісень українською мовою інших 12-ти мережевих радіостанцій становила 32%, що дозволяє стверджувати, що мовники готові до збільшення з 8 листопада квоти з 25-ти до 30%".

Член Нацради також повідомив, що частка ведення передач державною мовою на цих радіостанціях в середньому становить 80,8%, тоді як закон вимагає 50%, а з 8 листопада - 55%.

Хвилю моніторингу було проведено в жовтні. Дослідження охопило ефір наступних радіостанцій: "Українське радіо" (НСТУ), "Промінь" (НСТУ), "Культура" (НСТУ), "Країна ФМ", "П'ятниця", "Русское радио - Україна", "Мелодія", "Перець ФМ", "Авторадіо", "Люкс ФМ", "Шансон", "Kiss FM", "Наше радіо", "Ретро", "Ніt FM", "Ера".

Наприкінці листопада буде представлений звіт за результатами року моніторингу радіоефіру на предмет виконання мовних квот.