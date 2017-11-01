У Нацраді кажуть, що радіо готове до чергового збільшення квот на українські пісні

2725
1 листопада 2017

Загальнонаціональні радіостанції готові до збільшення квот на частку українських пісень в ефірі.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у мережі Facebook

Він повідомив, що Нацрада завершила чергову хвилю моніторингу 16-ти загальнонаціональних радіостанцій на предмет виконання вимог закону щодо мовних квот.

Реклама:
У Нацраді кажуть, що радіо готове до чергового збільшення квот на українські пісні

"Порушень не виявлено. Найбільша частка українських пісень – в ефірі "Країна ФМ" (100%), а також радіостанцій Суспільного мовлення: радіо "Промінь" (98%), радіо "Культура" (66%), Українське радіо (90%)", – зазначив Костинський.

Він уточнив, що "у середньому, частка пісень українською мовою інших 12-ти мережевих радіостанцій становила 32%, що дозволяє стверджувати, що мовники готові до збільшення з 8 листопада квоти з 25-ти до 30%".

Читай також:

Радіостанції на 30% перевиконують квоти на передачі українською – Нацрада
75% ефіру – українською мовою. Рада проголосувала за квоти на ТБ
Квоти на українську музику: поступитись власними інтересами заради країни

Член Нацради також повідомив, що частка ведення передач державною мовою на цих радіостанціях в середньому становить 80,8%, тоді як закон вимагає 50%, а з 8 листопада - 55%.

Хвилю моніторингу було проведено в жовтні. Дослідження охопило ефір наступних радіостанцій: "Українське радіо" (НСТУ), "Промінь" (НСТУ), "Культура" (НСТУ), "Країна ФМ", "П'ятниця", "Русское радио - Україна", "Мелодія", "Перець ФМ", "Авторадіо", "Люкс ФМ", "Шансон", "Kiss FM", "Наше радіо", "Ретро", "Ніt FM", "Ера".

Наприкінці листопада буде представлений звіт за результатами року моніторингу радіоефіру на предмет виконання мовних квот.


Реклама:


Реклама:
 3715
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9893
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7284
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький