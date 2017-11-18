Дэвид Линч: Мы должны быть, как щенки – улыбаться и радостно помахивать хвостами

Юлия Маликова журналист
Дмитро Ларін фотограф
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18 листопада 2017

Если сесть в удобной позе, закрыть глаза и сконцентрировать внимание на особом звуке –  мантре, можно погрузиться в глубины вселенской целостности и познать себя ее неотъемлемой частью.

Объяснить эту абстракцию опытным методом и научить такому навыку всех людей на планете собирается организация David Lynch Foundation.

Мастер чувственных мрачных историй, создатель культового сериала "Твин пикс" и четырехкратный номинант на "Оскар" Дэвид Линч приехал в Киев открыть представительство своего фонда и рассказать, почему он практикует трансцендентальную медитацию ежедневно вот уже 44 года и как это помогает в творчестве и борьбе со страхами.

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Дэвид Линч практикует трансцендентальную медитацию ежедневно вот уже 44 года

"Nice and quiet!", – мягким, но властным голосом Дэвид Линч моментально устанавливает тишину в шумном маленьком помещении.

Журналисты и фотографы, окружившие его стоя и сидя на полу, замирают и становятся похожими на детсадовских ребят вокруг воспитателя.

Внезапно демонстрируя добрую улыбку, режиссер намеревается всех научить чему-то важному.

Внезапно демонстрируя добрую улыбку, режиссер намеревается всех научить чему-то важному

"Люди не рождены для страданий. Счастье наша природа. Мы предрасположены к наслаждению жизнью. Мы должны быть, как щенки улыбаться и радостно помахивать хвостами.

В мире столько страданий, столько горя, столько стресса, и секрет облегчения лежит вовне, в поле трансцендентного сознания", – говорит он.

В глаза бросается характерная жестикуляция – Линч плавно водит руками и перебирает пальцами по невидимым клавишам. То ли эти движения создают магический ореол, то ли, наоборот, аура направляет его руки – но рассказы о мире во всем мире в этой подаче звучат убедительно.

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В глаза бросается характерная жестикуляция – Линч плавно водит руками
и перебирает пальцами по невидимым клавишам

Те, кто читал книгу Линча "Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество" узнают формулировки, а кто слушал в формате аудио, находят очень родным его размеренный, гипнотизирующий тон все, что он произносит, звучит содержательно и внятно. А также создает ощущение спирали.

И на интервью, и на пресс-конференции, и на встречах с широкой публикой перед показом документальной короткометражки, все речи Линч сводит к трансцендентальной медитации.

Все речи Линч сводит к трансцендентальной медитации

Именно ей Дэвид Линч обязан своим успехом. Режиссер практикует с 1973-го года дважды в день, и пока не пропустил ни одного сеанса.

Он говорит, что медитация открывает ему вселенские глубины, которые потом находят выражение в необычных идеях, помогает собраться с силами и доводить проекты до конца, а в последствии спокойно воспринимать отношение к ним.

Линч говорит, что медитация открывает ему вселенские глубины,
которые потом находят выражение в необычных идеях

"Когда работаешь над фильмом очень долго, верен своей идее и пытаешься реализовать ее как можно лучше, в какой-то момент процесс заканчивается, и всё. Ничего уже нельзя добавить или убрать.

А когда фильм увидят зрители, у них появятся свои ощущения и мысли, которые я уважаю.

Когда фильм идет в кинотеатре, от показа к показу это один и тот же фильм, но публика в каждом зале разная, каждый человек в ней разный, появляется очень много интерпретаций, и все они для меня веские, все веские", – делится Линч.

Аплодисменты на премьере третьего сезона "Твин Пикс" на Каннском фестивале-2017 убедили режиссера не уходить из кино, как он намеревался раньше, недовольный современным состоянием индустрии.

Аплодисменты на премьере третьего сезона "Твин Пикс" на Каннском фестивале-2017
убедили режиссера не уходить из кино

"Я чувствую, что полнометражные картины сейчас в беде. Если бы Федерико Феллини выпустил "8 1/2" сегодня, фильм шел бы в кинотеарах больших городов неделю, и сразу бы перекочевал на платные каналы.

Сейчас тяжелое время для арт-хауса, но существует кабельное ТВ, и я думаю, что оно и есть новый артхаус. Это дает свободу, как в коротких, так и в длинных фильмах", –  рассуждает он.

Начинающим режиссерам Линч советует следовать порывам, писать только о том, что нравится, пытаться привлекать нужных помощников, не принимать отказы, получать удовольствие в процессе, не забывая, конечно же, и о медитациях.

Начинающим режиссерам Линч советует следовать порывам, писать только о том, что нравится

Линч настаивает, что практику нельзя постичь онлайн. Обучение должно проходить один на один с учителем.

По его словам, обычно это занимает четыре дня, а техника остается на всю жизнь, улучшает ее, дарит ощущение молодости и препятствует старению.

"Те, кто медитируют, чувствуют себя на 15 лет моложе", – говорит режиссер, таинственно улыбаясь.

Его синие глаза сияют, и возможно поэтому вся пропаганда Линча выглядит слишком заманчивой, чтобы ей не поддаться.

"Те, кто медитируют, чувствуют себя на 15 лет моложе", – говорит режиссер,
таинственно улыбаясь

Юлия Маликова, специально для УП.Жизнь

Александра Гайворонская, УП

Дмитрий Ларин, УП, фото 


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