Продюсер "Межі" Андрій Єрмак: "Три фільми з українською участю у лонг-листі "Оскара" – дуже великий успіх"

Андрій Єрмак – юрист-міжнародник, засновник і CEO "Міжнародна юридична компанія", що вже понад 20 років успішно працює у сфері захисту прав інтелектуальної власності та авторського права.

Його компанія є однією з перших, які почали системний юридичний супровід телеканалів, теле- і медійних груп , кіно- і телепродакшн компаній, кінодистриб'юторів, мейджорів, перш за все, Інтер Медіа Груп, Disney, Pixar, Universal.

Також Андрій є засновником Garnet International Media Group. А ще він продюсер фільмів "Правило бою" та "Межа", про це та про перспективи українського кіно ми і вирішили з ним поговорити.

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– Андрію, ви відомий юрист, і буквально нещодавно почали займатися кінопродюсингом.

"Межа" – це другий фільм, який ви продюсуєте. Розкажіть, як ви обираєте стрічки: як глядач чи за іншими критеріями?

– Як юрист я достатньо багато працював у телевізійній та кіноіндустрії, з багатьма телеканалами, продакшенами та мейджорами.

Ви знаєте, я обираю проекти за принципом власної зацікавленості в темі, перспективи її розвитку, якщо мені цікавий режисер або співпродюсер, який приходить із певною ідеєю.

Тут спрацьовує внутрішнє відчуття, адже історія має зачепити. Тому вибір проекту поєднує сукупність різних компонентів – ти маєш дивитись як глядач, продюсер і бізнесмен.

Андрій Єрмак з акторами фільму "Межа" на прем'єрі у Києві

– Тріумф фільму на кінофестивалі у Карлових Варах, премія на Чиказькому кінофестивалі, номінація на "Оскар" від Словаччини – всі ці події роблять стрічку резонансною для України!

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Чи передбачали ви такий успіх фільму, коли почали працювати з ним в Україні?

– Люди, які роблять свою справу з душею, розраховують на успіх, і я тут не стану винятком.

У той момент, коли я побачив, як працює злагоджена українсько-словацька команда, з якою душею та ентузіазмом вони ставляться до проекту, зрозумів, що робота з такою енергетикою не може не мати чудового результату.

З іншого боку – будь-чия думка завжди є суб’єктивною, чи то журі, чи то глядачі, чи то кінокритики.

Особисто я дуже чекаю на реакцію українського глядача на "Межу", для мене це один із найважливіших показників.

– Цього року до long-листа кінопремії "Оскар" увійшли три фільми з українським виробництвом ("Рівень чорного" Васяновича та "Іній" Бартаса).

Чи переглядали ви фільми-конкуренти? Та як розцінюєте шанси "Межі" на престижній кінопремії?

– На жаль, останнім часом мало що вдається переглянути. Звісно, я знаю про ці фільми, з великою повагою ставлюся і до Валентина Васяновича, і до Шарунаса Бартаса.

Я вважаю, що це дуже великий успіх, що три фільми з українською участю є у лонг-листі кінопремії "Оскар".

Незалежно від результатів бажаю успіху нашим колегам, як і нам!

Але можу судити лише про те, що говорять наші консультанти та американські партнери – а вони високо оцінюють шанси нашої картини.

Зараз ми з Вандою (словацька співпродюсер фільму) вирушаємо до Лос-Анджелеса, де в нас буде багато зустрічей та подій у рамках оскарівської промокампанії фільму. Скоро ми оголосимо, хто є нашим агентом і дистриб’ютором у США.

Ми зробимо все від нас залежне для гідного представлення нашої картини на "Оскарі", адже це одна з найбільших культурних подій у світі.

Як громадянин нашої країни я уболіваю за всі три картини, адже у кожній з них є ми.

Андрій Єрмак: "Це дуже великий успіх, що три фільми з українською участю є у лонг-листі

кінопремії "Оскар"

– Київська прем’єра фільму зібрала багато відвідувачів, а також приїхала майже вся знімальна група фільму від Словаччини.

Якими були перші відгуки українських глядачів про стрічку?

– Поспілкувавшись із глядачами після нашої прем’єри я зрозумів, що "Межа" нікого не залишила байдужою.

І, як на мене, це найкращий результат, який лише можна було очікувати після показу стрічки.

Особисто я вважаю "Межу" дуже якісним фільмом, створеним командою справжніх професіоналів, фільмом, що тримає увагу глядача до самого фіналу.

– 16 листопада фільм виходить в український прокат – чи очікуєте на такий же бокс-офіс, як фільм мав у словацькому прокаті?

– Не хочеться робити прогнозів, про це ми вже зможемо поговорити після початку прокату "Межі".

Словацький бокс-офіс показав рекордні цифри, які буде дуже тяжко повторити. Але я амбіційна людина, стараюся і прагну найкращого, максимального результату.

Ми і наші партнери робимо все, що від нас залежить, для успіху стрічки. Я можу спокійно сказати, що я пишаюся цією роботою і дуже сподіваюся на відгук в українського глядача.

– Чи відчуваєте ви, які зараз суспільні запити на жанри фільмів серед українців?

– Наразі наші люди живуть у складних умовах, мають багато проблем, тому найбільш затребувані жанри – комедія та фентезі.

Чомусь іноді люди недооцінюють комедії, не ставлячи їх на один рівень із серйозними фільмами. Я вважаю, що всі жанри потрібні, я й сам є фаном якісних комедій.

Якщо говорити про тренди, то, на мою думку, найголовніший тренд зараз – якісне кіно. Дуже хочу, щоб ми відійшли від поділу фільмів на українські і не українські, для мене у поділі фільмів існує лише два критерії – хороше і погане кіно.

Краса кіно якраз полягає в тому, що глядач сам вирішує, що йому подобається, ми не нав’язуємо свою думку.

Наших персонажів хочемо показати такими, які вони є – з плюсами, мінусами, тобто, живими людьми.

А аудиторія вже сама вирішуватиме – засуджувати це чи приймати. Мені було приємно, що багато моїх знайомих і друзів ще довго обговорювали наш фільм після прем’єри – це і є найголовніший результат.

– Наступного дня після прем’єри фільму "Межа" ви підписали контракт із Держкіно про фінансування вашого наступного проекту "Передчуття", який зніматиме режисер В’ячеслав Криштофович.

Коли беретеся до зйомок та коли плануєте вихід фільму?

– Я дуже радий, що мені пощастило познайомитися і почати працювати з видатним режисером сучасності, приголомшливою людиною В’ячеславом Криштофовичом.

Історія зніматиметься за романом нашого видатного драматурга Анатолія Крима з чудовим, дуже талановитим оператором Валерієм Анісімовим.

Сама співпраця з цими людьми – це велике щастя, і колосальний досвід.

Зараз ми закінчили зйомки невеликого епізоду і готуємося до продовження. Але вже можу анонсувати, що це буде дуже цікава робота.

Також в якості консультанта до нашої команди підключився наш французький партнер Алан Жерар, дворазовий володар "Оскара".

– Чи передчуваєте ви період піднесення українсько кіно? Як вважаєте, що передусім потрібно покращити для інтенсивнішого його розвитку?

– Українське кіно має велику й багату школу, воно не з’явилося вчора, воно було вписане в історію світового кінематографу, де безліч вихідців з України стали важливими фігурами і справді великими зірками.

Те, що відбувається зараз, не може не радувати. Після певного періоду затишшя почало з’являтися українське кіно різної якості, різних жанрів, але воно є, і цей факт не можна нівелювати.

Дуже багато відбулося за останні роки, і в цьому дуже велика заслуга держави і, насамперед, Держкіно України та Міністерства культури.

Також знаковими є люди, які навіть без держпідтримки продовжували його створювати.

Наше кіно є, воно розвивається, для його розвитку приймаються правильні закони. Той, хто хоче щось робити, відчуває цю підтримку, і це дуже добре.

Якщо говорити про якість – то про смаки не сперечаються, оцінки різні. Можу сказати, що мені не соромно за те, що ми робимо, я вдячний усім, хто нас підтримує, а ті, хто нас не підтримує, дають нам стимул рухатися далі, розвиватися і долати труднощі.

Насправді, зараз триває нормальний еволюційний процес, який є болісно складним, просто катастрофічно складним, але він триває.

Я хочу висловити свій респект усім, хто вірить в українське кіно, підтримує його, допомагає йому. А також сказати, що завжди мають бути критики, опоненти, адже вони не дають розслабитися, а здолає дорогу той, хто йде!

Я оптиміст, і вірю в те, що в нас все вийде, а що більше перепон на нашому шляху, то більш гідним буде результат нашої перемоги.

"Українська правда. Життя"