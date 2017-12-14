"ЧереЩур": Як створюють українське late night show, і чому воно може зникнути

"Українська правда. Життя" побувала на зйомках вечірнього розважального шоу "ЧереЩур".

Її ведучий Майкл Щур, він же член правління Суспільного Роман Вінтонів, розповів, навіщо взявся робити програму і чому вона незабаром може зникнути.

– Юро, а як ви визначаєте, коли люди мають плескати? – питаємо у Юрія Доника ­– відповідального за сміх та овації на знімальному майданчику.

На годиннику близько сьомої вечора, а це значить, що він вже майже вісім годин розважає публіку – співає, танцює, розповідає байки – робить усе можливе, аби глядачі не нудилися у перервах між записами й не забували реагувати на те, що відбувається у кадрі.

За сміх та овації на знімальному майданчику відповідає спеціальна людина

– Та я сам би вже не плескав, якщо чесно, – каже Доник. Поки намагаємося зрозуміти, то він пожартував чи ні, Юра втікає вглиб зали.

Програму "ЧереЩур" створюють у форматі late night show.

На телеканалі UA:Перший вона з’явилася 27 жовтня. Прем’єрний випуск відтоді на YouTube подивилися 29,5 тисяч разів.

Програму "ЧереЩур" створюють у форматі late night show

Один ефір триває майже півгодини. За цей час Майкл Щур встигає провести два інтерв’ю із зірковими гостями – митцями або політиками, й передати мікрофон комусь із молодих українських музикантів, чиїми виступами зазвичай завершується шоу.

Автори проекту розповідають, що не мали змоги знімати пробні випуски через брак грошей, саме тому перший та останній ефіри сезону помітно відрізнятимуться – усі спроби вдосконалити програму будуть помітні неозброєним оком.

Найважливішим у "ЧереЩурі", як і у решті late night show, є гумор, тож до написання сценаріїв залучають найкращих у своєму жанрі.

Найважливішим у "ЧереЩурі" є гумор

З’ясувалося, що із пошуком таких спеціалістів в Україні можуть виникнути проблеми. Справа у тому, що усі вітчизняні шоу послуговуються жартами, написаними за канонами радянського КВК – Клубу веселих та кмітливих.

Команді "ЧереЩура" такий гумор здається несмішним – й вони вирішили ламати традиції.

"Сценарна група проекту часто змінюється, – говорить виконавчий продюсер Михайло Смуток. – Ми намагаємося не спускатися до туалетного гумору, не використовувати жарти, що принижують співрозмовника. Однак іноді те, що викликає сміх під час зйомок, не спрацьовує на екрані".

Вартість виробництва програми Смуток не озвучує, лише каже: значну частину необхідних грошей надає USAID через фундацію "Суспільність", частково витрати покриваються за рахунок грошей, виділених Національній суспільній телерадіокомпанії.

За мірками українського телебачення, а тим паче, американського, "ЧереЩур" – не дуже дорогий проект.

"Один епізод американського late night show коштує, як весь сезон нашого. Однак для Суспільного це шоу є дорогим", – зазначає виконавчий продюсер і додає: аби зекономити, доводиться записувати кілька програм за день.

Один епізод американського late night show коштує, як весь сезон "ЧереЩур"

На запитання, навіщо було вплутуватися у виробництво телепередачі такого складного й недешевого формату? Керівник проекту Роман Вінтонів має просту відповідь на це запитання: "Люблю приймати виклики".

До слова, взятися за проект йому запропонував голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія. Щоправда, від озвучення ідеї до її втілення минуло близько двох років.

"Щур сам по собі унікум. Так весело й актуально мало хто робить. Два роки вмовляли Ромку... Late night show – це дуже серйозний формат у плані роботи. Суспільство тут його ще не бачило...

Сатира – це дуже круто. Як ще боротися з політиками, які після Майдану не хочуть давати раду усьому цьому?" – говорить Аласанія.

Сам Вінтонів не планував ставати ведучим нового проекту, однак інших кандидатів

на цю роль навіть не розглядали

Сам Вінтонів каже, що не планував ставати ведучим нового проекту, однак, за словами Михайла Смутка, інших кандидатів на цю роль навіть не розглядали.

Від образу Майкла Щура, якого в інтернеті вже знали за програмами ""Але є одне але" та "#@)₴?$0", теж вирішили не відмовлятися.

Роман каже, що почувається в образі комфортно й сприймає цього персонажа як частину себе.

8 грудня в ефір вийшов сьомий випуск шоу "ЧереЩур".

За словами Вінтоніва, рейтинги програми не є однаковими весь час – інколи вона серед найпопулярніших, інколи – ні.

У цьому сезоні глядачі мають побачити ще чотири випуски.

Що відбуватиметься з програмою у 2018-му, передбачити складно. Причина – у рішенні Верховної Ради. 7 грудня нардепи ухвалили Держбюджет, у якому зрізали фінансування Суспільного мовлення на 50%.

Вінтонів підкреслює, що такі дії політиків напряму вплинуть на існування вечірнього ток-шоу: ймовірно у його виробництві доведеться зробити перерву щонайменше до вересня наступного року.

"Немає фінансування – немає програми", – коротко пояснює Роман.

У цьому сезоні глядачі мають побачити ще чотири випуски

Олександра Гайворонська, УП

Дмитро Ларін, УП, фото