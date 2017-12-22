7 альтернатив зрубаній ялинці

Жива ялинка – традиційний атрибут різдвяних і новорічних свят.

Вона створює затишок, чудово пахне і є джерелом фітонцидів – біологічно активних речовин, які пригнічують розвиток бактерій.

Однак, якщо кожна українська сім’я забажає прикрасити помешкання живою ялинкою – доведеться зрубати близько 11 млн дерев!

Реклама:

А щоб вирости хоча б у 1,5 м заввишки, ялиці чи сосні потрібно близько 5-7 років.

Найпоширеніші глицеві дерева, які продають на різдвяні свята – це ялина європейська, ялиця біла та сосна звичайна.

Ялиці та сосни для легального продажу вирощують на спеціальних плантаціях, наприклад під лініями електропередач.

Їх можна купити у лісовому господарстві разом з биркою, а за штрихкодом – є можливість перевірити походження самого дерева.

Та спостереження спеціалістів Всесвітнього фонду природи WWF в Україні протягом останніх кількох років показали, що, через махінації з бирками, встановити реальне походження зрубаної ялинки майже неможливо як покупцям, так і поліції.

WWF радить не ризикувати, а обирати способи, які створять святкову атмосферу без шкоди для довкілля.

Реклама:

1 Ялинкові гілки Найпростіший спосіб створити ароматне свято, не рубаючи ялинок – використати ялинкові гілки. Дерева залишаються цілі, а порція цілющих фітонцидів наповнить помешкання. Ялинкові гілки можна прикрасити самому або ж придбати повноцінні вироби з них – міні-ялинки чи різдвяні віночки у народних умільців. Такі вироби точно помістяться у будь-якій квартирі чи офісі. Після свят гілочки можна відвезти у національні парки чи міські зоопарки — вони особливо смакуватимуть травоїдним.

2 Жива ялинка з розсадника У спеціальних розсадниках продають деревця в горщиках – ялинку звичайну, ялицю чи ялину канадську Коніку. На свята їх можна прикрасити, а потім висадити у відкритий ґрунт. Тільки тут варто пам’ятати, що живі ялинки не можна довго тримати в приміщенні. Коли ялинка більше 2 тижнів перебуває при кімнатній температурі, вона пробуджується – починає рости і стає вразливою до морозів. Тому її треба висаджувати після заморозків, весною.

3 Штучна ялинка Її можна повторно використовувати з року в рік. Цей варіант підійде для тих, хто дійсно планує прикрашати її… зо 20 років. Штучні ялинки виготовляються з нафтопродуктів і часто транспортуються в Україну з Китаю. Якщо ж викинути таку ялинку на смітник, використавши лише кілька разів – вона залишить значно більший екослід, ніж якби ви купували навіть зрубані ялинки.

4 Авторські ялинки Хто взагалі сказав, що ялинка має бути зі стовбура, голочок і бути зеленого кольору? Ялинку можна зробити авторською з найрізноманітніших підручних матеріалів – з улюблених книжок, вішалок, кімнатних рослин, дерев’яних колод. Фактично, будь-що прикрашене гірляндами чи у формі ялинки – стане чудовою альтернативою. Тут головне не обмежувати свою фантазію.

5 Дідух Традиційний для України дідух – ще одне екологічно-дружнє рішення, якому вже понад тисячу років. Дідуха виготовляють з необмолоченого жита, вівса, пшениці й прикрашають квітами, ягодами калини, різнокольоровими стрічками. Можна, спробувати зробити його самотужки, або ж придбати в народних майстрів і підтримати місцевих підприємців. Після свят дідух можна зберегти до наступного року, спалити або ж викинути в компост – жодних залишків чи сміття.

6 Різдв’яний павук Ще одна забута, але колись поширена традиція з Прикарпаття. Мова звісно не про реального павука, а про геометричну конструкцію з соломинок стилізованих під павука. Соломинки зв'язують ниткою у квадратики чи прямокутники, а потім поєднують у різні форми й підвішують до стелі. Від найменшого подиху повітря "павучки" починають рухатися, створюючи враження живої істоти. Щоб зробити традиційного "павука" потрібно 12 соломинок однакового розміру і нитку. За традицією, різдвяних "павуків" вивішують навпроти дверей і прикрашають квітами або штучними прикрасами, як новорічну ялинку.

7 Різдвяна зірка та паперові витинанки Різдвяна зірка – ще один яскравий символ, яким можна прикрасити оселю. Це можуть бути зв’язані мотузкою дерев'яні палички, прикріплені до стіни, паперові об'ємні зірки з підсвіткою. Витинанки – теж гарний спосіб створити зірки, і тут не варто себе обмежувати – сніжинки, янголи, ялинки. Техніка дуже проста, а в мережі є безліч трафаретів, які можна використати. Якщо ще прикрасити витинанки блискітками – вийде чудово!

Перелічені варіанти – далеко не всі. Та все ж найкращий на думку експертів WWF – це жива ялинка, присипана снігом, що росте поруч з домом, або в парку і милує око круглий рік.

Що б ви не обрали, головне – ввімкнути фантазію та пам’ятати, які наслідки для природи цей вибір несе.

Марічка Закалюжна, спеціально для УП.Життя