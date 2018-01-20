Тетяна Терен звільнилася з Українського інституту книги

Директор Українського інституту книги Тетяна Терен написала заяву на звільнення з посади.

Про це вона повідомила у пості на своєму Facebook.

"Учора я написала заяву на звільнення з посади директора Українського інституту книги. Це рішення не спонтанне і для нього є низка причин", - зазначила Тетяна.

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У довгому пості Терен пояснила, що прийшла в установу, яка існувала тільки на папері, в якій не було ще бухгалтера і фінансиста, й яка мала за кілька днів сформувати і передбачити свою діяльність на три роки наперед.

Вона розповіла, як намагалася стратегічно спланувати і прорахувати всі можливі проекти, розписала їх, але "врешті жоден із цих задумів і проектів ми не змогли внести в бюджетний запит, бо на жоден із цих проектів, які мають бути основою діяльності Інституту книги, не можна закласти кошти".

"Дуже швидко я побачила, що чекає на Інститут у найближчі півроку: безкінечні реєстраційні процедури й підготовка всієї внутрішньої кадрової, юридичної і бухгалтерської документації, вибивання і ремонт приміщення, пошук працівників на мінімальні оклади й ще мінімальніші умови праці, вироблення нових положень державних програм, тендерні процедури в наперед неможливі короткі терміни, закупівля техніки і меблів, вибивання нових зарплат і десь у проміжках – зробити бодай щось важливе", - написала Тетяна Терен.

Зрештою вона пропрацювала на посаді півроку та вирішила звільнитися, бо "Інституту книги зараз необхідні глобальні зміни, які не відбудуться лише на рівні Інституту й на ентузіазмі його працівників".

Тетяна Терен координаторка Української програми в Мистецькому арсеналі та екс-випусковий редактор інтернет-видання "Українська правда. Культура".

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Вона очолила Український інститут книги у липні 2017 року.