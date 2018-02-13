Музей Івана Гончара затопило гарячою водою. ФОТО

У столиці евакуювали музей народної культури Івана Гончара, який знаходиться на вулиці Лаврській, 19.

Приміщення частково залило гарячою водою, повідомила одна зі співробітниць музею Марія Пошивайло на своїй сторінці у Facebook.

"Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!", – написала вона.

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Фото Марії Пошивайло

Фото Марії Пошивайло

Марія також уточнила, що співробітники рятувальної служби прибули лише через 4 години після виклику.

Станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі.

Станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею.

Фото Марії Пошивайло

Всі експонати з приміщень винесли.

На сторінці музею Івана Гончара у Facebook вже опублікували оголошення, що постійна експозиція не працюватиме півроку.

"Для повного відновлення діяльності музею потрібно приблизно 40 млн грн. Найближчим часом буде проведена експертна оцінка. Лишилася непошкодженою єдина виставкова зала, що знаходиться поверхом вище - в ній будемо реалізовувати заплановану діяльність музею. Найближчі заплановані заходи на цьому тижні відбудуться. Слідкуйте за оновленнями.

p.s. 25 років музей чекає на вирішення питання щодо передачі будівлі з державної форми власності у комунальну та капітальний ремонт", – йдеться у повідомленні.

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Це не перший випадок, коли столичні музеї б'ють на сполох через погані умови.

У лютому 2017 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків заявляли, що порушуються умови зберігання колекції через відсутність опалення в приміщеннях.