Кому 2018 року дадуть Шевченківську премію. Імена лауреатів

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив переможців 2018 року.

Фото blog.yakaboo.ua

Іменами лауреатів поділився у Facebook член комітету відзнаки Ростислав Семків.

Література – письменниця, поетка та художниця Емма Андієвська.

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Емма Андієвська. Фото ukrlib.com.ua

Емма Андієвська є авторкою двадцяти дев'яти поетичних збірок, п'яти книжок короткої прози, трьох романів та понад дев'яти тисяч картин.

Поетка належить до Національної спілки письменників України з 1994 року, українського ПЕН-клубу та Професійного об'єднання художників Баварії. Більшу частину свого життя Андієвська провела поза Україною, проживаючи в Мюнхені та Нью-Йорку.

Публіцистика – Сергій Плохій, українсько-канадсько-американський історик, професор української історії та директор Українського наукового інституту у Гарварді.

Сергій Плохій. Фото wikimedia.org

Музичне мистецтво – Вікторія Польова, композиторка, членкиня Національної спілки композиторів України.

Вікторія Польова. Фото wikimedia.org

Вікторія Польова – лауреатка Мистецької премії "Київ" ім. Артемія Веделя (2013), міжнародного конкурсу "Spherical Music" (США, 2008), Премія імені Бориса Лятошинського (2005), Всеукраїнського конкурсу композиторів "Псалми Третього Тисячоліття" (I премія, 2001), Премії ім. Левка Ревуцького (1995).



Візуальні мистецтва – Павло Маков, художник, член Королівського товариства живописців та графіків Великої Британії, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Павло Маков. Фото ukrainethebest.com

Кіномистецтво – Володимир Тихий, Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко, Юрій Грузінов.

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За словами Ростислава Семкова, цього року у комітеті вирішили відзначити не одного лауреата у номінації "Література, публіцистика, журналістика", а розбити її на трьох, оскільки не було претендентів у номінації "Театр".

До складу комітету премії увійшли: кінознавець Сергій Тримбач, артист Олексій Богданович, театральний режисер Дмитро Богомазов, кінорежисер Сергій Буковський, хоровий диригент Микола Гобдич, письменниця Любов Голота, письменник Григорій Гусейнов, кінорежисер і телережисер Андрій Дончик, літературознавець Дмитро Дроздовський, письменник Сергій Жадан, мистецтвознавець Марія Задорожна, художник Анатолій Криволап, композитор Юрій Ланюк, журналіст, телеведучий Юрій Макаров, музикознавець Олександра Олійник, співак Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, художник Сергій Савченко, літературознавець Ростислав Семків, кінорежисер Мирослав Слабошпицький, літературознавиця Елеонора Соловей, акторка Наталя Сумська, майстер народного мистецтва Олександра Теліженко, галерист, куратор Тетяна Тумасян.

У 2017 році Шевченківську премію з літератури отримав Іван Малкович.