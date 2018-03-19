Попри спротив депутатів, Ройтбурд став директором Одеського художнього музею

Відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею ще наприкінці 2017 року, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру.

Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив керівником музею Олександра Ройтбурда і представив його колективу.

19 березня очільник Одеської ОДА призначив керівником музею Олександра Ройтбурда. ФОто: shcherbenkoartcentre

Про це повідомляє "Думская".

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На представлення художника прийшли місцеві депутати "Опоблоку", які виступали проти призначення Ройтбурда, працівники музею, а також інші противники та прихильники призначення.

"Опоблоківці" не згодні з рішенням голови ОДА і називають призначення Ройтбурда незаконним.

Степанов заперечує їм, заявляючи, що все зроблено згідно з чинним українським законодавством. Українські діячі культури та музейники теж підтримали художника.

Контракт з Олександром Ройтбурдом підписаний на 5 років.

На своєму представленні митець розповів, що не збирається вішати в музеї "порнографію".

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Музей залишиться сімейним та туристичним об'єктом.

За словами Ройтбурда, спершу треба зайнятись ремонтом палацу Потоцький, усунути протікання даху, встановити клімат-контроль, зробити нормальне освітлення.

При музеї також створять громадську та опікунську ради, куди увійдуть відомі діячі культури.

Нагадаємо, 14 березня Одеська облрада не призначила відомого митця Олександра Ройтбурда директором Одеського художнього музею.

"Я такі баталії, які відбуваються після перемоги Ройтбурда на конкурсі, бачила лише під час одеських мерських виборів. Ройтбурд не вписується в рамки, він не зрозумілий, успішний і точно не буде залежати від влади так, як вона того прагне", – написала журналістка та відома одеська блогерка Зоя Казанжи.