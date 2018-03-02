"Клеймо" та збір на армію. У Раду внесли законопроект про гастролі українців в РФ

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про гастролі українських артистів до Росії.

Він передбачає окремий реєстр українських виконавців, які виступають в РФ, і додаткові для них податки.

Фото: JetSetter

Про це написав віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, який є одним з його ініціаторів.

Реклама:

Законопроект 8085 "Про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України" передбачає:

Якщо українських артист хоче поїхати на гастролі до Росії, він повинен повідомити про це Службу безпеки України не пізніше ніж за 10 днів до виступу.

Він має надати достовірну інформацію про захід, дату та місце його проведення та форму своєї участі.

За порушення – штраф у розмірі 100 мінімальних зарплат за кожен випадок.

Після того, як артист повідомив про свої гастролі в Росії СБУ, відомство звертається до Держкомтелерадіо.

Реклама:

Такого виконавця внесуть до спеціального Реєстру осіб, що провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора та/або на тимчасово окупованій території України.

Реєстр можна буде побачити на офіційному сайті відомства, яке разом з СБУ моніторитиме дотримання закону.

Стаття 4 законопроекту забороняє громадянину України брати участь у видовищних заходах на тимчасово окупованій території України.

Це тягне за собою штраф в розмірі від 50 до 100 мінімальних зарплат за кожен випадок, а також обов’язкове внесення до спецреєстру.

Фото: 24tv.ua

Норми статті не поширюються на громадян України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території і не брали участь у видовищних заходах на підтримку окупації української території, не підтримували окупацію української території в інший спосіб (заявами, зверненнями тощо), не відзначилися іншими антиукраїнськими заявами чи діями.

Якщо артист хоче, щоб його видалили з цього спецреєстру гастролерів в РФ, він має право подати таке прохання до СБУ не раніше ніж через рік після включення до реєстру.

У заяві він має письмово засвідчити, що впродовж року до моменту подання заяви не брав участі у видовищних заходах в РФ та тимчасово окупованій території України, і взяти на себе зобов’язання не робити цього у майбутньому.

За порушення – штраф від 100 до 200 мінімальних зарплат і повторне включення в реєстр хоча б на три роки.

Організатор гастролей в РФ чи тимчасово окупованих територіях, учасником якого є особа, включена до цього реєстру, сплачує гастрольний збір у розмірі і порядку, визначеному законодавством.

"20% гастрольного збору сплачуватимуть організатори концерту незалежно від того, чи це сольний концерт, чи лише один виступ з 20 чи 30 інших", – пояснює Кириленко.

100% нарахованих сум зазначеного збору перераховуються на єдиний казначейський рахунок Держказначейства і використовуються на підтримку ЗСУ. Розпорядником цих коштів є Міноборони України.

"На підставі цього реєстру по радіо та телебаченні здійснюються повідомлення під час трансляцій відеокліпу, концертного номера чи радіотрансляції, – у своєму відеозверненні пояснив Кириленко, –

В повідомленні буде сказано, що артист виступає на території держави-агресора. Впродовж всього кліпу чи виступу такий напис буде на телеекрані. На радіо це оголошуватимуть перед кожною ротацією пісні".

Громадяни іноземних держав та особи без громадянства, які беруть участь у таких заходах або підтримали окупацію української території в інший спосіб (заявами, зверненнями тощо) чи відзначилися іншими антиукраїнськими заявами чи діями, мають бути внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, в порядку, визначеному у статті 15 Закону України "Про кінематографію".

Нагадаємо, 5 жовтня 2017 року Верховна Рада змінила закон про гастролі.

Закон зобов’язує організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артисту в’їзд в Україну.

Організатор повинен зробити це не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення запланованого виступу.

А 22 листопада 2017 року СБУ оприлюднила правила в’їзду для гастролерів із Росії

"Українська правда. Життя"