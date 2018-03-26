Кому цього року можуть дати національну "Золоту Дзиґу". Повний список номінантів

Українська кіноакадемія оголосила список номінантів на Національну кінопремію "Золота Дзиґа".

Лідером за кількістю номінацій став фільм "Припутні" Аркадія Непиталюка – 11 позицій.

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Також серед фаворитів "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва (9), "Стрімголов" Марини Степанської (7), "Рівень чорного" Валентина Васяновича (6).

Інші стрічки поборються за статуетки у двох та одній номінаціях.

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ

DZIDZIO Контрабас, реж. Олег Борщевський.

"Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв.

"Припутні", реж. Аркадій Непиталюк.

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"Рівень чорного", реж. Валентин Васянович.

"Стрімголов", реж. Марина Степанська.

НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

"Будинок "Слово", реж. Тарас Томенко

"Дельта", реж. Олександр Течинський

"Діксі Ленд", реж. Роман Бондарчук

"Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть", реж. Тетяна Ходаківська, Олександр Стеколенко

НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ ФІЛЬМ

"Бузок", реж. Катерина Горностай

"Випуск’97", реж. Павло Остріков

"Технічна перерва", реж. Філіп Сотниченко

НАЙКРАЩИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ

"Лабіринт", реж. Олександр Колодій, Степан Коваль

"Причинна", реж. Андрій Щербак

"Хроніки одного міста", реж. Євген Сивокінь

НАЙКРАЩИЙ КОМПОЗИТОР

Антон Байбаков ("Діксі Ленд", реж. Роман Бондарчук)

Алла Загайкевич ("Будинок "Слово", реж. Тарас Томенко)

Микита Моісєєв ("Стрімголов", реж. Марина Степанська)

НАЙКРАЩИЙ РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК

Валентин Васянович ("Рівень чорного")

Сергій Лозниця ("Лагідна")

Аркадій Непиталюк ("Припутні")

НАЙКРАЩИЙ АКТОР У ГОЛОВНІЙ РОЛІ

Вячеслав Довженко ("Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

Михайло Хома ("DZIDZIO Контрабас", реж. Олег Борщевський)

Дмитро Хом’як ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

НАЙКРАЩА АКТОРКА У ГОЛОВНІЙ РОЛІ

Даша Плахтій ("Стрімголов", реж. Марина Степанська)

Олена Узлюк ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

Лілія Яценко ("Чужа молитва", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

НАЙКРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ

Віктор Жданов ("Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

Олег Мосійчук ("Стрімголов", реж. Марина Степанська)

Яков Ткаченко ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

НАЙКРАЩА АКТОРКА ДРУГОГО ПЛАНУ

Римма Зюбіна ("Межа", реж. Петер Беб’як)

Ніна Набока ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

Лариса Руснак ("Стрімголов", реж. Марина Степанська)

НАЙКРАЩИЙ ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВНИК

Валентин Васянович ("Рівень чорного", реж. Валентин Васянович)

Юрій Король ("Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

Олександр Рощин ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

НАЙКРАЩИЙ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВНИК

Євгенія Лисецька ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

Владислав Одуденко ("Рівень чорного", реж. Валентин Васянович)

Шевкет Сейдаметов ("Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

НАЙКРАЩИЙ СЦЕНАРИСТ

Валентин Васянович ("Рівень чорного", реж. Валентин Васянович)

Наталя Ворожбит ("Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

Сергій Лозниця ("Лагідна", реж. Сергій Лозниця)

Аркадій Непиталюк, Роман Горбик ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

НАЙКРАЩИЙ ХУДОЖНИК ІЗ ГРИМУ

Тетяна Герлак ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

Олена Ходос ("Стрімголов", реж. Марина Степанська)

Ліліана Хома ("Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

НАЙКРАЩИЙ ХУДОЖНИК ІЗ КОСТЮМІВ

Марина Коломієць ("Припутні", реж. Аркадій Непиталюк)

Надія Кудрявцева ("Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

Світлана Симонович ("Червоний", реж. Заза Буадзе)

НАЙКРАЩИЙ ЗВУКОРЕЖИСЕР

Антон Бржестовський ("Кіборги", реж. Ахтем Сеітаблаєв)

Сергій Степанський ("Стрімголов", реж. Марина Степанська)

Сергій Степанський ("Рівень чорного", реж. Валентин Васянович)

Премією за внесок у розвиток українського кінематографа буде нагороджений Вячеслав Криштофович. Рішення щодо переможця у цій номінації прийняло керівництво Національної спілки кінематографістів України.

Церемонія вручення нагород Другої національної кінопремії "Золота Дзиґа" пройде 20 квітня.

Список номінантів визначили члени Правління Української кіноакадемії. У голосуванні за переможців візьмуть участь усі члени Української кіноакадемії. Наразі це 309 кінопрофесіоналів: 34% жінки, 66% чоловіки. 50% - молодь до 45 років.

Цього року на участь у конкурсі було подано 77 повнометражних та короткометражних стрічок.