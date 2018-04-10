"Живим же ви таке не даруєте". Церква КП закликає не нести на кладовища штучні квіти

Єпархії Української православної церкви Київського патріархату закликають відмовлятися від штучних квітів на кладовищах.

Такі звернення розміщені одразу на кількох офіційних порталах єпархій.

Українців закликають відмовлятися від штучних квітів на кладовищах

Так на сайті Волинської єпархії КП йдеться у про те, що слід взяти з собою на цвинтар 15 квітня у Провідну (поминальну) неділю.

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Зокрема, там перераховують кілька пасхальних страв (наприклад, паски та яйця) для символічної поминальної трапези.

"Ця традиція – йти з продуктами на кладовище – має християнське коріння, бо в пам'ять про померлих звершували милостиню. Однак подекуди забули про неї, а відродили тризну – язичницькі святкування на гробках із криками, співами, з алкоголем, що неприпустимо для християн, – йдеться у повідомленні.

Рішуче забороняється й виливати хмільне на могилу (цим вона осквернюється) чи залишати горілку в чарці біля хреста. Не залишайте пасок і крашанок після себе: коли підуть люди, прийдуть тварини і їстимуть це на могилах ваших рідних.

Настійно радимо відмовлятися від штучних квітів на кладовищах: куди краще за них – живі насадження (утилізація яких, до того ж, не завдає шкоди довкіллю)".

З подібним прохання звернулися і до тернополян.

Керівник Бюро УГКЦ з питань екології, доктор богословських наук Володимир Шеремета пояснив виданню 20minut, що "пластикові вінки і квіти не несуть жодної богословської символіки, це традиція, яка поширилася у радянські часи і в Європі подібного немає".

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"Ці вироби починають шкодити екології вже з етапу виготовлення сировини для них, адже для цього використовують нафтопродукти. Левова частка пластикових квітів не потрапляє на сміттєві полігони. Натомість їх палять, виділяються численні токсичні речовини, зокрема діоксини.

Зрештою, на кладовищі та "кричуща" пластикова квітка аж ніяк не відповідає атмосфері…", – зазначає він.

Протодиякон Владислав Демченко, секретар управління Вінницької єпархії УПЦ нагадує, що "нікому в голову не прийде дарувати штучні квіти людині, яку ми любимо, поки вона жива".

"Є такий вислів: "В жертву Богу приноситься найкраще". Тому штучні квіти не слід ставити в храмах. Думаю, що цей самий принцип можна застосувати і по відношенню до ближніх.

Щойно людина помирає, ми вже несемо штучні квіти. Хіба щось змінилося в нашому ставленні до неї після смерті? Чи наша любов також була штучною?" – цитує протодиякона Вiнниця.info.

Церква також звертає увагу на питання екології, адже штучні квіти не використовують для переробки

Він також звертає увагу на питання екології, адже штучні квіти з кладовища не використовують для переробки.

"Краще дві маленькі, але живі квітки на могилі наших померлих родичів, аніж цілий сніп мертвих.

До речі, необхідність замінити живі квіти на свіжі або поправити ті, що ростуть на могилі, спонукає частіше приходити на кладовище, а тут мимоволі згадуєш своїх померлих і молишся за них. А це – найбільш потрібне для наших близьких, котрі переступили поріг Вічності.

Мертві квіти – це як свого роду відкуп: залишив і забув", – нагадує секретар управління Вінницької єпархії УПЦ.

Такі заклики церковники озвучують вже не перший рік.

Цього року до них почали дослухатися на місцевому рівні. Так на черговій громадській раді у міськраді Сміли, що у Черкаській області, виробили план дій щодо того, як відучити смілян приносити штучні квіти на кладовища та розпивати алкогольні напої в поминальні дні.

Цього року будуть попереджати за допомогою виховних банерів (їх розмістять на центральних входах кладовищ) та інформаційних роликів у ЗМІ, що штучні квіти – це сміття і непотріб, яке шкодить екології, інформує "Сміла.UA". Наступного року планують штрафувати і діяти більш жорстко.