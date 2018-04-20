Через політику зірвали виставку фундації Терещенка про те, хто і як руйнує Київ

У Києві зірвали фотовиставку про те, як і хто руйнує архітектурну спадщину столиці.

Перша демонстрація робіт мала відбутися ввечері 19 квітня у Національній музичній академії України імені Чайковського.

Але коли гості та організатори прийшли – експонатів у фойє не було. За годину до початку події працівники консерваторії прибрали їх без жодних пояснень, хоча виставку попередньо узгодили.

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Фото Павла Ковалова

Про це "Українській правді. Життя" розповіла Олена Терещенко, голова Фундації спадщини Терещенків.

– Ми самі винні, що вирішили розмістити виставку у державному навчальному закладі, якою є Національна музична академія. Ми не врахували, що академія у підпорядкуванні Мінкульту і що Мінкульт навряд чи зрадіє цим фотороботам, – розповіла Терещенко.

Світлини робили фотографи-волонтери.

Інформацію про архітектурні будівлі-пам'ятки збирали декілька місяців Фундація та об'єднання громадських організацій "Київське віче".

– Під час багатомісячних розслідувань ми виявляли, хто власник того чи іншого будинку, за якою схемою його вивели з комунальної власності і з яким наміром доводять до руйнації.

До кожної світлини на виставці додавали пояснення.

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Фото Павла Ковалова

– Буквально по три рядки про те, хто є недобросовісним власником, які державні установи причетні до схем і розписували схему, за якою будинок довели до поточного стану, – уточнює Терещенко.

Мій чоловік (мер Глухова Мішель Терещенко, – УП) намагався поговорити з ректором і з'ясувати, що насправді відбулося і попросити, щоб все-таки виставка відкрилася, бо були дипломати запрошені, багато небайдужих киян.

За словами Олени Терещенко, ректор повідомив Мішелю, що "консерваторія займається музикою, це концерт Рахманінова, і він не може бути пов'язаним з політикою" (виставку запланували перед концертом-присвятою Сергію Рахманінову, – УП).

– Ми абсолютно не згодні, жодного політичного підгрунтя немає. Виставку підготували громадські організації, які хочуть врятувати будівлі та публічно поставити це питання, – каже голова Фундації.

Організація також планувала благодійний вечір у співпраці з консерваторією.

На ньому планували зібрати кошти на збереження пам'яток Києва.

Фото Павла Ковалова

"Українська правда. Життя" зателефонувала в музакадемію для офіційних пояснень. Ректора на місці не було, тому нас скерували до проректора.

– Я не можу це офіційно коментувати, але наскільки я знаю, ця виставка була спрямована проти чинної влади. Надсилайте офіційний запит і ми відповімо у встановлений законом термін, – прокоментував перший проректор академії Анатолій Бровій.

При цьому проректор порадив надіслати запит звичайною поштою у канцелярію академії, бо "електронну пошту можуть не читати".

Цю фотовиставку не дають провести уже не вперше.

Раніше Фундація планувала виставити її під час парламентських слухань 18 квітня, але і так не вдалося.

За словами Олени Терещенко, вони заздалегідь сказали про це профільному комітету культури та духовності і попросили їх посприяти.

– Нам усно повідомили, що розміщення цієї виставки неможливе без пояснення причини. Ми попросили відповіді комітету письмово з обгрунтуванням, – розповіла Олена.

Фото стендів, які демонтували та закинули до консерваторської підсобки, виставив історик та гід Павло Ковалов.

– Я прийшов на відкриття, а отримав, пардонне муа, дулю, як і десятки тих, хто бажав побачити цю виставку... Мені не дали фотографувати в підсобці більше 3 хвилин, – написав Ковалов.

За словами Олени Терещенко, на цьому вони не здадуться, намагатимуться таки розмістити виставку у Верховній Раді, а також в інших місцях і навіть навчальних закладах столиці.

"Українська правда. Життя"