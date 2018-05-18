Сергій Лозниця отримав приз за найкращу режисуру на Каннському конкурсі

Приз за найкращу режисуру Каннського конкурсу "Особливий погляд" отримав один з найвідоміших у світі українських режисерів ігрового та документального кіно Сергій Лозниця, який представив фільм "Донбас".

Про це повідомляє кінопродюсер Денніс Іванов на своїй сторінці у Facebook.

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Світова прем'єра фільму "Донбас" відбулася в середу на 71 Канському кінофестивалі.

Кінострічка відкрила конкурсну програму "Особливий погляд", в межах якої цього року показали 15 фільмів.

Як повідомлялося раніше, фільм "Донбас" створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії.

Зйомки епізодів фільму "Донбас" розпочалися на околицях Кривого Рогу, що у Дніпропетровській області, у лютому 2018 року.