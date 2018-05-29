Вікіпедія даватиме гроші авторам найкращих українських статей

Вікіпедія оголосила конкурс статей на музичну тематику українською мовою "Вікі любить музику", преможці якого отримають цінні призи.

Фото Casimiro_PT / Depositphotos

Конкурс, спрямований на створення і покращення статей в українській Вікіпедії, триватиме з 1 по 30 червня 2018 року включно.

Для того, щоб взяти у ньому участь, необхідно виконати наступні кроки:

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(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)

1 Зареєструватися чи увійти до Вікіпедії. 2 Створити нову або суттєво доповнити існуючу статтю у Вікіпедії. 3 Реклама: Подати статтю на розгляд журі. Для цього необхідно поставити на сторінці обговорення шаблон

{{Вікі любить музику|користувач=Ім’я користувача|група=номер групи(1 чи 2)}} .

Тільки при додаванні цього шаблону, стаття зараховується і надходить на розгляд журі. 4 Повторювати кроки 2-3 скільки завгодно.

З детальнішою інструкцією можна ознайомитися ТУТ.

Переможцями конкурсу стануть два користувача, які наберуть в підсумку найвищий загальний бал в межах групи і отримають приз на суму 5 000 гривень.

Також будуть оголошені додаткові номінації, переможці яких теж отримають цінні призи.

Організатором є громадська організація "Вікімедіа Україна".

З будь-яких питань стосовно конкурсу, участі у ньому чи співпраці організатори просять писати на електронну адресу: wmusic@wikimedia.org.ua