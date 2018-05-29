Вікіпедія даватиме гроші авторам найкращих українських статей

Вікіпедія оголосила конкурс статей на музичну тематику українською мовою "Вікі любить музику", преможці якого отримають цінні призи.
|Фото Casimiro_PT / Depositphotos
Конкурс, спрямований на створення і покращення статей в українській Вікіпедії, триватиме з 1 по 30 червня 2018 року включно.
Для того, щоб взяти у ньому участь, необхідно виконати наступні кроки:
(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)
Зареєструватися чи увійти до Вікіпедії.
Створити нову або суттєво доповнити існуючу статтю у Вікіпедії.
Подати статтю на розгляд журі. Для цього необхідно поставити на сторінці обговорення шаблон
{{Вікі любить музику|користувач=Ім’я користувача|група=номер групи(1 чи 2)}}.
Тільки при додаванні цього шаблону, стаття зараховується і надходить на розгляд журі.
Повторювати кроки 2-3 скільки завгодно.
З детальнішою інструкцією можна ознайомитися ТУТ.
Переможцями конкурсу стануть два користувача, які наберуть в підсумку найвищий загальний бал в межах групи і отримають приз на суму 5 000 гривень.
Також будуть оголошені додаткові номінації, переможці яких теж отримають цінні призи.
Організатором є громадська організація "Вікімедіа Україна".
З будь-яких питань стосовно конкурсу, участі у ньому чи співпраці організатори просять писати на електронну адресу: wmusic@wikimedia.org.ua