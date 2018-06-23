Прима-балерина Екатерина Кухар: "Внешний вид артиста – 50% успеха"

Благодаря ее имени интерес к балетному искусству в Украине вырос.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар востребована не только в родной стране, но и за рубежом. Эта встреча – итог нескольких месяцев переговоров с пресс-аташе балерины.

Сначала она была занята на репетициях перед премьерой нашумевшего балета "Дети ночи", потом гастроли в Швейцарии, после – занята в США, затем в Киеве танцевала "Жизель" и "Спартак" с приглашенными артистами Ла Скала и Бостон балета.

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В интервью "УП.Жизнь" Екатерина Кухар рассказала о партнерах на сцене, о том, какая роль повлияла на ее жизнь, и от чего приходится отказываться артистам балета.

– В марте вы получили звание народной артистки Украины. Насколько это для вас важно? Ведь некоторые артисты считают подобные регалии пережитком советской эпохи, но не видят пока иной альтернативы.

– Когда я узнала о присвоении звания, не скрою, было очень приятно.

Для меня народный артист – это, в первую очередь, тот, кого знает и любит публика. Если государство оценивает твою работу – это двойная радость.

Хотя за границей нет званий. За рубежом артиста узнают только по фамилии – это главный козырь.

– Выступая за границей, что для вас в приоритете – статус мировой сцены или фамилия партнера?

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– Большое значение имеет уровень профессионализма партнера, с которым я танцую на сцене. Мне повезло в том смысле, что мой педагог – Валерий Ковтун, которого Майя Плисецкая называла лучшим партнером, всегда говорил:

"Чтобы не случилось в дуэтном танце, всегда виноват партнер".

Он превозносил женщину в балете.

Поэтому я всегда очень требовательна к партнерам по сцене, потому что знаю все нюансы дуэтного танца и хочу быть уверена, что ничего не случится.

– Что вы имеете в виду?

– Бывают партнеры, которые в дуэтном танце ведут себя как нарциссы и не считают нужным бережно ставить партнершу после определенных поддержек.

В итоге балерина больше устает и может травмироваться.

У меня был единственный такой случай и, надеюсь, последний.

Я ценю надежных партнеров по сцене.

Для меня идеальный партнер – мой муж Александр Стоянов.

Уверена, что он сделает все как надо, что дает мне возможность сосредоточится на своем образе, более глубоко раскрыть характер персонажа в спектакле, тем самым отдавая больше энергии в зал.

– Почему в большинстве случаев получается, что стоит артисту уехать из Украины, он там становится известным, а в родной стране его не ценят?

– Известными становятся не многие. Нам не рассказывают те случаи, когда люди уехали из Украины, и их карьера не сложилась.

Все зависит от человека, его характера. Очень большую роль в судьбе актера, как и любого человека, играет везение.

Яркий пример – украинский артист балета Сергей Полунин, который выступает на лучших мировых сценах, снимается в голливудских фильмах.

Есть много талантливых артистов балета, танцующих на высоком уровне, но в силу разных обстоятельств о них мало кто знает. Возможно, мало хорошо танцевать, важно быть еще и интересной личностью.

В то же время, несмотря на медийную популярность, сам Сергей не раз жаловался в интервью, что артисты балета, что в Лондоне, что в Киеве, живут почти одинаково и в достаточно стесненных условиях.

Но, на мой взгляд, это больше относится к артистам кордебалета.

У ведущих артистов балета возможностей гораздо больше, хотя в каждом театре есть свои нюансы.

Наверное, поэтому, когда заканчивается контракт за рубежом, и иностранные гости становятся никому не интересны, они пытаются вернуться в Украину и закрепиться здесь, на родине, на руководящих должностях. Значит не так-то у нас все и плохо!

– Когда Полунин презентовал фильм в Киеве осенью 2017 года, говорил о том, что намерен популяризировать балет. В чем нуждается балет в Украине?

– Два основных фактора влияют на развитие балета. Первое – талантливые личности в искусстве: артисты, хореографы-постановщики, композиторы, художники декораций.

Второй фактор – финансирование. Чтобы наш балет и дальше находился среди лидеров, его необходимо поддерживать на государственном уровне.

Балет – очень дорогой вид искусства.

Национальной опере сложно, но возможно конкурировать с такими гигантами, как, например, Нью-Йорк Сити балет, Ла Скала в Милане.

В эти города приезжает ежедневно невероятное количество туристов – это одни из самих посещаемых уголков в мире.

Поэтому эти театры могут себе позволить ставить высокую цену за билеты и делать новые дорогостоящие постановки.

К тому же, балет в этих странах поддерживается на государственном уровне в течение десятилетий.

О театрах пишут книги, снимают кино. Например, "Призрак оперы" о Парижском театре или мультик "Балерина", который вышел в прокат в прошлом году и пользуется невероятной популярностью у детей.

Девочки после этого мультика мечтают стать балериной и танцевать "Лебединое озеро" в Гранд Опера.

Эти ходы очень помогают развитию театра и увеличивают интерес к искусству.

Помогает пресса и телевидение, когда журналисты поддерживают наши мероприятия, люди проявляют огромный интерес к таким новостям.

Чтобы достойно представлять Украину на зарубежных гастролях, нужно вкладывать финансы в новые масштабные постановки.

Самые могущественные государства, в первую очередь, пишут свою историю в книге искусств.

– Вы хотели бы переехать жить в другую страну?

– Я люблю путешествовать, но еще больше люблю свою страну.

Не представляю жизнь без Киева, родного театра и дома.

Конечно, были заманчивые предложения остаться в США, Швейцарии и других странах, но мы – я и семья – хотим быть здесь.

– Насколько публика отличается в Украине и за рубежом?

– Везде есть какие-то особенности восприятия балетного искусства. Когда мы были в Италии со спектаклем "Дон Кихот", то не успели выйти на сцену, сразу же зал взрывался аплодисментами, кричали "Браво!".

Когда были в ОАЭ, в Омане, показывали "Золушку", у нас весь спектакль прошел в абсолютной гробовой тишине.

Мы уже начали волноваться, почему такая реакция. Но в финале нас ждал шквал аплодисментов.

Кстати, перед гастролями в Оман многим артистам переделывали костюмы – удлиняли пачки девушкам, парням шили штаны вместо обычных трико.

В Японии зритель всегда после спектакля ждет автограф.

Выстраивается такая очередь, что на это уходит несколько часов! У них еще есть традиция дарить небольшую салфетку-полотенце.

– Какой подарок от зрителя за последнее время вас удивил?

– Недавно поклонник из-за рубежа прислал большую картину из пластилина. Это фрагмент из спектакля "Мастер и Маргарита".

Признаюсь, была в восторге. Не представляла, что из пластилина можно сотворить такое красивое полотно.

– Многие отмечают, что за последние годы украинский зритель изменился, стал более активно ходить в театр. Вам это заметно?

– Еще в 2013-14 годах, когда происходили трагические события на Майдане, театр закрывался только на один день.

Мы думали, что будут полупустые залы, но этого не было.

Зритель приходил в театр в этот тяжелый период, чтобы получить вдохновение, глоток надежды и душевное успокоение.

Сейчас зритель активно ходит в театр. Причем разного возраста.

На моих спектаклях это и маленькие девочки, мечтающие стать балеринами, и молодежь, и старшее поколение.

Недавно на служебном входе в театре одна пожилая женщина пришла, надеясь увидеть меня, и оставила букетик полевых цветов.

Это меня очень растрогало, но, к сожалению, она никаких контактных данных не оставила.

Мне очень приятно, когда дарят цветы и подписывают открытки, от кого букет – это важно. Интересно, с какими цветами я ассоциируюсь у зрителей.

Очень трогает, когда пишут спасибо за то, "что благодаря вам я пришел в оперный театр". Такие сообщения вдохновляют.

Недавно ребенок прислал написанную им картину, на которой изображена балерина, и попросил, чтобы я оставила автограф.

– Вы за границей не только выступаете, но и участвуете как член жюри на детских конкурсах. На что обращаете внимание?

– На конкурсах мне хватает двух минут, чтобы оценить артиста. После первого тура, любой, кто не допущен ко второму, имеет право подойти ко мне и узнать – почему он не прошел дальше.

Несмотря на то, что конкурс длился с 9 утра до 23 вечера, и трудно запомнить всех исполнителей, я всегда объясню человеку, над чем ему еще стоит работать, чтобы в следующий раз выступить лучше.

Как правило, во время выступления конкурсанта записываю для себя, в чем его сильные и слабые стороны.

Перед нами выступают дети, поэтому важно дать правильный совет, чтобы ребенок не потерял веру в себя.

Бывает, ребенок демонстрирует хорошую технику, но ему не хватает музыкальности или внешней эстетики.

Ведь балет – это прежде всего искусство эстетическое, и внешний вид артиста – это 50% успеха.

Зрители приходят в театр, чтобы получить усладу для глаза.

Оценивая артиста на конкурсе, для меня важен симбиоз – гармоничное сочетание внешних данных с техникой исполнения, драматизмом.

– Насколько для артистов балета важна харизма?

– Харизма очень важна для артиста, но она чаще всего больше раскрывается в спектаклях.

Редко кто может на конкурсе за минутную или двухминутную вариацию взять зал своей энергетикой.

– Какие спектакли вам ближе по жанру?

– Драматические. Для меня они имеют невероятную ценность. В начале карьеры я в буквальном смысле "хваталась" за все партии.

Последние 5-7 лет чувствую потребность именно в драматических спектаклях. Это закономерный процесс.

Когда актер становится зрелым, он понимает, какие роли ему близки по духу.

Одного вдохновения мало, необходимо вдохновение образованного духа.

Дух, который знает линию персонажа и раскрывает эти переживания осознанно и глубоко.

Для меня важно, чтобы в спектакле было развитие конфликта, духовная и психологическая составляющие в характере персонажа.

Конечно, такие роли требуют от актера тщательной подготовки, но в разумных пределах.

Известно, что русская прима-балерина Ольга Спесивцева, готовясь к партии в балете "Жизель", много времени проводила в доме для душевнобольных.

И впоследствии она провела 20 лет в психиатрической лечебнице.

– В вашей карьере были роли, которые повлияли на жизнь?

– Да. В свое время мой педагог Элеонора Михайловна Стебляк, благодаря предложению станцевать партию Джульетты, вытащила меня из глубокой бездны депрессии.

Свои переживания, боль я смогла перенести на сцену в образе Джульетты.

– Жизнь артиста, тем более балерины, достаточно сурова. В чем приходится отказывать самой себе?

– В каждой профессии есть свои особенности. Все зависит от настроя. Если бы мне в детстве сказали родители: "У всех деток много свободного времени, а у тебя, бедненькой, одни репетиции с утра до вечера в балетной школе", я бы с ужасом об этом думала и после каждой репетиции жаловалась бы на жизнь, жалела бы себя так далее.

А у меня была другая установка, что это норма. Поэтому этот образ жизни и нагрузку я воспринимала как должное.

Сейчас уже, будучи взрослой, считаю, что этот режим решает важную проблему – направление энергии ребенка в правильное русло.

Ребенок не валандается без дела, а развивается и учится достигать каких-то целей, с детства воспитывается характер.

С другой – такие дети растут, словно "комнатное растение".

Когда начинается взрослая жизнь, возникает проблема выбора: балет или жизнь как у всех.

Если у тебя выходной, то в театре он выпадает на понедельник, а суббота и воскресенье – спектакли.

Новогодние праздники – то же самое. У меня с первым мужем тоже были конфликты на этой почве – он хочет отдохнуть на выходных, а у меня работа.

Если артист пропускает день-два, он делает два шага назад.

Если ты уезжаешь на отдых на неделю, то потом стоит колоссальных усилий привести себя в форму.

Особенно этот вопрос остро стоит перед балеринами. В театре немало девушек, которым 35+, и они до сих пор не решились уйти в декрет.

Потому что каждая артистка балета, особенно прима, понимает, что рождение ребенка может повлиять на тело до такой степени, что есть риск уже больше не вернуться на сцену.

Это индивидуальные особенности изменения гормонального фона. Ведь незаменимых в балете нет.

Для меня априори невозможно выйти на сцену, даже после декрета, пока я не привела себя в прежнюю форму.

Артист – это стимул и пример для подражания, поэтому за собой нужно всегда тщательно следить и держать себя в тонусе.

– Вы для себя уже знаете, где гармония между семьей и карьерой?

– Мой главный "рецепт" – мой муж (улыбается), который меня поддерживает во всем.

Каждый мужчина, который живет с примой, должен понимать, что он – это ее помощник и опора.

Я благодарна Саше, что мы все с ним можем делать вдвоем: и танцевать, и отдыхать, и готовить. Глубоко уверена, что если мужчина любит женщину, то все сделает ради нее.

Ірина Голіздра, спеціально для УП.Життя