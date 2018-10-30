Острів скарбів, Пригоди капітана Врунгеля та Лікар Айболить: мультфільми, за які ми дякуємо Давиду Черкаському

Помер відомий український мультиплікатор та режисер Давид Черкаський.

Про це повідомив у Facebook композитор і шоумен Володимир Бистряков. На згадку про митця розповідаємо про мультфільми, за які йому дякують кілька поколінь.

"Острів скарбів"

Цей анімаційний телефільм заснований на сюжеті роману "Острів скарбів" британського письменника Роберта Луїса Стівенсона.

Під керівництвом Черкаського над мультфільмом працювали дві команди мультиплікаторів.

Одна використовувала метод звичайної мальованої мультиплікації, а друга – "плоскої маріонетки".

Різниця методів в тому, що при класичному відображенні художник малює дзеркальний образ персонажа. В результаті, у Сільвера по черзі відсутня то ліва, то права нога.

Ця ж помилка зустрічається і в іншому фільмі Давида Черкаського, де у героїв (моряків і піратів) відсутні різні ноги ("Доктор Айболить").

"Пригоди капітана Врунгеля"

"Пригоди капітана Врунгеля" – мультсеріал об'єднання художньої мультиплікації студії "Київнаукфільм", що складається з 13 серій.

Мультфільм створено за сюжетом повісті "Пригоди капітана Врунгеля" Андрія Некрасова.

"Лікар Айболить"

Цей мультик теж створив Черкаський.

Є 7 серій про доктора Айболита за мотивами творів Корнія Чуковського "Айболить", "Бармалєй", "Доктор Айболить", "Тараканіще", "Муха-Цокотуха", "Крадене сонце" та "Телефон".

"Короткі історії"

Анімаційний фільм 1970 року Творчого об'єднання художньої мультиплікації студії Київнаукфільм, режисер Давид Черкаський.

"Казка про царевича і трьох лікарів"

"Чарівник Ох"

Анімаційний фільм 1971 року Творчого об'єднання художньої мультиплікації студії Київнаукфільм, за мотивами народної казки "Ох".

Мультфільм озвучено російською мовою, а пісні - українською.

"Навколо світу мимоволі"

Анімаційний фільм 1972 року Творчого об'єднання художньої мультиплікації студії "Київнаукфільм".

Детальніше про фільмографію митця можна почитати тут.